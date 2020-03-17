◈KR투자증권◎신규 선임▷IB부문 특수금융본부장 김삼현▷특수금융팀 상무 황상훈
◈외교부▷국립외교원 기획부장 강대수
◈문화재청◎전보▷한국전통문화대 총무과장 조주성▷〃전통문화교육원 교육운영과장 문영철
◈한국고용정보원◎임명▷일자리플랫폼실장 임종훈▷기획조정실장 이명재▷청년정책허브센터장 고재성
◈경향신문▷논설위원 박영환▷디지털뉴스편집장 김정근<에디터>▷경제 오관철▷사회 오창민▷스포츠경향 콘텐츠편집장 안병길<부장>▷편집 정진호▷경제 최민영▷산업 김준기▷사회 손제민▷전국사회 이명희▷스포츠편집·온라인 진현주<선임기자>▷편집부 이승규▷토요판팀 김종목▷스포츠편집·온라인부 김만석
◈외교부▷국립외교원 기획부장 강대수
◈문화재청◎전보▷한국전통문화대 총무과장 조주성▷〃전통문화교육원 교육운영과장 문영철
◈한국고용정보원◎임명▷일자리플랫폼실장 임종훈▷기획조정실장 이명재▷청년정책허브센터장 고재성
◈경향신문▷논설위원 박영환▷디지털뉴스편집장 김정근<에디터>▷경제 오관철▷사회 오창민▷스포츠경향 콘텐츠편집장 안병길<부장>▷편집 정진호▷경제 최민영▷산업 김준기▷사회 손제민▷전국사회 이명희▷스포츠편집·온라인 진현주<선임기자>▷편집부 이승규▷토요판팀 김종목▷스포츠편집·온라인부 김만석
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