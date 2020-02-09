◈국무조정실·국무총리비서실 ▷생활SOC추진단 부단장 이장호
◈과학기술정보통신부▷정책기획관 류광준▷거대공공연구정책관 권현준▷미래인재정책국장 강상욱▷과학기술정책국장 이성봉▷경북지방우정청장 김영관▷국제과학비즈니스벨트조성추진단장 권석민
◈통일부◎전보<고위공무원>▷통일교육원 교육기획부장 서정배◎승진임용<고위공무원>▷인도협력국장 이종주▷개성공단남북공동위원회 사무처장 김종우◎승진임용▷기획재정담당관 황승희▷남북공동연락사무소사무처 운영부장 정분희
◈법무부◎승진<고위공무원>▷법무부(국가공무원인재개발원 파견) 김동현▷대구교도소장 김승만▷부산구치소장 유태오<부이사관>▷보안과장 하영훈▷화성직업훈련교도소장 서호영▷창원교도소장 김동환▷부산교도소장 김영식▷대구보호관찰소장 손세헌◎전보<고위공무원>▷법무부(국방대 파견) 류기현▷교정정책단장 유병철▷법무연수원 교정연수부장 이영희▷서울지방교정청장 유승만▷대구지방교정청장 이경식▷대전지방교정청장 김천수▷광주지방교정청장 신경우▷서울구치소장 신용해▷안양교도소장 김진구▷수원구치소장 정병헌▷서울동부구치소장 정유철<부이사관>▷교정기획과장 우희경▷전주교도소장 최병록▷의정부교도소장 오세홍
◈농림축산식품부<국장급>▷농림축산검역본부 인천공항지역본부장 정일정▷공익직불제 시행추진단 지원근무 김종철
◈고용노동부▷규제개혁법무담당관 이우영▷산재보상정책과장 오태웅
◈금융위원회▷금융혁신과장 윤병원
◈원자력안전위원회▷방사선안전과장 장인숙▷원자력안전과장 김기환▷방사성폐기물안전과장 신종한▷통일교육원 파견 오맹호
◈과학기술정보통신부▷정책기획관 류광준▷거대공공연구정책관 권현준▷미래인재정책국장 강상욱▷과학기술정책국장 이성봉▷경북지방우정청장 김영관▷국제과학비즈니스벨트조성추진단장 권석민
◈통일부◎전보<고위공무원>▷통일교육원 교육기획부장 서정배◎승진임용<고위공무원>▷인도협력국장 이종주▷개성공단남북공동위원회 사무처장 김종우◎승진임용▷기획재정담당관 황승희▷남북공동연락사무소사무처 운영부장 정분희
◈법무부◎승진<고위공무원>▷법무부(국가공무원인재개발원 파견) 김동현▷대구교도소장 김승만▷부산구치소장 유태오<부이사관>▷보안과장 하영훈▷화성직업훈련교도소장 서호영▷창원교도소장 김동환▷부산교도소장 김영식▷대구보호관찰소장 손세헌◎전보<고위공무원>▷법무부(국방대 파견) 류기현▷교정정책단장 유병철▷법무연수원 교정연수부장 이영희▷서울지방교정청장 유승만▷대구지방교정청장 이경식▷대전지방교정청장 김천수▷광주지방교정청장 신경우▷서울구치소장 신용해▷안양교도소장 김진구▷수원구치소장 정병헌▷서울동부구치소장 정유철<부이사관>▷교정기획과장 우희경▷전주교도소장 최병록▷의정부교도소장 오세홍
◈농림축산식품부<국장급>▷농림축산검역본부 인천공항지역본부장 정일정▷공익직불제 시행추진단 지원근무 김종철
◈고용노동부▷규제개혁법무담당관 이우영▷산재보상정책과장 오태웅
◈금융위원회▷금융혁신과장 윤병원
◈원자력안전위원회▷방사선안전과장 장인숙▷원자력안전과장 김기환▷방사성폐기물안전과장 신종한▷통일교육원 파견 오맹호
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