◈국무조정실·국무총리비서실◎전보<국장급>▷정무협력비서관 권용식▷시민사회비서관 윤순희
◈산업통상자원부◎전보▷세계무역기구과장 배준형▷다자통상협력과장 조수정▷통상법무기획과장 정경록
◈국토교통부◎전보<국장급>▷대변인 김영국◎파견<국장급>▷주몬트리올총영사관 겸 주ICAO 대표부 진현환
◈고용노동부◎전보<과장급>▷홍보기획팀장 김초경▷디지털소통팀장 이지영▷서울북부지청장 김상환▷군산지청장 이원주▷천안지청장 이경환▷보령지청장 권오형
◈환경부◎전보<국장급>▷자연보전정책관 박연재▷낙동강유역환경청장 이호중
◈통계청◎<3급>▷기획재정담당관 박상영<4급>▷감사담당관실 최원▷산업통계과 이복현▷산업동향과 백지선▷고용통계과 김지은▷농어업동향과 신명철▷조사기획과 서만영▷인구총조사과 임영일
◈대전도시공사<처장급>▷경영지원처장 이근수▷고객지원처장 정교순<팀장급>▷기획예산팀장 박희권▷혁신성과팀장 강호철▷에너지사업기획단장 이충래▷사업관리팀장 전형태▷주거복지팀장 곽상권▷환경바이오사업소장 정구황▷도안크린넷사업소장 권오식
◈세종대▷대학원장 문승빈▷소프트웨어융합대학장 한동일▷취업지원처장 황용식▷학술정보실장 이종원▷입학처장 조진우
◈산업통상자원부◎전보▷세계무역기구과장 배준형▷다자통상협력과장 조수정▷통상법무기획과장 정경록
◈국토교통부◎전보<국장급>▷대변인 김영국◎파견<국장급>▷주몬트리올총영사관 겸 주ICAO 대표부 진현환
◈고용노동부◎전보<과장급>▷홍보기획팀장 김초경▷디지털소통팀장 이지영▷서울북부지청장 김상환▷군산지청장 이원주▷천안지청장 이경환▷보령지청장 권오형
◈환경부◎전보<국장급>▷자연보전정책관 박연재▷낙동강유역환경청장 이호중
◈통계청◎<3급>▷기획재정담당관 박상영<4급>▷감사담당관실 최원▷산업통계과 이복현▷산업동향과 백지선▷고용통계과 김지은▷농어업동향과 신명철▷조사기획과 서만영▷인구총조사과 임영일
◈대전도시공사<처장급>▷경영지원처장 이근수▷고객지원처장 정교순<팀장급>▷기획예산팀장 박희권▷혁신성과팀장 강호철▷에너지사업기획단장 이충래▷사업관리팀장 전형태▷주거복지팀장 곽상권▷환경바이오사업소장 정구황▷도안크린넷사업소장 권오식
◈세종대▷대학원장 문승빈▷소프트웨어융합대학장 한동일▷취업지원처장 황용식▷학술정보실장 이종원▷입학처장 조진우
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