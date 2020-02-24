◈도레이첨단소재◎승진<전무>▷구미사업장장 김규창▷아라윈사업부장 추낙준▷섬유사업본부장 김덕용<상무>▷중합생산담당 이상하▷수지케미칼사업부장 마쓰시마 신이치▷경영혁신팀장 류효곤<이사>▷경리팀장 류승수▷상하이법인장 김진수▷노경팀장 이재선▷필터수출영업팀장 이상운▷환경안전팀장 진형식▷TFN부총경리 오상덕◎전보<상무급>▷엔지니어링본부장 엄태수▷경영지원본부장 채상균▷섬유마케팅팀장 남병탁▷인사지원본부장 권용식▷SB마케팅팀장 안상봉▷동력담당 이상보◎파견▷TIS 대표이사 이승훈▷TAMF 대표이사 유현범▷구미스펀테크 대표이사 김현철
◈산업통상자원부◎전보▷산업환경과장 장근무▷전자전기과장 정석진
◈보건복지부▷인사과장 손호준▷보건의료정책과장 김국일▷의료자원정책과장 김현숙▷보험정책과장 진영주▷건강정책과장 배경택▷보건산업진흥과장 정태길▷치매정책과장 유보영 ▷국민연금재정과장 최봉근▷질병관리본부 미래질병대비과장 조우경▷공공의료과장 노정훈▷기초생활보장과장 설예승
◈한국예탁결제원◎전보▷IT전략부 IT보안팀장 권용현▷인적자원개발부 선임조사역 서승룡▷인적자원개발부 선임조사역 김병만▷증권예탁부 투자상품관리팀장 전병호▷청산결제부 채권결제팀장 오봉록▷일자리창출추진단 선임조사역 심재산▷인적자원개발부 선임조사역 이승환
◈중앙그룹◇중앙일보▷경영기획팀장 홍순철▷재무팀장 김한수◇제이콘텐트리▷투자팀장 신희준
◈한국일보<편집국 신문부문>▷편집위원 지관식 유병주 유재천▷편집1부장 김영환▷편집3부장 박선영사역 이승환
◈산업통상자원부◎전보▷산업환경과장 장근무▷전자전기과장 정석진
◈보건복지부▷인사과장 손호준▷보건의료정책과장 김국일▷의료자원정책과장 김현숙▷보험정책과장 진영주▷건강정책과장 배경택▷보건산업진흥과장 정태길▷치매정책과장 유보영 ▷국민연금재정과장 최봉근▷질병관리본부 미래질병대비과장 조우경▷공공의료과장 노정훈▷기초생활보장과장 설예승
◈한국예탁결제원◎전보▷IT전략부 IT보안팀장 권용현▷인적자원개발부 선임조사역 서승룡▷인적자원개발부 선임조사역 김병만▷증권예탁부 투자상품관리팀장 전병호▷청산결제부 채권결제팀장 오봉록▷일자리창출추진단 선임조사역 심재산▷인적자원개발부 선임조사역 이승환
◈중앙그룹◇중앙일보▷경영기획팀장 홍순철▷재무팀장 김한수◇제이콘텐트리▷투자팀장 신희준
◈한국일보<편집국 신문부문>▷편집위원 지관식 유병주 유재천▷편집1부장 김영환▷편집3부장 박선영사역 이승환
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