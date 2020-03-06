◈비씨카드◎승진▷IT부문장 겸 IT개발본부장 이성만(전무)<본부장>▷IT인프라 박남규(상무)▷글로벌 임남훈(상무)▷영업2 조용문▷기업서비스 박복이◎전보<부문장>▷마케팅 이강혁(부사장)▷고객서비스 김진철(전무)▷경영기획총괄 장민(전무)<본부장>▷커뮤니케이션 김광동(전무)▷영업1 이정호(전무)▷경영지원 채병철(전무)▷디지털 최정윤(상무)▷재무 임표(상무)▷마케팅 장길동(상무)▷경영기획 조현민(상무)▷금융플랫폼 박상범(상무)▷매입사업 서거정(상무)
◈과학기술정보통신부◎전보▷네트워크정책과장 임정규▷빅데이터진흥과장 양기성
◈행정안전부◎전보▷울산광역시 기획조정실장 안승대
◈농림축산식품부◎전출▷산림청 산림교육원장 양주필◎전보▷농림축산검역본부 식물검역부장 안용덕▷〃 동식물위생연구부장 김종철
◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷KOTRA 방산물자교역지원센터장 이경호◎전보▷지역경제총괄과장 서가람
◈국토교통부◎승진<국장급>▷항공안전정책관 방윤석<부이사관>▷해외건설정책과장 박재순▷철도안전정책과장 김인◎전보<과장급>▷익산지방국토관리청 광주국토관리사무소장 이재명▷항공교통본부 운영지원과장 김상인▷도시경제과장 이익진
◈해양수산부◎승진<국장급>▷감사관 이시원◎전보▷해운정책과장 김현태▷국제협력총괄과장 서정호▷어촌양식정책과장 명노헌
◈방위사업청▷기반전력사업지원부장 김종철
◈특허청◎승진<부이사관>▷지역산업재산과장 윤종석▷산업재산조사과장 최대순▷유기화학심사과장 이호조▷일반기계심사과장 조영길
◈국가인권위원회◎승진<고위공무원>▷침해조사국장 안성율
◈과학기술정보통신부◎전보▷네트워크정책과장 임정규▷빅데이터진흥과장 양기성
◈행정안전부◎전보▷울산광역시 기획조정실장 안승대
◈농림축산식품부◎전출▷산림청 산림교육원장 양주필◎전보▷농림축산검역본부 식물검역부장 안용덕▷〃 동식물위생연구부장 김종철
◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷KOTRA 방산물자교역지원센터장 이경호◎전보▷지역경제총괄과장 서가람
◈국토교통부◎승진<국장급>▷항공안전정책관 방윤석<부이사관>▷해외건설정책과장 박재순▷철도안전정책과장 김인◎전보<과장급>▷익산지방국토관리청 광주국토관리사무소장 이재명▷항공교통본부 운영지원과장 김상인▷도시경제과장 이익진
◈해양수산부◎승진<국장급>▷감사관 이시원◎전보▷해운정책과장 김현태▷국제협력총괄과장 서정호▷어촌양식정책과장 명노헌
◈방위사업청▷기반전력사업지원부장 김종철
◈특허청◎승진<부이사관>▷지역산업재산과장 윤종석▷산업재산조사과장 최대순▷유기화학심사과장 이호조▷일반기계심사과장 조영길
◈국가인권위원회◎승진<고위공무원>▷침해조사국장 안성율
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