◈동서식품◎승진▷부사장 김광수 정연학▷전무 황택근 한동철 김정기▷상무 최상인 원동한 이상배 정진
◈미가방▷사장 박효식
◈신협중앙회◇중앙본부<부문장>▷신협행복나눔 김성주▷자금운용 최길용<부서장>▷총무본부장 박병춘▷경영지원본부장 김일환▷디지털금융본부장 정인철▷사회적금융실장 김도원▷사회공헌실장 이경범▷지역금융본부장 추창호▷IT기획관리본부장 정찬희▷IT개발본부장 유영일▷연수원장 안용환▷비서실장 배원호▷감독본부장 서근철▷금융소비자보호실장 박용남▷자금기획본부장 이성영▷신용관리본부장 김남식▷유가증권운용본부장 오동규▷투자금융1본부장 박유현▷투자금융2본부장 김수철▷여신투자심사실장 최상문▷공제지원서비스본부장 김택형▷리스크관리실장 오윤록▷정책공보단장 손석영<팀(반)장>▷기획조정 조용록▷법규제도 김용모▷구매제휴 하현욱▷세무회계 이진흥▷홍보기획 유정근▷미디어홍보 임인수▷여신제도 정관석▷여신관리 민경대▷디지털금융 김종수▷수신지원 석창근▷전자금융지원 김호겸▷사회적경제기획 안승용▷소상공인지원 손석조▷지역특화 정진목▷IT 품질관리 허동욱▷인프라운영 신준호▷IT 서비스지원 이종갑▷중앙회개발 장승익▷조합개발 오경환▷채널개발 이일수▷공제개발 김훈석▷연수원 교수부장 윤충길▷교육지원 강성무▷관리 박진열▷고객지원센터 김규호▷개인신용정보 박진구▷감독기획 정경환▷재심 신용규▷검사 정재용▷자금기획 이순관▷투자전략 허영규▷투자관리 김종극▷신용관리 조영희▷결제사업 허영윤▷실적상품 장택봉▷채권운용 조용식▷주식운용 김준석▷구조화증권 정초경▷부동산금융1 엄진철▷기업인프라금융1 김규석▷글로벌금융1 한상대▷연계대출 황기호▷여신투자심사 장익수▷조합여신평가지원 한상원▷영업지원 김영수▷생명공제인수 신현희▷손해공제인수 손예화▷계약유지서비스 윤병채▷손해공제보상 현승탁▷리스크관리 강혁진▷여신감리 이재석▷조합리스크관리지원 최종필◇지역본부<본부장(지부장)>▷부산경남 이동엽▷인천경기 이성만▷대구경북 고광득▷대전충남 손재완▷광주전남 이문규▷충북 정경철▷전북 김영하▷강원 하동수▷제주 허영진<팀장 전보>▷서울지역본부 감독 박영재▷부산경남지역본부 지원사업 진삼수▷감독 김양우▷조직관리지원 오창익▷인천경기지역본부 지원사업 한주택▷감독 김종범▷조직관리지원 윤정희▷대구경북지역본부 지원사업 박정희▷감독 김봉기▷대전충남지역본부 지원사업 최범렬▷감독 이상진▷광주전남지역본부 지원사업 강연수▷감독 장남진◇교수 및 연구위원▷신협 연수원 교수 홍원표 목성태 이상윤 최동철 우영선▷신협 연구소 연구위원 임태규
◈특허청◎승진<과장급>▷등록과장 한상규▷특허심판원 심판관 김미순 최진호 정호근 김곤희 문선흡 허영한 남인호◎전보<부이사관>▷정보고객정책과장 마정윤▷전기심사과장 임영희▷심판정책과장 전현진▷특허심판원 심판관 정인식 조영길<과장급>▷아이디어거래담당관 김기룡▷정보시스템과장 박재일▷상표심사정책과장 박주연▷기계전자상표심사팀장 이승관▷국제특허출원심사1팀장 김용웅▷스마트제조심사팀장 좌승관▷일반기계심사과장 임호순▷특허심판원 심판관 이경열 제갈현
◈영화진흥위원회<본부장>▷기획운영 최원규▷지원사업 주성충▷정책사업 김현수<실장>▷소통협력 태은정<팀장>▷기획예산 김영구▷성과혁신 박영지▷인사총무 이대희▷재무회계 구본석▷촬영소건립TF 유승완▷창작지원 장광수▷독립·예술영화 이선진▷국제교류 김경만▷기술지원 윤정환▷정책연구 도동준▷온라인정보화 최지원▷영화문화 이용선▷한국영화아카데미 김홍천▷공정환경조성센터 최경진▷블랙리스트후속조치TF 김태형▷감사 전윤형
◈미가방▷사장 박효식
◈신협중앙회◇중앙본부<부문장>▷신협행복나눔 김성주▷자금운용 최길용<부서장>▷총무본부장 박병춘▷경영지원본부장 김일환▷디지털금융본부장 정인철▷사회적금융실장 김도원▷사회공헌실장 이경범▷지역금융본부장 추창호▷IT기획관리본부장 정찬희▷IT개발본부장 유영일▷연수원장 안용환▷비서실장 배원호▷감독본부장 서근철▷금융소비자보호실장 박용남▷자금기획본부장 이성영▷신용관리본부장 김남식▷유가증권운용본부장 오동규▷투자금융1본부장 박유현▷투자금융2본부장 김수철▷여신투자심사실장 최상문▷공제지원서비스본부장 김택형▷리스크관리실장 오윤록▷정책공보단장 손석영<팀(반)장>▷기획조정 조용록▷법규제도 김용모▷구매제휴 하현욱▷세무회계 이진흥▷홍보기획 유정근▷미디어홍보 임인수▷여신제도 정관석▷여신관리 민경대▷디지털금융 김종수▷수신지원 석창근▷전자금융지원 김호겸▷사회적경제기획 안승용▷소상공인지원 손석조▷지역특화 정진목▷IT 품질관리 허동욱▷인프라운영 신준호▷IT 서비스지원 이종갑▷중앙회개발 장승익▷조합개발 오경환▷채널개발 이일수▷공제개발 김훈석▷연수원 교수부장 윤충길▷교육지원 강성무▷관리 박진열▷고객지원센터 김규호▷개인신용정보 박진구▷감독기획 정경환▷재심 신용규▷검사 정재용▷자금기획 이순관▷투자전략 허영규▷투자관리 김종극▷신용관리 조영희▷결제사업 허영윤▷실적상품 장택봉▷채권운용 조용식▷주식운용 김준석▷구조화증권 정초경▷부동산금융1 엄진철▷기업인프라금융1 김규석▷글로벌금융1 한상대▷연계대출 황기호▷여신투자심사 장익수▷조합여신평가지원 한상원▷영업지원 김영수▷생명공제인수 신현희▷손해공제인수 손예화▷계약유지서비스 윤병채▷손해공제보상 현승탁▷리스크관리 강혁진▷여신감리 이재석▷조합리스크관리지원 최종필◇지역본부<본부장(지부장)>▷부산경남 이동엽▷인천경기 이성만▷대구경북 고광득▷대전충남 손재완▷광주전남 이문규▷충북 정경철▷전북 김영하▷강원 하동수▷제주 허영진<팀장 전보>▷서울지역본부 감독 박영재▷부산경남지역본부 지원사업 진삼수▷감독 김양우▷조직관리지원 오창익▷인천경기지역본부 지원사업 한주택▷감독 김종범▷조직관리지원 윤정희▷대구경북지역본부 지원사업 박정희▷감독 김봉기▷대전충남지역본부 지원사업 최범렬▷감독 이상진▷광주전남지역본부 지원사업 강연수▷감독 장남진◇교수 및 연구위원▷신협 연수원 교수 홍원표 목성태 이상윤 최동철 우영선▷신협 연구소 연구위원 임태규
◈특허청◎승진<과장급>▷등록과장 한상규▷특허심판원 심판관 김미순 최진호 정호근 김곤희 문선흡 허영한 남인호◎전보<부이사관>▷정보고객정책과장 마정윤▷전기심사과장 임영희▷심판정책과장 전현진▷특허심판원 심판관 정인식 조영길<과장급>▷아이디어거래담당관 김기룡▷정보시스템과장 박재일▷상표심사정책과장 박주연▷기계전자상표심사팀장 이승관▷국제특허출원심사1팀장 김용웅▷스마트제조심사팀장 좌승관▷일반기계심사과장 임호순▷특허심판원 심판관 이경열 제갈현
◈영화진흥위원회<본부장>▷기획운영 최원규▷지원사업 주성충▷정책사업 김현수<실장>▷소통협력 태은정<팀장>▷기획예산 김영구▷성과혁신 박영지▷인사총무 이대희▷재무회계 구본석▷촬영소건립TF 유승완▷창작지원 장광수▷독립·예술영화 이선진▷국제교류 김경만▷기술지원 윤정환▷정책연구 도동준▷온라인정보화 최지원▷영화문화 이용선▷한국영화아카데미 김홍천▷공정환경조성센터 최경진▷블랙리스트후속조치TF 김태형▷감사 전윤형
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