전주덕진경찰서 절도 혐의 20대 남성 격리

제천경찰서 폭행 혐의 40대 남성 '음성' 판정

코로나19 확산 여파가 경찰서까지 침투했다. 경찰 조사 과정에서 코로나19 의심 증세를 호소하는 범죄 피의자들이 늘고 있다. 사진은 기사와 무관함. /사진=게티이미지

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산이 가속화되면서 경찰서에서도 코로나19 여파가 감지되고 있다.절도·폭행 등의 혐의로 붙잡혀 온 범죄 피의자들이 경찰조사 과정에서 '코로나19' 의심 증세를 호소하는 사례가 늘고 있다.26일 절도 행각을 벌이다 경찰에 붙잡힌 20대 남성 A 씨는 전주덕진경찰서 유치장에 입감됐다.A 씨는 경찰 조사과정에서 "여자친구가 최근 대구에 다녀왔는데, 나도 의심 증세가 있는 것 같다"고 주장했고, 경찰은 그를 격리 조치한 뒤 사실 확인에 나섰다.조사 결과 A 씨의 여자친구는 최근 대구를 방문한 사실이 없는 것으로 확인됐으며, A 씨도 발열 등의 코로나19 의심 증세가 나타나지 않은 것으로 드러났다.경찰 관계자는 "현재 A 씨에게서 코로나19 의심 증세가 나타나지는 않았지만 만일의 경우에 대비해 격리 조치 하고 보건소에 코로나19 검사를 의뢰했다"면서 "검사 결과는 오늘 안으로 나올 것"이라고 말했다.같은 날 서울 종로경찰서에서도 사기 혐의로 조사를 받던 20대 피의자 B 씨가 발열 등 코로나19 의심 증상을 호소했다. B 씨는 이날 새벽 국립의료원으로 호송돼 검사를 받았고, B 씨와 접촉한 경찰관 4명은 각 사무실에 격리되는 한편, B 씨가 조사 받은 사이버범죄수사팀과 수사지원팀은 일시 폐쇄 조치 됐다.앞서 지난 25일에는 충북 제천경찰서에서는 지인을 폭행한 혐의로 조사를 받던 40대 남성 C 씨가 조사를 받던 중 고열과 기침 증세를 보여 119 구급대에 의해 선별진료소로 이동됐다.당시 C 씨의 체온은 37.8도로 확인됐으며 "최근 중국인과 접촉했다"고 말해 제천경찰서 형사팀 사무실 출입이 통제되고 형사 10여 명과 C 씨와 접촉한 지구대 직원들도 격리 조치됐다.B 씨의 코로나19 검사 결과 '음성'으로 확인됐고, 제천경찰서 형사팀을 비롯해 지구대는 현재 정상 운영되고 있다.https://www.hankyung.com/coronavirus이보배 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com