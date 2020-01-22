◈한라그룹◎선임<대표이사>▷만도브로제 이정석▷한라GLS 강락원◎승진<부사장>▷만도 박도순<전무>▷그룹비서실 한청규▷만도 이정석 유호영 이기관<상무>▷만도 김구현 김문성 김윤기 김재혁 유기현 이철 홍대건<상무보>▷한라홀딩스 조성진 권세용 송기택▷만도 김기영 김경래 노종극 박태성 유영선 이윤행 정동조 정성희 조장연 최용준 최한규▷한라 곽영국 김세배 박병선 박성일 인래진
◈금성백조◎승진<부사장>▷금성백조주택 경영지원본부 김영환▷금성백조건설 정화영<상무>▷금성백조주택 개발사업본부 윤흥수▷건설사업본부 송태호▷정비사업팀 김재일▷설계실 문영기 라운
◈산업은행◇혁신성장금융 부문<팀장>▷혁신성장정책금융센터 김정구▷간접투자금융실 남성철 우상민▷온렌딩금융실 이제현·김병균 ◇중소중견금융 부문<단장>▷신산업금융실 김사남·전은주<팀장>▷신산업금융실 김준수 이상룡 유나경 이종철 김말숙▷강남지역본부 우정훈▷강북지역본부 이윤기▷부산경남지역본부 고원빈▷대구경북지역본부 최경수▷강남 배창환 선복례▷도곡 명광식▷압구정 진형태▷한티 최관호▷가산 조윤상▷노원 한정규▷서소문 양정승 오혜경▷여의도 권정학▷영업부 하병욱 심정희 김은경▷종로 박종실▷김포 이병문▷부천 홍연만▷시화 장영진▷안산 유현▷인천 강태욱▷일산 박정호▷동탄 정창운▷분당 이영재▷수원 정한목 나인숙▷안양 이송기▷원주 오용근▷화성 이용준▷금정 김재범▷김해 제몽우▷부산 김기홍▷양산 김정민▷창원 양동원▷해운대 남영진▷경산 김상래▷구미 이종우▷성서 류상영▷포항 전봉구▷군산 김도형▷금남로 조해일▷당진 황종식▷대전 우정훈▷목포 윤현영▷아산 이희수▷여수 이동현▷전주 김흥준▷천안 노용관▷충주 유영모 ◇기업금융 부문<단장>▷산업·금융협력센터 김지완<팀장>▷산업·금융협력센터 이윤진 김갑훈 최하정▷기업금융1실 기윤성 김인현▷기업금융2실 김상견 장연식▷기업금융3실 양준수▷기업금융4실 조은날개◇글로벌사업 부문<팀장>▷해외사업실 김홍석▷무역금융실 홍선영 민경수 김재식<해외 주재원>▷싱가포르 김학부 정재혁 최영수▷뉴욕 허재강▷유럽 백승주▷우즈베키스탄 박민수◇자본시장부문<팀장>▷발행시장실 최혁수▷M&A컨설팅실 김재우▷PE실 백인권◇심사평가부문<단장>▷심사1부 이웅모◇리스크관리부문<단장>▷리스크관리부 김성훈<팀장>▷리스크관리부 심상선 김한용 이상원 최성규▷금융결제부 오현탁◇정책기획부문<팀장>▷기획조정부 안성진 고병규 김삼식 노영수 이희준▷여수신기획부 전진효 김경민 조두일 조명숙◇경영관리부문<팀장>▷인사부 서동우 김민정 권영훈 오재균 진준성▷총무부 공태희◇벤처금융본부<단장>▷벤처기술금융실 조영준<팀장>▷벤처기술금융실 신재호▷스케일업금융실 김도준 김사회 백신한▷넥스트라운드실 원홍필 이재복 서성훈◇해양산업금융본부<팀장>▷해양산업금융실 유진석◇구조조정본부<팀장>▷기업구조조정1실 양재호 백웅조▷기업구조조정2실 김동진 김춘호◇자금시장본부<단장>▷금융공학실 이은규<팀장>▷자금부 이영철 이창훈▷자금운용실 장용석 여동복 심경우 송영민▷금융공학실 김성택 장준양 이승현 김동균 최욱민 김강수◇PF본부<팀장>▷PF1실 신인우 이영규 안욱상▷PF2실 신희림 김연식 배재진·박영우▷PF3실 조석진◇IDT본부<팀장>▷IT기획부 박선주 황의자 장영구▷금융전산부 김덕종▷디지털추진부 송윤석 이효재 김보화 권황현 장기천 김항선◇연금신탁본부<단장>▷신탁실 이승호<팀장>▷연금사업실 신희준▷신탁실 류승준◇KDB미래전략연구소<단장>▷미래전략개발부 김성환▷산업기술리서치센터 석순영<팀장>▷미래전략개발부 성욱제 장경미 정승원▷산업기술리서치센터 최성호 이헌영 최재호 나형호▷한반도 신경제센터 김철희◇검사부<팀장>▷이진재 김성훈 석지홍◇비서실<팀장>▷김정호 임철규◇준법감시인<팀장>▷윤리준법부 송현주 ◇정보보호부<팀장>▷정보보호부 윤정식
◈삼성생명◎승진▷부사장 박종문▷전무 김원회 이경복 이성열▷상무 김상필 이상희 이성한 이팔훈 이호선 최창희 한원기
◈삼성화재◎승진▷전무 김규형 김인 이호현 정헌▷상무 곽승현 구영민 김철영 양권진 원동주 이상동 최부규
◈삼성증권◎승진<부사장>▷리테일부문장 사재훈<전무>▷SNI본부장 박경희<상무>▷전략기획담당 김범구▷강서지역본부장 김홍노▷기업금융2본부장 이상현▷법무팀장 황은아
◈삼성카드◎승진▷부사장 박경국▷전무 김상우 최정훈▷상무 윤한주 조은경 황성원
◈삼성자산운용◎승진▷상무 유영재 박민재
◈삼성서울병원▷전무 이형배
◈국방부▷전력정책관실 전력계획과장(방위사업청서 파견) 박정은▷감사관실 국방민원상담센터장 용승일▷정보화기획관실 정보화기획담당관 김선봉▷국방홍보원 경영지원부장 차용국▷군사보좌관실 의전담당관 노정관▷방위사업청 파견(전투차량사업팀장) 최원복
◈코이카(KOICA·한국국제협력단)▷사업전략기획실장 김진▷부산사무소장 공무헌▷일자리지원팀장 김태은▷ODA연구정보센터장 직무대리 박수영▷글로벌인재활동지원팀장 박숙현▷재무회계실장 오주현▷글로벌인재기관사업팀장 전경식▷혁신사업실장 전영은▷ODA연구정보센터 지식데이터팀장 조현규▷연수사업실장 조형래▷중남미실장 조혜원▷최문정 동아프리카실장▷경영혁신기획팀장 김민종▷해외운영지원팀장 라갑채▷베트남사무소장 조한덕▷볼리비아사무소장 김창섭▷방글라데시사무소장 도영아▷튀니지사무소장 박준성▷코트디부아르사무소장 서동성▷엘살바도르사무소장 윤지현▷모잠비크사무소장 정영선▷알제리사무소장 김경일
◈한국수자원공사<본부장>▷물관리계획본부장 이준근▷물순환사업본부장 김만재▷통합물관리본부장 박태현▷한강유역본부장 박도수▷금강유역본부장 이범우▷영·섬유역본부장 최등호▷낙동강유역본부장 임병민▷K-water연구원장 채효석<부서장>▷물산업플랫폼센터장 김대근▷기술계획처장 황영진▷정보관리처장 옥희철▷K-water연구원 연구지원처장 이병근▷〃 물정책연구소장 김병기▷〃 통합물관리연구소장 정용배▷〃 물인프라·에너지연구소장 김진훈▷〃 수질안전센터장 오은정▷대체수자원처장 조영식▷물종합진단처장 김성호▷스마트에코시티처장 김지헌▷부산스마트시티추진단장 이상현▷시화사업처장 노희수▷MTV사업단장 이동주▷송산사업단장 강승주▷시화조력관리단장 김인수▷맑은물관리처장 양강승▷통합물관리처장 김현식▷경기동북권지사 동두천수도관리단장 박진훈▷팔당권지사장 박정수▷〃 광주수도관리단장 박세훈▷경기동남권지사 화성권관리단장 정재안▷SK하이닉스산업용수관리단장 남윤환▷수도권지역협력단장 정환삼▷소양강지사장 강기호▷태백권지사장 윤이중▷강원지역협력단장 권형준▷금강경영계획처장 양동규▷금강수도지원센터장 이상철▷아산권지사장 류광식▷청주권지사장 정영래▷충북지역협력단장 나유진▷금강북부권수도사업단장 김종신▷충남지역협력단장 구기항▷정읍권지사장 김철한▷영·섬경영계획처장 심과학▷영·섬물관리처장 이종진▷동화권지사장 김도균▷전남북부권지사장 이형묵▷전남중부권지사장 류재면▷전남서남권지사장 정찬▷전남서남권지사 장흥수도관리단장 김동룡▷영산강보관리단장 신창수▷전남지역협력단장 서광석▷낙동강사업계획처장 박노혁▷낙동강수도지원센터장 김현일▷봉화권지사장 임동진▷군위지사장 박건웅▷포항권지사장 김우용▷김천부항지사장 황선민▷고령권지사장 황기성▷운문권지사장 김기돈▷경북지역협력단장 박세출▷울산권지사장 길준표▷남강지사장 박명기
◈한국철도기술연구원▷신교통혁신연구소 교통환경연구팀장 이철규
◈새마을운동중앙회▷새마을운동50주년 기념사업추진위원회 위원 이국주 김원기 조재범▷새마을운동50년 백서 발간추진위원회 위원장(조사홍보국장 겸직) 이갑수▷조직국장 이연숙▷총무국장 직무대리 김미현▷새마을운동중앙연수원 연수부장(부원장 직무대리) 송원영<시도 새마을회 사무처장>▷서울(행정지원부장 겸직) 조영란▷부산 강원자▷경기 황창영▷제주 양인자
◈조선비즈▷마케팅사업본부장 김규승▷제휴사업팀장 홍원준▷재무회계팀장 김명희▷뉴비즈사업부장 김참▷디지털마케팅팀장 안동민▷기업영업팀장 이보라▷인사총무팀장 이미희 이미희
◈금성백조◎승진<부사장>▷금성백조주택 경영지원본부 김영환▷금성백조건설 정화영<상무>▷금성백조주택 개발사업본부 윤흥수▷건설사업본부 송태호▷정비사업팀 김재일▷설계실 문영기 라운
◈산업은행◇혁신성장금융 부문<팀장>▷혁신성장정책금융센터 김정구▷간접투자금융실 남성철 우상민▷온렌딩금융실 이제현·김병균 ◇중소중견금융 부문<단장>▷신산업금융실 김사남·전은주<팀장>▷신산업금융실 김준수 이상룡 유나경 이종철 김말숙▷강남지역본부 우정훈▷강북지역본부 이윤기▷부산경남지역본부 고원빈▷대구경북지역본부 최경수▷강남 배창환 선복례▷도곡 명광식▷압구정 진형태▷한티 최관호▷가산 조윤상▷노원 한정규▷서소문 양정승 오혜경▷여의도 권정학▷영업부 하병욱 심정희 김은경▷종로 박종실▷김포 이병문▷부천 홍연만▷시화 장영진▷안산 유현▷인천 강태욱▷일산 박정호▷동탄 정창운▷분당 이영재▷수원 정한목 나인숙▷안양 이송기▷원주 오용근▷화성 이용준▷금정 김재범▷김해 제몽우▷부산 김기홍▷양산 김정민▷창원 양동원▷해운대 남영진▷경산 김상래▷구미 이종우▷성서 류상영▷포항 전봉구▷군산 김도형▷금남로 조해일▷당진 황종식▷대전 우정훈▷목포 윤현영▷아산 이희수▷여수 이동현▷전주 김흥준▷천안 노용관▷충주 유영모 ◇기업금융 부문<단장>▷산업·금융협력센터 김지완<팀장>▷산업·금융협력센터 이윤진 김갑훈 최하정▷기업금융1실 기윤성 김인현▷기업금융2실 김상견 장연식▷기업금융3실 양준수▷기업금융4실 조은날개◇글로벌사업 부문<팀장>▷해외사업실 김홍석▷무역금융실 홍선영 민경수 김재식<해외 주재원>▷싱가포르 김학부 정재혁 최영수▷뉴욕 허재강▷유럽 백승주▷우즈베키스탄 박민수◇자본시장부문<팀장>▷발행시장실 최혁수▷M&A컨설팅실 김재우▷PE실 백인권◇심사평가부문<단장>▷심사1부 이웅모◇리스크관리부문<단장>▷리스크관리부 김성훈<팀장>▷리스크관리부 심상선 김한용 이상원 최성규▷금융결제부 오현탁◇정책기획부문<팀장>▷기획조정부 안성진 고병규 김삼식 노영수 이희준▷여수신기획부 전진효 김경민 조두일 조명숙◇경영관리부문<팀장>▷인사부 서동우 김민정 권영훈 오재균 진준성▷총무부 공태희◇벤처금융본부<단장>▷벤처기술금융실 조영준<팀장>▷벤처기술금융실 신재호▷스케일업금융실 김도준 김사회 백신한▷넥스트라운드실 원홍필 이재복 서성훈◇해양산업금융본부<팀장>▷해양산업금융실 유진석◇구조조정본부<팀장>▷기업구조조정1실 양재호 백웅조▷기업구조조정2실 김동진 김춘호◇자금시장본부<단장>▷금융공학실 이은규<팀장>▷자금부 이영철 이창훈▷자금운용실 장용석 여동복 심경우 송영민▷금융공학실 김성택 장준양 이승현 김동균 최욱민 김강수◇PF본부<팀장>▷PF1실 신인우 이영규 안욱상▷PF2실 신희림 김연식 배재진·박영우▷PF3실 조석진◇IDT본부<팀장>▷IT기획부 박선주 황의자 장영구▷금융전산부 김덕종▷디지털추진부 송윤석 이효재 김보화 권황현 장기천 김항선◇연금신탁본부<단장>▷신탁실 이승호<팀장>▷연금사업실 신희준▷신탁실 류승준◇KDB미래전략연구소<단장>▷미래전략개발부 김성환▷산업기술리서치센터 석순영<팀장>▷미래전략개발부 성욱제 장경미 정승원▷산업기술리서치센터 최성호 이헌영 최재호 나형호▷한반도 신경제센터 김철희◇검사부<팀장>▷이진재 김성훈 석지홍◇비서실<팀장>▷김정호 임철규◇준법감시인<팀장>▷윤리준법부 송현주 ◇정보보호부<팀장>▷정보보호부 윤정식
◈삼성생명◎승진▷부사장 박종문▷전무 김원회 이경복 이성열▷상무 김상필 이상희 이성한 이팔훈 이호선 최창희 한원기
◈삼성화재◎승진▷전무 김규형 김인 이호현 정헌▷상무 곽승현 구영민 김철영 양권진 원동주 이상동 최부규
◈삼성증권◎승진<부사장>▷리테일부문장 사재훈<전무>▷SNI본부장 박경희<상무>▷전략기획담당 김범구▷강서지역본부장 김홍노▷기업금융2본부장 이상현▷법무팀장 황은아
◈삼성카드◎승진▷부사장 박경국▷전무 김상우 최정훈▷상무 윤한주 조은경 황성원
◈삼성자산운용◎승진▷상무 유영재 박민재
◈삼성서울병원▷전무 이형배
◈국방부▷전력정책관실 전력계획과장(방위사업청서 파견) 박정은▷감사관실 국방민원상담센터장 용승일▷정보화기획관실 정보화기획담당관 김선봉▷국방홍보원 경영지원부장 차용국▷군사보좌관실 의전담당관 노정관▷방위사업청 파견(전투차량사업팀장) 최원복
◈코이카(KOICA·한국국제협력단)▷사업전략기획실장 김진▷부산사무소장 공무헌▷일자리지원팀장 김태은▷ODA연구정보센터장 직무대리 박수영▷글로벌인재활동지원팀장 박숙현▷재무회계실장 오주현▷글로벌인재기관사업팀장 전경식▷혁신사업실장 전영은▷ODA연구정보센터 지식데이터팀장 조현규▷연수사업실장 조형래▷중남미실장 조혜원▷최문정 동아프리카실장▷경영혁신기획팀장 김민종▷해외운영지원팀장 라갑채▷베트남사무소장 조한덕▷볼리비아사무소장 김창섭▷방글라데시사무소장 도영아▷튀니지사무소장 박준성▷코트디부아르사무소장 서동성▷엘살바도르사무소장 윤지현▷모잠비크사무소장 정영선▷알제리사무소장 김경일
◈한국수자원공사<본부장>▷물관리계획본부장 이준근▷물순환사업본부장 김만재▷통합물관리본부장 박태현▷한강유역본부장 박도수▷금강유역본부장 이범우▷영·섬유역본부장 최등호▷낙동강유역본부장 임병민▷K-water연구원장 채효석<부서장>▷물산업플랫폼센터장 김대근▷기술계획처장 황영진▷정보관리처장 옥희철▷K-water연구원 연구지원처장 이병근▷〃 물정책연구소장 김병기▷〃 통합물관리연구소장 정용배▷〃 물인프라·에너지연구소장 김진훈▷〃 수질안전센터장 오은정▷대체수자원처장 조영식▷물종합진단처장 김성호▷스마트에코시티처장 김지헌▷부산스마트시티추진단장 이상현▷시화사업처장 노희수▷MTV사업단장 이동주▷송산사업단장 강승주▷시화조력관리단장 김인수▷맑은물관리처장 양강승▷통합물관리처장 김현식▷경기동북권지사 동두천수도관리단장 박진훈▷팔당권지사장 박정수▷〃 광주수도관리단장 박세훈▷경기동남권지사 화성권관리단장 정재안▷SK하이닉스산업용수관리단장 남윤환▷수도권지역협력단장 정환삼▷소양강지사장 강기호▷태백권지사장 윤이중▷강원지역협력단장 권형준▷금강경영계획처장 양동규▷금강수도지원센터장 이상철▷아산권지사장 류광식▷청주권지사장 정영래▷충북지역협력단장 나유진▷금강북부권수도사업단장 김종신▷충남지역협력단장 구기항▷정읍권지사장 김철한▷영·섬경영계획처장 심과학▷영·섬물관리처장 이종진▷동화권지사장 김도균▷전남북부권지사장 이형묵▷전남중부권지사장 류재면▷전남서남권지사장 정찬▷전남서남권지사 장흥수도관리단장 김동룡▷영산강보관리단장 신창수▷전남지역협력단장 서광석▷낙동강사업계획처장 박노혁▷낙동강수도지원센터장 김현일▷봉화권지사장 임동진▷군위지사장 박건웅▷포항권지사장 김우용▷김천부항지사장 황선민▷고령권지사장 황기성▷운문권지사장 김기돈▷경북지역협력단장 박세출▷울산권지사장 길준표▷남강지사장 박명기
◈한국철도기술연구원▷신교통혁신연구소 교통환경연구팀장 이철규
◈새마을운동중앙회▷새마을운동50주년 기념사업추진위원회 위원 이국주 김원기 조재범▷새마을운동50년 백서 발간추진위원회 위원장(조사홍보국장 겸직) 이갑수▷조직국장 이연숙▷총무국장 직무대리 김미현▷새마을운동중앙연수원 연수부장(부원장 직무대리) 송원영<시도 새마을회 사무처장>▷서울(행정지원부장 겸직) 조영란▷부산 강원자▷경기 황창영▷제주 양인자
◈조선비즈▷마케팅사업본부장 김규승▷제휴사업팀장 홍원준▷재무회계팀장 김명희▷뉴비즈사업부장 김참▷디지털마케팅팀장 안동민▷기업영업팀장 이보라▷인사총무팀장 이미희 이미희
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지