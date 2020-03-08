◈식품의약품안전처◎승진<국장급>▷식품안전정책국 식품기준기획관 강대진◎전보<국장급>▷수입식품안전정책국장 권오상▷식품소비안전국장 이승용▷서울지방식품의약품안전청장 김영균▷경인지방식품의약품안전청장 이윤동
◈서울대▷시흥캠퍼스본부장·미래혁신연구원장 오헌석▷시흥캠퍼스본부 부본부장 조항만 ▷〃 전략기획실장·미래혁신연구원 부원장 장원철▷캠퍼스타운사업단장 김태완▷국제협력본부장 안덕근▷입학본부 부본부장·입학전형실장 강건욱▷사범대학장 김희백▷〃교무부학장 민병곤▷〃학생부학장 김유겸▷〃기획부학장 이선영▷공과대학 기획부학장 이신형▷생활과학대학 학생부학장 이강이▷환경대학원 교무부원장 손용훈▷공학전문대학원 부원장 황용석▷데이터사이언스대학원 학생부원장 이재진▷부설학교진흥원장 조영달
◈강원도민일보◎승진<국장급>▷편집국장 송정록▷출판국 국장대우 이태형<부국장급>▷광고국 광고기획부 김가영▷출판국 출판부 홍기문▷〃 제작부 오춘희▷디지털국 디지털뉴스부 김동화<부장급>▷편집국 정치부장 박지은▷강릉본사 마케팅국 강원욱◎전보<국장급>▷광고국 광고마케팅담당 국장대우 박주형<부국장급>▷편집국 부국장 겸 사회·경제부장 이호
◈서울대▷시흥캠퍼스본부장·미래혁신연구원장 오헌석▷시흥캠퍼스본부 부본부장 조항만 ▷〃 전략기획실장·미래혁신연구원 부원장 장원철▷캠퍼스타운사업단장 김태완▷국제협력본부장 안덕근▷입학본부 부본부장·입학전형실장 강건욱▷사범대학장 김희백▷〃교무부학장 민병곤▷〃학생부학장 김유겸▷〃기획부학장 이선영▷공과대학 기획부학장 이신형▷생활과학대학 학생부학장 이강이▷환경대학원 교무부원장 손용훈▷공학전문대학원 부원장 황용석▷데이터사이언스대학원 학생부원장 이재진▷부설학교진흥원장 조영달
◈강원도민일보◎승진<국장급>▷편집국장 송정록▷출판국 국장대우 이태형<부국장급>▷광고국 광고기획부 김가영▷출판국 출판부 홍기문▷〃 제작부 오춘희▷디지털국 디지털뉴스부 김동화<부장급>▷편집국 정치부장 박지은▷강릉본사 마케팅국 강원욱◎전보<국장급>▷광고국 광고마케팅담당 국장대우 박주형<부국장급>▷편집국 부국장 겸 사회·경제부장 이호
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