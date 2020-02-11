◈IBK캐피탈◎승진▷시너지금융본부장 조성태▷전산정보부장 서정오▷심사1부장 김태수▷글로벌·미래사업부장 김우진▷IB3부장 김길순◎이동▷글로벌·미래사업단장 신태호▷광주지점장 장상규▷인도네시아자카르타사무소 개설준비위원장 김대수▷경영전략부장 최항길▷심사2부장 한동우▷을지로금융센터장 손황용▷인천지점장 양우석▷IB지원부장 김세곤
◈산업통상자원부<국장급>▷국립외교원 파견 신희동
◈산림청◎전보<고위공무원>▷기획조정관 임상섭▷산림산업정책국장 이미라▷산림복지국장 김용관▷산림항공본부장 진선필▷북부지방산림청장 최수천▷동부지방산림청장 이상익▷남부지방산림청장 이종건
◈새만금개발청▷계획총괄과장 박동주▷관광진흥과장 이범
◈동의대▷학생복지처장 이철균▷빅데이터문화창조연구소장 최승배▷산업문화대학원부원장 신정택▷평생교육원부원장 박성대
◈뉴스워치▷발행인 겸 편집국장 김길중▷경제에디터 석남식▷편집부국장 겸 건설부동산부장 김웅식▷경제산업부장 이우탁▷호남취재본부장 안길진▷호남취재본부장 장기영▷전무 겸 경영지원실장 김중근
◈산업통상자원부<국장급>▷국립외교원 파견 신희동
◈산림청◎전보<고위공무원>▷기획조정관 임상섭▷산림산업정책국장 이미라▷산림복지국장 김용관▷산림항공본부장 진선필▷북부지방산림청장 최수천▷동부지방산림청장 이상익▷남부지방산림청장 이종건
◈새만금개발청▷계획총괄과장 박동주▷관광진흥과장 이범
◈동의대▷학생복지처장 이철균▷빅데이터문화창조연구소장 최승배▷산업문화대학원부원장 신정택▷평생교육원부원장 박성대
◈뉴스워치▷발행인 겸 편집국장 김길중▷경제에디터 석남식▷편집부국장 겸 건설부동산부장 김웅식▷경제산업부장 이우탁▷호남취재본부장 안길진▷호남취재본부장 장기영▷전무 겸 경영지원실장 김중근
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