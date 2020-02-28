◈보건복지부▷사회복지정책실장 양성일▷인구정책실장 류근혁▷대변인 손영래
◈방위사업청▷기반전력사업본부장 서형진
◈기상청◎승진<3급>▷혁신행정담당관 김희수◎전보▷대변인 이은정▷연구개발담당관 오미림▷총괄예보관 이경희 선지홍▷예보분석팀장 박철홍▷기후정책과장 김동준▷기후예측과장 이현수▷기후변화감시과장 김정식▷이상기후팀장 최재천▷기상서비스정책과장 전재목▷국가기후데이터센터장 임덕빈▷수도권기상청 예보과장 박종찬▷기상레이더센터 레이더분석과장 김용상▷기상기후인재개발원 교육기획과장 김용석▷제주지방기상청 기후서비스과장 민현주
◈산업연구원▷부원장 김영수
◈한국해양수산개발원◎보직▷해양정책연구실장 정지호◎승진<선임연구위원>▷종합정책연구본부 이성우▷해양연구본부 남정호▷항만연구본부 최상희▷기획조정본부 김대영<연구위원>▷종합정책연구본부 지역균형·관광연구실 홍장원▷해운·물류연구본부 해운정책연구실 전형진▷항만연구본부 스마트항만연구실 이언경
◈중앙대의료원<임상교원>▷정형외과 과장 송광섭▷피부과 과장 이갑석▷재활의학과 과장 김돈규(기획조정실장 겸임)<직원>▷새병원건립추진단 추진부장 지순주(원무부장 겸임)▷구매팀장 조선영
◈인제대▷경영대학장 장영재▷간호대학장 김혜령▷AI융합대학장 김한두
◈한국성서대▷부총장 강규성▷대학원장 김은호▷교학처장 김정원▷평가감사실장 최은희
◈방위사업청▷기반전력사업본부장 서형진
◈기상청◎승진<3급>▷혁신행정담당관 김희수◎전보▷대변인 이은정▷연구개발담당관 오미림▷총괄예보관 이경희 선지홍▷예보분석팀장 박철홍▷기후정책과장 김동준▷기후예측과장 이현수▷기후변화감시과장 김정식▷이상기후팀장 최재천▷기상서비스정책과장 전재목▷국가기후데이터센터장 임덕빈▷수도권기상청 예보과장 박종찬▷기상레이더센터 레이더분석과장 김용상▷기상기후인재개발원 교육기획과장 김용석▷제주지방기상청 기후서비스과장 민현주
◈산업연구원▷부원장 김영수
◈한국해양수산개발원◎보직▷해양정책연구실장 정지호◎승진<선임연구위원>▷종합정책연구본부 이성우▷해양연구본부 남정호▷항만연구본부 최상희▷기획조정본부 김대영<연구위원>▷종합정책연구본부 지역균형·관광연구실 홍장원▷해운·물류연구본부 해운정책연구실 전형진▷항만연구본부 스마트항만연구실 이언경
◈중앙대의료원<임상교원>▷정형외과 과장 송광섭▷피부과 과장 이갑석▷재활의학과 과장 김돈규(기획조정실장 겸임)<직원>▷새병원건립추진단 추진부장 지순주(원무부장 겸임)▷구매팀장 조선영
◈인제대▷경영대학장 장영재▷간호대학장 김혜령▷AI융합대학장 김한두
◈한국성서대▷부총장 강규성▷대학원장 김은호▷교학처장 김정원▷평가감사실장 최은희
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