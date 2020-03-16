◈산업통상자원부◎승진<실장급>▷무역투자실장 강경성◎승진<국장급>▷소재부품장비협력관 박동일
◈문화체육관광부◎승진<부이사관>▷국어정책과장 신은향▷저작권정책과장 김근호◎승진<서기관>▷기획혁신담당관실 이용욱▷재정담당관실 도현덕▷양성평등정책담당관실 장수경▷문화정책과 나서경▷종무1담당관실 정윤찬▷소통정책과 윤정▷게임콘텐츠산업과 이은영▷저작권정책과 방정석▷저작권정책과 이재순▷방송영상광고과 송수혜▷체육정책과 인숙진▷관광정책과 방진아▷국제관광과 강용민▷관광산업정책과 이성은▷도서관정책기획단 김수정▷국립중앙도서관 조설희▷국립중앙도서관 조혜린◎전출<과장급>▷외교부(주재관) 전출 남찬우
◈국토교통부◎전보<과장급>▷장관 비서실장 배성호▷교통정책조정과장 박지홍
◈KDI▷경제전망실장 정규철
◈한국생산기술연구원▷부원장 손웅희▷뿌리산업기술연구소장 김택수▷융합생산기술연구소장 남창우▷청정생산시스템연구소장 이석우▷동남지역본부장 문형순▷한러혁신센터소장 김규현▷기획조정부장 변기정▷경영지원부장 이종범▷사업지원부장 김평순
◈한국표준과학연구원▷기술이전센터장 홍석환
◈동아대▷도서관장·출판부장 장정환
◈동의대▷통합물리의학연구소장 이정훈▷스마트IT연구소장 김진덕▷산업디자인기술·융합연구소장 김민우▷취·창업연구소장 임영호
◈문화체육관광부◎승진<부이사관>▷국어정책과장 신은향▷저작권정책과장 김근호◎승진<서기관>▷기획혁신담당관실 이용욱▷재정담당관실 도현덕▷양성평등정책담당관실 장수경▷문화정책과 나서경▷종무1담당관실 정윤찬▷소통정책과 윤정▷게임콘텐츠산업과 이은영▷저작권정책과 방정석▷저작권정책과 이재순▷방송영상광고과 송수혜▷체육정책과 인숙진▷관광정책과 방진아▷국제관광과 강용민▷관광산업정책과 이성은▷도서관정책기획단 김수정▷국립중앙도서관 조설희▷국립중앙도서관 조혜린◎전출<과장급>▷외교부(주재관) 전출 남찬우
◈국토교통부◎전보<과장급>▷장관 비서실장 배성호▷교통정책조정과장 박지홍
◈KDI▷경제전망실장 정규철
◈한국생산기술연구원▷부원장 손웅희▷뿌리산업기술연구소장 김택수▷융합생산기술연구소장 남창우▷청정생산시스템연구소장 이석우▷동남지역본부장 문형순▷한러혁신센터소장 김규현▷기획조정부장 변기정▷경영지원부장 이종범▷사업지원부장 김평순
◈한국표준과학연구원▷기술이전센터장 홍석환
◈동아대▷도서관장·출판부장 장정환
◈동의대▷통합물리의학연구소장 이정훈▷스마트IT연구소장 김진덕▷산업디자인기술·융합연구소장 김민우▷취·창업연구소장 임영호
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