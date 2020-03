코로나19 의심증세에 '부루펜' 말고 '타이레놀' 권고(종합)

WHO "부루펜으로 코로나19 악화 우려 제기돼…연구 중""의사가 처방했다면 중단 말아야"…"타이레놀 쓸 땐 간손상 주의"세계보건기구(WHO)가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 의심증세를 겪는 환자들에게 해열진통소염제 이부프로펜(ibuprofen)을 선택하지 말라고 권고했다.이부프로펜은 한국에서 '어린이부루펜시럽'이나 성인용 알약인 '부루펜정'으로 팔리는 해열진통소염제의 성분이다.17일(현지시간) dpa, AFP통신에 따르면 크리스티안 린트마이어 WHO 대변인은 이부프로펜이 특정 상황에서 부작용이 있는지에 대한 연구가 진행되고 있다며 이같이 당부했다.린트마이어 대변인은 "WHO 전문가들이 추가 권고를 내놓으려고 연구하고 있다"며 "그동안에는 자가치료용으로 이부프로펜을 사용하지 말고 차라리 파라세타몰(Paracetamol)을 쓸 것을 추천한다"고 말했다.그는 "보건 전문가가 이부프로펜을 처방했다면 물론 그때 선택은 당연히 전문가에게 달린 것"이라고 덧붙였다.파라세타몰은 약국에서 다른 해열제로 팔리고 있는 '타이레놀'의 성분, 즉 아스트아미노펜의 다른 이름이다.WHO의 이번 권고는 올리비에 베랑 프랑스 보건부 장관이 이부프로펜이나 이와 유사한 소염제의 투약이 코로나19 감염을 악화하는 요인이 될 수 있다고 트위터로 주의를 보낸 뒤에 나왔다.영국의 의학저널 '랜싯'(The Lancet)은 이부프로펜과 같은 소염제 때문에 특정 효소 작용이 촉진돼 코로나19 감염이 더 쉽게 이뤄지거나 증세가 악화할 수 있다는 가설을 최근 소개한 바 있다.베랑 장관은 "열이 나는 경우에 파라세타몰을 투약하라"며 이미 소염제 치료를 받고 있는 환자는 의사에게 조언을 구하라고 당부했다.그러나 아세트아미노펜(타이레놀)은 많이 투약하면 간이 손상될 수 있기 때문에 투여량 권고를 엄격하게 준수해야 한다고 전문가들은 당부했다.' />영국 보건당국도 코로나19 의심증세와 관련한 일반의약품 권고를 최근 수정했다고 국영 BBC방송이 보도했다.BBC는 이부프로펜과 아세트아미노펜이 모두 독감과 같은 증세에서 해열작용을 하지만 이부프로펜과 같은 비스테로이드성 소염제(NSAIDs)가 천식, 심혈관계 질환을 앓는 코로나19 감염자에게 부작용을 일으킬 우려가 제기된다고 설명했다.영국 보건당국인 국민보건서비스(NHS) 는 앞서 이부프로펜과 아세트아미노펜을 둘 다 추천하다가 최근 권고를 바꿨다.NHS는 "이부프로펜이 코로나19를 악화한다는 강력한 증거는 현재 전혀 없다"면서도 "우리가 더 많은 정보를 얻기 전까지는, 의사가 파라세타몰이 당신에게 부적합다고 말하지 않는 한 코로나바이러스 증세를 치료하는 데 파라세타몰을 쓰라"고 권고했다./연합뉴스