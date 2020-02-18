◈하나금융투자◎선임▷주식본부장 전무 차기현
◈기획재정부▷국제경제관리관 허장▷부총리정책보좌관 강완구▷개발금융국장 박일영▷홍보담당관 조현진▷규제개혁법무담당관 강병중<과장>▷예산총괄 박준호▷예산정책 박창환▷예산관리 박정현▷고용환경예산 장윤정▷교육예산 박호성▷문화예산 유형선▷총사업비관리 정동영▷국토교통예산 임영진▷산업중소벤처예산 장보영▷농림해양예산 김위정▷연구개발예산 육현수▷복지예산 김태곤▷연금보건예산 정유리▷안전예산 한재용▷행정예산 남동오▷지역예산 김유정▷국방예산 최병완▷방위사업예산 김장훈▷조세정책 김영노▷조세분석 장영규▷조세특례제도 배병관▷조세법령운용 류충선▷소득세제 이호근▷법인세제 이재면▷금융세제 김문건▷재산세제 변광욱▷부가가치세제 박상영▷산업관세 이주현▷관세협력 이호섭▷자유무역협정관세이행 박지훈▷종합정책 홍민석▷경제분석 김영훈▷자금시장 심규진▷물가정책 이준범▷정책기획 이차웅▷거시정책 김귀범▷정책조정총괄 천재호▷산업경제 김명규▷서비스경제 김이한▷지역경제정책 최영전▷일자리경제지원 조영욱▷국채 박재진▷국유재산조정 노중현▷출자관리 강준희▷재정전략 이제훈▷재정건전성 강미자▷재정정보 정한▷재정관리총괄 남경철▷재정성과평가 박봉용▷타당성심사 강대현▷재정집행관리 계강훈▷재무경영 장승대▷공공혁신 하승완▷국제경제 최지영▷경제협력기획 황인웅▷개발협력 장도환▷혁신성장추진기획단 혁신성장기획팀장 김동곤
◈행정안전부▷지역발전정책관 이승우▷사회재난대응정책관 이한경
◈고용노동부◎전보<국장급>▷고용지원정책관 황보국◎승진<국장급>▷서울지방노동위원회 상임위원 김종윤▷경기지방노동위원회 상임위원 권창준◎전보<과장급>▷인적자원개발과장 최영범▷일자리안정자금지원추진단 팀장 곽희경
◈조달청◎직위승진<과장급>▷조달품질원 품질점검과장 문수호◎승진<서기관>▷대변인실 양영호▷구매총괄과 이봉규◎승진<기술서기관>▷우수제품구매과 김용길◎전보<과장급>▷해외물자과장 양재규
◈행정중심복합도시건설청◎승진<부이사관>▷혁신행정담당관 김용태
◈한국투자공사▷경영기획팀장 민병성
◈강동경희대병원▷외과장 조진현▷병리과장 원규연▷성형외과장 유영천▷소아치과장 김미선
◈국민일보▷편집인 겸 논설위원실장 김명호▷논설위원실 대기자 김진홍▷수석논설위원 박정태▷편집국장 고승욱▷논설위원 오종석
◈소년한국일보▷부사장 염희선
◈기획재정부▷국제경제관리관 허장▷부총리정책보좌관 강완구▷개발금융국장 박일영▷홍보담당관 조현진▷규제개혁법무담당관 강병중<과장>▷예산총괄 박준호▷예산정책 박창환▷예산관리 박정현▷고용환경예산 장윤정▷교육예산 박호성▷문화예산 유형선▷총사업비관리 정동영▷국토교통예산 임영진▷산업중소벤처예산 장보영▷농림해양예산 김위정▷연구개발예산 육현수▷복지예산 김태곤▷연금보건예산 정유리▷안전예산 한재용▷행정예산 남동오▷지역예산 김유정▷국방예산 최병완▷방위사업예산 김장훈▷조세정책 김영노▷조세분석 장영규▷조세특례제도 배병관▷조세법령운용 류충선▷소득세제 이호근▷법인세제 이재면▷금융세제 김문건▷재산세제 변광욱▷부가가치세제 박상영▷산업관세 이주현▷관세협력 이호섭▷자유무역협정관세이행 박지훈▷종합정책 홍민석▷경제분석 김영훈▷자금시장 심규진▷물가정책 이준범▷정책기획 이차웅▷거시정책 김귀범▷정책조정총괄 천재호▷산업경제 김명규▷서비스경제 김이한▷지역경제정책 최영전▷일자리경제지원 조영욱▷국채 박재진▷국유재산조정 노중현▷출자관리 강준희▷재정전략 이제훈▷재정건전성 강미자▷재정정보 정한▷재정관리총괄 남경철▷재정성과평가 박봉용▷타당성심사 강대현▷재정집행관리 계강훈▷재무경영 장승대▷공공혁신 하승완▷국제경제 최지영▷경제협력기획 황인웅▷개발협력 장도환▷혁신성장추진기획단 혁신성장기획팀장 김동곤
◈행정안전부▷지역발전정책관 이승우▷사회재난대응정책관 이한경
◈고용노동부◎전보<국장급>▷고용지원정책관 황보국◎승진<국장급>▷서울지방노동위원회 상임위원 김종윤▷경기지방노동위원회 상임위원 권창준◎전보<과장급>▷인적자원개발과장 최영범▷일자리안정자금지원추진단 팀장 곽희경
◈조달청◎직위승진<과장급>▷조달품질원 품질점검과장 문수호◎승진<서기관>▷대변인실 양영호▷구매총괄과 이봉규◎승진<기술서기관>▷우수제품구매과 김용길◎전보<과장급>▷해외물자과장 양재규
◈행정중심복합도시건설청◎승진<부이사관>▷혁신행정담당관 김용태
◈한국투자공사▷경영기획팀장 민병성
◈강동경희대병원▷외과장 조진현▷병리과장 원규연▷성형외과장 유영천▷소아치과장 김미선
◈국민일보▷편집인 겸 논설위원실장 김명호▷논설위원실 대기자 김진홍▷수석논설위원 박정태▷편집국장 고승욱▷논설위원 오종석
◈소년한국일보▷부사장 염희선
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