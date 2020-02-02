◈삼성생명서비스▷상무 이광현 한긍택
◈코리아에셋투자증권◎승진<상무보>▷기업금융본부 김태완▷투자금융본부 문재일<부장>▷투자금융본부 정양호▷FPS본부 노재호▷FPS본부 이준우▷FI Sales본부 김지환
◈해양수산부◎전보<국장급>▷대변인 윤현수▷해양산업정책관 류재형<과장급>▷해양수산과학기술정책과장 오영록▷스마트해상물류추진단장 정준호▷항로표지과장 김정화▷항만투자협력과장 김성원▷항만기술안전과장 임성순▷인천지방해양수산청 운영지원과장 고경만▷〃 선원해사안전과장 정규삼▷미래전략팀장 서은정▷국립수산과학원 운영지원과장 전우진▷국립수산물품질관리원 운영지원과장 박성우▷부산지방해양수산청 운영지원과장 나송진▷〃 선원해사안전과장 정재훈▷〃 해양수산환경과장 구도형▷국립해양조사원 해양관측과장 허룡▷〃 해양예보과장 김준식
◈식품의약품안전처◎전보<과장급>▷혁신행정담당관 강민호▷소비자위해예방정책과장 주선태
◈예금보험공사◎승진<1급>▷구조개선총괄부장 홍준모▷채권관리부장 김봉환
◈한국자산관리공사(캠코)◎승진<1급>▷정보시스템실장 최오현▷국유중부개발처장 김정석▷서울서부지역본부장 김용훈▷광주전남지역본부장 홍창의▷충북지역본부장 김태룡◎보임▷홍보실장 태동국▷인재개발원장 최용성<부장>▷안전관리 임인규▷일자리창출 박창범▷서민금융지원 나병진▷국유총조사관리 김도형<처장>▷가계재기지원 최경숙▷채권인수 이진일▷기업투자금융 민은미▷해양투자금융 문병삼▷국유증권관리 최정훈▷공공재산관리 허철▷온비드사업 배원섭<지역본부장>▷서울동부 김동현▷경기 양기영▷대구경북 박상원▷인천 임년묵▷전북 최낙송▷경남 황성식
◈한국천문연구원<센터장>▷천문전산융합 이창희▷천문우주기술 한정열
◈중앙대▷교학부총장 겸 다빈치학습혁신원장 백준기▷연구부총장 겸 미래융합원장 김원용▷행정부총장 이산호▷안성부총장 최재원▷대학원장 최영욱▷건설대학원장 박규홍▷첨단영상대학원장 김재웅▷사회복지대학원장 문성호▷신문방송대학원장 유홍식▷산업창업경영대학원장 이종건▷예술대학원장 서혜옥▷인문대학장 손정희▷자연과학대학장 성맹제▷공과대학장 겸 정보대학원장 조윤호▷소프트웨어대학장 조성래▷사회과학대학장 김경희▷경영경제대학장 김동순▷예술대학장 이동렬▷체육대학장 김상범▷의과대학장 겸 의학전문대학원장 김미경▷대외협력처장 이무열▷교무처장 류덕현▷서울캠퍼스 학생처장 김창봉▷연구 겸 공동기기센터장 이상명▷기획처장 김교성▷입학처장 김영화▷사회교육처장 최창범▷국제처장 권형일▷안성캠퍼스 학생처장 임신재▷학술정보원장 겸 박물관장 김유승▷미디어센터장 강진숙▷스포츠단장 조용찬
◈한국외국어대<대학원장>▷정치행정언론 김면회▷TESOL 임현우<학장>▷국제지역대 장용규▷통번역대 이병도▷자연과학대 김연규▷도서관장(글로벌) 최성은▷미래위원회 위원장 유태영<처장>▷교무(글로벌) 김용애▷학생·인재개발(대학창조일자리본부장)(서울) 제성훈▷〃 〃(글로벌) 최호성▷행정지원(글로벌) 김상헌▷국제교류 이유나▷외국어연수평가원장 오은영▷진로취업지원센터장(서울) 김봉철▷〃 (글로벌) 오세홍▷지식출판콘텐츠원장 윤성우
◈경상대▷경영대학장 겸 경영대학원장 신건훈
◈울산과학기술원(UNIST)<처장>▷교무 김지현▷기획 배성철▷산학협력단장 권순용
◈KBS▷대형이벤트방송사업단장 김호상▷대형이벤트방송사업부장 유웅식
◈아시아투데이▷대표이사 부회장 우종순▷사장 선상신▷부사장 겸 편집국장 정규성▷미래전략실장 홍성필▷건설부동산부장(부국장대우) 이상민▷사회2부장 권태욱
◈허프포스트코리아▷편집장 강병진
◈코리아에셋투자증권◎승진<상무보>▷기업금융본부 김태완▷투자금융본부 문재일<부장>▷투자금융본부 정양호▷FPS본부 노재호▷FPS본부 이준우▷FI Sales본부 김지환
◈해양수산부◎전보<국장급>▷대변인 윤현수▷해양산업정책관 류재형<과장급>▷해양수산과학기술정책과장 오영록▷스마트해상물류추진단장 정준호▷항로표지과장 김정화▷항만투자협력과장 김성원▷항만기술안전과장 임성순▷인천지방해양수산청 운영지원과장 고경만▷〃 선원해사안전과장 정규삼▷미래전략팀장 서은정▷국립수산과학원 운영지원과장 전우진▷국립수산물품질관리원 운영지원과장 박성우▷부산지방해양수산청 운영지원과장 나송진▷〃 선원해사안전과장 정재훈▷〃 해양수산환경과장 구도형▷국립해양조사원 해양관측과장 허룡▷〃 해양예보과장 김준식
◈식품의약품안전처◎전보<과장급>▷혁신행정담당관 강민호▷소비자위해예방정책과장 주선태
◈예금보험공사◎승진<1급>▷구조개선총괄부장 홍준모▷채권관리부장 김봉환
◈한국자산관리공사(캠코)◎승진<1급>▷정보시스템실장 최오현▷국유중부개발처장 김정석▷서울서부지역본부장 김용훈▷광주전남지역본부장 홍창의▷충북지역본부장 김태룡◎보임▷홍보실장 태동국▷인재개발원장 최용성<부장>▷안전관리 임인규▷일자리창출 박창범▷서민금융지원 나병진▷국유총조사관리 김도형<처장>▷가계재기지원 최경숙▷채권인수 이진일▷기업투자금융 민은미▷해양투자금융 문병삼▷국유증권관리 최정훈▷공공재산관리 허철▷온비드사업 배원섭<지역본부장>▷서울동부 김동현▷경기 양기영▷대구경북 박상원▷인천 임년묵▷전북 최낙송▷경남 황성식
◈한국천문연구원<센터장>▷천문전산융합 이창희▷천문우주기술 한정열
◈중앙대▷교학부총장 겸 다빈치학습혁신원장 백준기▷연구부총장 겸 미래융합원장 김원용▷행정부총장 이산호▷안성부총장 최재원▷대학원장 최영욱▷건설대학원장 박규홍▷첨단영상대학원장 김재웅▷사회복지대학원장 문성호▷신문방송대학원장 유홍식▷산업창업경영대학원장 이종건▷예술대학원장 서혜옥▷인문대학장 손정희▷자연과학대학장 성맹제▷공과대학장 겸 정보대학원장 조윤호▷소프트웨어대학장 조성래▷사회과학대학장 김경희▷경영경제대학장 김동순▷예술대학장 이동렬▷체육대학장 김상범▷의과대학장 겸 의학전문대학원장 김미경▷대외협력처장 이무열▷교무처장 류덕현▷서울캠퍼스 학생처장 김창봉▷연구 겸 공동기기센터장 이상명▷기획처장 김교성▷입학처장 김영화▷사회교육처장 최창범▷국제처장 권형일▷안성캠퍼스 학생처장 임신재▷학술정보원장 겸 박물관장 김유승▷미디어센터장 강진숙▷스포츠단장 조용찬
◈한국외국어대<대학원장>▷정치행정언론 김면회▷TESOL 임현우<학장>▷국제지역대 장용규▷통번역대 이병도▷자연과학대 김연규▷도서관장(글로벌) 최성은▷미래위원회 위원장 유태영<처장>▷교무(글로벌) 김용애▷학생·인재개발(대학창조일자리본부장)(서울) 제성훈▷〃 〃(글로벌) 최호성▷행정지원(글로벌) 김상헌▷국제교류 이유나▷외국어연수평가원장 오은영▷진로취업지원센터장(서울) 김봉철▷〃 (글로벌) 오세홍▷지식출판콘텐츠원장 윤성우
◈경상대▷경영대학장 겸 경영대학원장 신건훈
◈울산과학기술원(UNIST)<처장>▷교무 김지현▷기획 배성철▷산학협력단장 권순용
◈KBS▷대형이벤트방송사업단장 김호상▷대형이벤트방송사업부장 유웅식
◈아시아투데이▷대표이사 부회장 우종순▷사장 선상신▷부사장 겸 편집국장 정규성▷미래전략실장 홍성필▷건설부동산부장(부국장대우) 이상민▷사회2부장 권태욱
◈허프포스트코리아▷편집장 강병진
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