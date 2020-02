음악과 함께 크루즈 여행을…8월 부산서 테마 크루즈 축제

3박 4일 공연·액티비티 등 프로그램 풍성…젊은 층 유인오는 8월 국제관광도시 부산에서 아시아 최대 크루즈 페스티벌 'It's the Ship Korea'가 열린다.부산시, 부산항만공사, 부산관광공사는 4일 오후 3시 시청 국제의전실에서 크루즈랩과 함께 크루즈관광 활성화를 위한 업무협약을 체결한다.이번 협약은 올해 처음 시작하는 'It's the Ship Korea'를 축하하고 2024년까지 5년간 열리는 행사를 성공적으로 개최하기 위해 마련됐다.'It's the Ship' 프로그램은 전자 음악을 중심으로 세계적으로 유행하는 다양한 음악을 24시간 크루즈 선상에서 펼치는 테마 크루즈 페스티벌이다.'It's the Ship Korea'는 오는 8월 28일부터 31일까지 3박 4일간 부산항을 출발해 일본 등을 거쳐 다시 부산으로 돌아온다.선박은 이탈리아 '코스타 네오로만티카호'(5만7천t)를 이용하며 한 번에 1천800명이 탑승할 수 있다.세계적인 아티스트 공연뿐 아니라 다양한 액티비티와 엔터테인먼트도 마련돼 20∼30대 젊은이들도 즐길 수 있도록 했다.시 관계자는 "부산을 크루즈 모항으로 하는 'It's the Ship Korea' 행사가 숙박, 음식, 교통, 쇼핑 등 지역 경제에 많은 도움이 될 것"이라며 "외국인 관광객도 많이 참여하는 만큼 부산의 글로벌 관광도시 이미지도 높아질 것"이라고 말했다./연합뉴스