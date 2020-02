판타지 뮤지컬 '드라큘라', 오늘 시츠프로브 현장 공개

오후 7시 네이버TV·V라이브 생중계판타지 로맨스 뮤지컬 '드라큘라'가 10일 오후 7시 네이버TV(공연)와 V라이브(V Musical) 채널을 통해 리허설 격인 '시츠프로브' 현장을 공개한다.시츠프로브(Sitzprobe)는 무대에 올리기 전 배우와 오케스트라가 호흡을 맞추며 연습하는 것을 뜻한다.원미솔 음악감독 지휘로 '드라큘라' 역 김준수·전동석, '미나' 역 조정은·임혜영·린지(임민지), '반 헬싱' 역 강태을·손준호, '조나단' 역 이충주, '루시' 역 이예은·김수연 등이 연기를 펼친다.대표곡 '프레시 블러드'(Fresh Blood), 러빙 유 킵스 미 얼라이브(Loving You Keeps Me Alive) 등 다양한 넘버(노래)도 감상할 수 있다.아일랜드 소설가 브램 스토커의 동명 소설을 각색한 작품으로 수백 년간 한 여인만 사랑한 드라큘라 백작의 이야기가 프랭크 와일드혼의 서정적이고 드라마틱한 음악과 어우러진다.오는 11일부터 6월 7일까지 송파구 잠실 샤롯데씨어터에서 공연한다./연합뉴스