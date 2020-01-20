◈하이투자증권◎신규 보임▷금융상품법인1팀장 오윤식
◈국회◇국회사무처◎승진<부이사관>▷국회운영위원회 입법조사관 서정덕▷의정기록1과장 손숙자▷국회민원지원센터장 손을춘▷기획예산담당관 정상훈▷예산결산특별위원회 입법조사관 최철민▷법제사법위원회 입법조사관 황충연▷국회사무처 김남영 김상범 이상묵 제민 조윤희◎전보<부이사관>▷교육위원회 입법조사관 박재문▷법제총괄과장 박혜진▷예산결산특별위원회 입법조사관 장영복▷정무환경법제과장 정승환▷법제연구분석과장 조승래▷의회외교정책심의관 정연수▷의회외교총괄과장 이윤국▷국회운영위원회 입법조사관 박병섭▷기획재정위원회 입법조사관 김충섭 김현중▷국회사무처 양성선 성소미 이세진 이은정 주성훈 최기도 유인규▷여성가족위원회 입법조사관 이옥순◇국회예산정책처◎승진<부이사관>▷사회행정사업평가과장 정석배◎전보<부이사관>▷총무담당관 김정규▷예산분석총괄과장 공춘택▷추계세제총괄과장 임재금▷인구전략분석과장 이동훈▷산업예산분석과장 신은호▷사회예산분석과장 김태규▷행정비용추계과장 윤상열◇국회도서관◎승진<부이사관>▷국외정보과장 김태영▷열람봉사과장 마을순▷기록정책과장 조영란◎전보<부이사관>▷정치행정정보과장 이진경▷자료수집과장 김무동▷국회도서관 김준임 이미경◇국회입법조사처◎승진<부이사관>▷환경노동팀장 김대은◎전보<부이사관>▷재정경제팀장 이재윤▷금융공정거래팀장 장영환◎전보<입법조사연구관>▷기획법무담당관 김유향▷정치의회팀장 전진영◎파견복귀<입법조사연구관>▷법제사법팀장 조규범
◈국토교통부▷기획조정실장 이문기▷서울지방국토관리청 관리국장 이호재
◈한국기초과학지원연구원<부장>▷소재분석연구 원종한▷환경분석연구 정성욱▷기획 이훈현▷정책성과 허양훈
◈한국기자협회◎승진▷대외협력국장 이원희▷기획국장 김동기▷사무국 과장 이시우
◈선문대▷부총장 겸 교목실장 김항제▷대학원장 장태석
◈국회◇국회사무처◎승진<부이사관>▷국회운영위원회 입법조사관 서정덕▷의정기록1과장 손숙자▷국회민원지원센터장 손을춘▷기획예산담당관 정상훈▷예산결산특별위원회 입법조사관 최철민▷법제사법위원회 입법조사관 황충연▷국회사무처 김남영 김상범 이상묵 제민 조윤희◎전보<부이사관>▷교육위원회 입법조사관 박재문▷법제총괄과장 박혜진▷예산결산특별위원회 입법조사관 장영복▷정무환경법제과장 정승환▷법제연구분석과장 조승래▷의회외교정책심의관 정연수▷의회외교총괄과장 이윤국▷국회운영위원회 입법조사관 박병섭▷기획재정위원회 입법조사관 김충섭 김현중▷국회사무처 양성선 성소미 이세진 이은정 주성훈 최기도 유인규▷여성가족위원회 입법조사관 이옥순◇국회예산정책처◎승진<부이사관>▷사회행정사업평가과장 정석배◎전보<부이사관>▷총무담당관 김정규▷예산분석총괄과장 공춘택▷추계세제총괄과장 임재금▷인구전략분석과장 이동훈▷산업예산분석과장 신은호▷사회예산분석과장 김태규▷행정비용추계과장 윤상열◇국회도서관◎승진<부이사관>▷국외정보과장 김태영▷열람봉사과장 마을순▷기록정책과장 조영란◎전보<부이사관>▷정치행정정보과장 이진경▷자료수집과장 김무동▷국회도서관 김준임 이미경◇국회입법조사처◎승진<부이사관>▷환경노동팀장 김대은◎전보<부이사관>▷재정경제팀장 이재윤▷금융공정거래팀장 장영환◎전보<입법조사연구관>▷기획법무담당관 김유향▷정치의회팀장 전진영◎파견복귀<입법조사연구관>▷법제사법팀장 조규범
◈국토교통부▷기획조정실장 이문기▷서울지방국토관리청 관리국장 이호재
◈한국기초과학지원연구원<부장>▷소재분석연구 원종한▷환경분석연구 정성욱▷기획 이훈현▷정책성과 허양훈
◈한국기자협회◎승진▷대외협력국장 이원희▷기획국장 김동기▷사무국 과장 이시우
◈선문대▷부총장 겸 교목실장 김항제▷대학원장 장태석
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