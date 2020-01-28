◈KR투자증권◎신규 선임▷프로젝트금융2팀 상무 김학규
◈SBI저축은행◎승진▷부사장 김문석▷이사 김영근 유준모 임대희 정경호 허백
◈기획재정부▷협동조합과장 주평식
◈농림축산식품부◎승진 및 파견<국장급>▷농어업·농어촌특별위원회 사무국 부국장 박순연
◈관세청▷교역협력과장 채봉규▷위험관리센터장 김희리▷특수통관과장 김기동▷세원심사과장 김현정▷정보개발팀장 오현진▷안양세관장 김완조▷천안세관장 한용우▷마산세관장 김종웅▷구미세관장 김종기▷동해세관장 김혁▷여수세관장 김정만
◈한국증권금융◎승진<부서장>▷수탁부장 정한호◎전보<부서장>▷경영관리부장 김희문▷준법지원부장 유은정▷리스크관리실장 임판주▷홍보실장 이영찬▷고객금융부장 조종광▷여신심사부장 안광분▷증권중개부장 손교수▷신탁부장 박찬익▷비서실장 홍순길▷강남지점장 오봉택▷부산지점장 최경삼▷대구지점장 차종엽▷대전지점장 김창식◎승진<팀장>▷리스크총괄팀장 오규영▷자본시장전략팀장 허명진▷회사채관리팀장 최리혁▷수탁결제팀장 염상훈◎전보<팀장>▷증권관리팀장 이재권▷수탁회계팀장 이유신▷강남법인금융팀장 양진완
◈이화여대▷의무부총장 겸 의료원장 유경하▷경영전문대학원장 겸 경영대학장 김효근▷교육대학원장 한유경▷공연예술대학원장 강영근▷외국어교육특수대학원장 신상근▷엘텍공과대학장 겸 공과대학장 이병욱▷간호대학장 김옥수▷목동병원장 유재두▷서울병원장 임수미
◈광운대▷부총장 겸 대학원장 겸 대학혁신사업단장 최영근▷스마트융합대학원장 이종용▷경영대학원장 겸 경영대학장 이병헌▷교육대학원장 최윤희▷상담복지정책대학원장 정진경▷환경대학원장 겸 공과대학장 김승제▷건설법무대학원장 신만중▷전자정보공과대학장 겸 공학교육혁신센터장 박재영▷소프트웨어융합대학장 박병준▷자연과학대학장 박병주▷인문사회과학대학장 겸 동북아대학장 이일재▷정책법학대학장 윤이숙▷인제니움학부대학장 겸 글로컬교육센터장 김백영▷교육혁신원장 겸 교수학습센터장 겸 광운MOOC센터장 심동규▷기획처장 민상원▷교무처장 윤도영▷학생복지처장 손채봉▷입학처장 도승연▷대외국제처장 겸 국제교육원장 김정권▷총무처장 김성룡▷관리처장 김대식▷정보통신처장 정인영▷산학협력단장 유정호▷중앙도서관장 이향철▷정보과학교육원장 노진서▷대학신문사주간 김예란▷SW중심대학사업단장 이혁준▷대외국제처 부처장 변숙은▷대학혁신사업단 부단장 김재요
◈이포커스▷대표이사 곽경호
◈SBI저축은행◎승진▷부사장 김문석▷이사 김영근 유준모 임대희 정경호 허백
◈기획재정부▷협동조합과장 주평식
◈농림축산식품부◎승진 및 파견<국장급>▷농어업·농어촌특별위원회 사무국 부국장 박순연
◈관세청▷교역협력과장 채봉규▷위험관리센터장 김희리▷특수통관과장 김기동▷세원심사과장 김현정▷정보개발팀장 오현진▷안양세관장 김완조▷천안세관장 한용우▷마산세관장 김종웅▷구미세관장 김종기▷동해세관장 김혁▷여수세관장 김정만
◈한국증권금융◎승진<부서장>▷수탁부장 정한호◎전보<부서장>▷경영관리부장 김희문▷준법지원부장 유은정▷리스크관리실장 임판주▷홍보실장 이영찬▷고객금융부장 조종광▷여신심사부장 안광분▷증권중개부장 손교수▷신탁부장 박찬익▷비서실장 홍순길▷강남지점장 오봉택▷부산지점장 최경삼▷대구지점장 차종엽▷대전지점장 김창식◎승진<팀장>▷리스크총괄팀장 오규영▷자본시장전략팀장 허명진▷회사채관리팀장 최리혁▷수탁결제팀장 염상훈◎전보<팀장>▷증권관리팀장 이재권▷수탁회계팀장 이유신▷강남법인금융팀장 양진완
◈이화여대▷의무부총장 겸 의료원장 유경하▷경영전문대학원장 겸 경영대학장 김효근▷교육대학원장 한유경▷공연예술대학원장 강영근▷외국어교육특수대학원장 신상근▷엘텍공과대학장 겸 공과대학장 이병욱▷간호대학장 김옥수▷목동병원장 유재두▷서울병원장 임수미
◈광운대▷부총장 겸 대학원장 겸 대학혁신사업단장 최영근▷스마트융합대학원장 이종용▷경영대학원장 겸 경영대학장 이병헌▷교육대학원장 최윤희▷상담복지정책대학원장 정진경▷환경대학원장 겸 공과대학장 김승제▷건설법무대학원장 신만중▷전자정보공과대학장 겸 공학교육혁신센터장 박재영▷소프트웨어융합대학장 박병준▷자연과학대학장 박병주▷인문사회과학대학장 겸 동북아대학장 이일재▷정책법학대학장 윤이숙▷인제니움학부대학장 겸 글로컬교육센터장 김백영▷교육혁신원장 겸 교수학습센터장 겸 광운MOOC센터장 심동규▷기획처장 민상원▷교무처장 윤도영▷학생복지처장 손채봉▷입학처장 도승연▷대외국제처장 겸 국제교육원장 김정권▷총무처장 김성룡▷관리처장 김대식▷정보통신처장 정인영▷산학협력단장 유정호▷중앙도서관장 이향철▷정보과학교육원장 노진서▷대학신문사주간 김예란▷SW중심대학사업단장 이혁준▷대외국제처 부처장 변숙은▷대학혁신사업단 부단장 김재요
◈이포커스▷대표이사 곽경호
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