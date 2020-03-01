◈연세대의료원◇의료원▷원목·교목실장 정종훈▷안과병원장 한승한▷의학도서관장 이혜연▷중입자건립추진본부장 금기창◇의과대학▷의예과부장 조성래◇치과대학▷치의예과부장 조성원▷통합치의학과장 정복영◇보건대학원▷국민건강증진연구소장 지선하◇세브란스병원<과장>▷혈액내 정준원▷노년내 김창오▷신경 손영호▷정신건강의학 조현상▷직업환경의학 원종욱▷위장관외 형우진▷대장항문외 민병소▷간담췌외 김경식▷비뇨의학 최영득▷가정의학 심재용▷마취통증의학 이기영▷병리 김세훈▷의학공학 박종철▷건강의학 이종균▷이비인후 최재영▷수술실장 이기영◇강남세브란스병원▷내과부장 권혁문▷외과부장 장항석<과장>▷종양내 정희철▷류마티스내 박민찬▷혈액내 정희철▷통합내 민필기▷신경 김원주▷정신건강의학 석정호▷위장관외 권인규▷간담췌외 박준성▷정형외 석경수▷산부인 조시현▷이비인후 임재열▷비뇨의학 홍창희▷가정의학 이용제▷재활의학 박윤길▷영상의학 김태훈▷마취통증의학 한동우▷진단검사의학 정석훈▷보존 박정원▷심뇌혈관병원 원장 권혁문▷〃진료부장 박윤길◇용인세브란스병원<과장>▷혈액종양내 황도유▷내분비내 김철식▷류마티스내 안성수 ▷퇴행성뇌질환센터 소장 김윤중◇안과병원▷진료부장 김찬윤▷안과장 김찬윤◇연세암병원<센터장>▷유방암 박세호▷암예방 김태일▷완화의료 정민규▷암지식정보 윤홍인<과장>▷소아혈액종양 유철주▷진단검사의학 최종락▷마취통증의학 배선준▷영상의학 임준석◇어린이병원<과장>▷소아청소년 손명현▷신생아 박민수▷소아정신 천근아 ▷임상유전 이진성▷소아외 오정탁▷소아신경외 김동석▷소아비뇨의학 이용승▷소아마취통증의학 이정림
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