◈KB금융지주·국민은행◇KB금융지주◎승진▷경영연구소 팀장 겸 연구역 황원경(부서장 대우)◎전보▷KB Innovation HUB센터장 고창영▷연금기획부장 김형섭▷CIB기획부장 이원종▷개인고객기획부장 최명철▷SME기획부장 정동교◇KB국민은행◎승진<부장>▷구조화금융4 김진현▷글로벌디지털금융Unit 김대형▷여의도대기업금융센터 영업1 노윤호▷투자금융2 왕성환▷WM투자자문 원종훈▷소비자보호(금융사기대응Unit) 이익주▷정보보호 이재용▷개인고객(수신상품Unit) 임정숙▷기관영업관리 임현석▷기업디지털지원 최연우▷IT플랫폼개발 최영진▷The K PMO 황응선<센터장>▷부산PB 김영미▷대구PB 박은영<수석전문역>▷미래IT추진부 박정호 박찬수▷연금컨설팅부 이기택▷CIB고객그룹(국외IB Unit) 차우석 채경호<부점장 대우>▷중국현지법인(총행) 파견 김도한▷〃(쑤저우분행) 파견 김진선▷〃(광저우분행) 파견 김태학▷서초·강남지역영업그룹(소속) 김승호▷해운대PB 송경미<지점장>▷동울산 강경표▷봉화산역 강선화▷북한산시티 강성훈▷안양벤처밸리 강현철▷강남대로 강희석▷청라시티타워 고인호▷청담영동 고재철▷강남역종합금융센터 구경희▷KTX광명역 구정석▷서교동종합금융센터 권경화▷의정부 권기만▷석남동 권대형▷계양 권용준▷포항종합금융센터 권진혁▷별내 권혁춘▷인천한화 권혁호▷도곡 김대호▷대구혁신도시 김도균▷양주고읍 김민서▷테크노마트종합금융센터 김상덕▷다산역 김상욱▷답십리 김선부▷안산역 김성민▷신림서 김성수▷분당구미동 김수경▷청주지웰시티 김양형▷인하대역 김영규▷신평동종합금융센터 김원식▷상암DMC종합금융센터 김유창▷독립문 김은자▷정릉동 김은주▷인덕원종합금융센터 김인덕▷내당동종합금융센터 김재수▷서초무지개 김정미▷일곡 김종두▷산본 김종성▷동탄능동 김종수▷양산동 김종영▷부천시청역 김종완▷가능동 김종호▷거창 김종희▷모란역 김주영▷대방로 김준호▷가경남 김진만▷태평역 김진이▷풍암 김태균▷갈산 김현구▷목동파리공원 김현래▷오산운암종합금융센터 김형훈▷모래내 김희철▷성정동 노희영▷연신내종합금융센터 류진선▷부천중앙로종합금융센터 맹성렬▷민락동 민병수▷태평로 민병철▷파주종합금융센터 박성배▷대치남 박정윤▷압구정중앙 박종선▷인후동 박진형▷수지중앙 박찬영▷문정파크하비오 박철환▷모라 박태은▷가평 박혜성▷충북혁신도시 배석훈▷김포한강 배성일▷신당역 백철호▷순천 변해송▷시흥능곡 서성봉▷유성 서애란▷평촌남 소재용▷운정산내 손경욱▷군포당동 송보영▷나주 송왕근▷인천서창 송태선▷송내동 송태호▷오정동 신승목▷문래동에이스 신재갑▷동인천 신한승▷검단산업단지 신효섭▷춘의역 심성현▷둔촌남 안경순▷나운동 안복동▷판교벤처밸리 안중복▷한남동 양동규▷야탑동 양진욱▷여수시청로 염미경▷태백 오승열▷영종하늘도시 오원중▷울진 오창호▷구로벤처센터 우상남▷내서 우영갑▷일산종합금융센터 유동근▷문정법조종합금융센터 윤동수▷장림동 윤성필▷반여동 윤종한▷온천동종합금융센터 윤창하▷노형 이경렬▷삼전남 이경화▷역삼중앙 이근호▷일원역 이미경▷삼송 이상윤▷충주 이상호▷사직동 이상화▷동탄시범단지 이선숙▷센텀파크 이성우▷인천원당 이성헌▷대림동 이수일▷안양1번가 이연실▷청주금천 이영노▷남양주 이영우▷인천공항신도시 이영주▷화성남양 이원구▷상동역 이윤석▷화순 이재홍▷방학동 이정규▷분당아름 이정수▷용암 이정우▷역곡역 이종구▷가야 이종순▷외동산업단지 이준철▷옥동 이채규▷일산식사 이충식▷도곡렉슬 이향숙▷당정동 이형곤▷송림동 이형구▷광주종합금융센터 이화식▷다대동 이회숙▷응암역 임성수▷어린이대공원역 임성환▷반포남 장두식▷신영통 장문자▷해남 장범수▷길동종합금융센터 장희욱▷광양제철 장희정▷가산라이온스밸리 전병희▷노원역 전성일▷울산 전재석▷진천 전해광▷우장산역 정상석▷경산공단종합금융센터 정성재▷신림본동 정의석▷광양 정정인▷정읍 정혜식▷삼성역 조모선▷동대구 조석진▷수송동 조성래▷금천 조영철▷통영 조충식▷용인흥덕 주준기▷명륜동 차동일▷유성죽동 채은아▷마두역 최두호▷선릉역종합금융센터 최미향▷철원 최민상▷성산월드컵 최석우▷서진주 최영주▷마린시티 최용석▷삼성타운 최원석▷돈화문 최원석▷강릉 최위집▷독산동 최은연▷안산사동 최정윤▷송천동 최정호▷상안동 최진호▷구미인동 최현식▷금암동 한경철▷평택대 한영신▷포남동 함영명▷명곡 홍경숙▷가재울뉴타운 홍순선▷수원광교 홍진선▷구미 황석규▷위례 황성현▷송도스마트밸리 황인철◎전보<부장>▷명동대기업금융센터 영업1부 김영국▷총무부 김재형▷영업기획부 김택규▷파생상품영업2부 김현우▷연금기획부 김형섭▷데이터기획부 노현곤▷구조화금융2부 류영준▷기술금융부 박노식▷인재개발부 박영세▷여의도대기업금융센터 영업2부 박원철▷비서실 서영익▷개인여신심사부 송용훈▷신용리스크부 송원태▷미래IT추진부 신광섭▷나라사랑금융부 양규석▷연금기획부(연금상품운영Unit) 양영철▷파생상품영업1부(파생상품영업부 겸임) 유한종▷신탁사업부 윤선주▷기업상품부 윤준태▷투자금융1부(투자금융부 겸임) 이동락▷CIB기획부 이원종▷중소기업고객부 정동교▷신용감리부 조석영▷ESG기획부 조용범▷HR부 조호진▷개인고객부 최명철▷준법지원부 최학원<센터장>▷AI혁신센터 구태훈▷여신관리센터 천광석▷일산PB 마재순▷분당PB 송재섭▷김포골드밸리종합금융센터 박찬수▷서인천종합금융센터 김성국▷남동공단종합금융센터 김봉수▷대덕테크노밸리종합금융센터 장필곤▷오창종합금융센터 박양완<수석심사역>기업여신심사부 봉종현▷기업여신심사부 신승훈▷기업여신심사부 장창용▷기업여신심사부 유보현▷기업여신심사부 최전식▷개인여신심사부 육영수▷CIB/글로벌심사부 빈중일<부점장 대우>비서실 박선현▷중국현지법인(베이징분행) 파견 이현복▷중국현지법인(상하이분행) 파견 정수용<지점장>▷하남시청 강금원▷신길서 강성윤▷영등동 강장영▷명학 강중호▷중계북 고선미▷의정부홈플러스 고정훈▷일도 고창주▷봉선동 고훈▷흑석동 구미란▷영주 권영두▷대구유통단지 권오성▷구미역 권육춘▷반야월 김겸도▷반월산업단지 김경만▷경산 김경완▷화정 김경진▷신도봉 김경환▷간석동 김기경▷아현동 김기원▷남영동 김길영▷충주시청로 김남철▷월계동 김대중▷동백 김대천▷신용산역 김도수▷행신동 김동수▷남산동 김동언▷자양중앙 김동완▷양재동 김동웅▷장산역 김동진▷오류동 김두영▷침산동 김두환▷부천종합금융센터 김명규▷덕천동 김명준▷자양동 김미경▷서현동 김범곤▷강서 김병찬▷광명사거리 김병철▷곤지암 김상철▷석관동 김석진▷반포 김석현▷한티역 김선옥▷안동 김성곤▷범물동 김세종▷제기동 김송길▷낙성대역 김수나▷서판교 김승국▷서초2동 김애란▷퇴계원 김용태▷산본사거리 김을희▷화곡본동 김응남▷광복동 김일환▷논산 김재구▷행신역 김재언▷팔용동 김재욱▷덕정 김정근▷방배남 김종관▷미아역 김종규▷성남중앙로 김종모▷복현동 김종민▷안락동 김종혁▷봉덕동 김준연▷안동옥동 김준호▷망원동 김지영▷대구국가산업단지 김진구▷우만동 김진삼▷대구메트로팔레스 김창식▷월성동 김철호▷동광양 김철환▷신정네거리역 김태공▷포천 김태국▷제천 김태동▷의정부시청역 김태완▷수락산역 김하수▷울산북 김해동▷울산동평 김현식▷인창 김형준▷중곡서 김훈식▷이매동 김희숙▷서초역 김희정▷청계 남궁은▷미아동 남길우▷목동역 노덕기▷학동역 노성임▷수유동 라고경▷강남구청역 류주향▷만수동 류현숙▷대구이시아폴리스 류호식▷병점 명재성▷방이역 문병훈▷디지털밸리 문원희▷마포 박광식▷염창역 박광호▷인천삼산 박교식▷화양동 박기옥▷교하 박대일▷목동 박미경▷대청역 박병섭▷동진주 박병진▷동암 박부용▷신현동 박성휘▷대화역 박연기▷까치산역 박오동▷대전가양동 박용철▷신촌 박윤식▷고척동 박인수▷남성역 박재광▷양정동 박재호▷방화동 박종권▷불당동 박종규▷대연동 박종대▷청천동산업단지 박종률▷평택 박종상▷강남타운 박지환▷불광동 박진선▷서라벌 박찬유▷도당동 박탁균▷만수6동 박평길▷삼선교 박한웅▷원주단구 박해영▷송정 방동희▷광안동 변기석▷마곡나루 변태섭▷구루그람 변형수▷기장 서경원▷죽전동 서미영▷부산법조타운 서영길▷강남중앙 손용대▷대구 손종목▷신도림역 송근수▷부흥오거리 송은이▷송탄 송철호▷뉴욕 송태훈▷서귀포 송희심▷공주 신광철▷오장동 신도수▷신사중앙 신만균▷대림3동 신명순▷관저동 심미화▷권선동 심영자▷산본역 심재욱▷문경 안춘화▷동광주 양회웅▷방이남 엄성용▷김해삼계 염만선▷부곡동 오기환▷상록수 오만진▷검단 오세영▷서울대입구역 오안국▷건대역 오정기▷둔산크로바 오찬세▷백마 원장영▷김천 위홍복▷길음뉴타운 유기열▷서강 유원몽▷충무동 유치성▷합정역 유혜선▷장안동 유흥기▷신부동 윤석준▷산곡동 윤재한▷테헤란중앙 윤평용▷미남 이강수▷청주 이강우▷진천역 이경률▷분당백궁 이경희▷중계동 이광남▷고덕역 이구운▷수완 이근배▷상무 이길룡▷언남 이길수▷송내역 이동균▷신월뉴타운 이맹희▷둔촌역 이명수▷발산역 이민숙▷서산 이병훈▷신자양 이상길▷익산 이상용▷동천동 이상효▷굽은다리역 이상훈▷영등포구청역 이선우▷마들역 이성우▷수안동 이세운▷가양동 이승호▷교문 이승호▷과천 이영민▷세종시청 이영재▷북악 이우섭▷광주전남혁신도시 이원일▷개봉동 이재운▷전하동 이재한▷문현동 이재헌▷포일 이재혁▷독산홈플러스 이재현▷고촌 이재형▷행당동 이종환▷논현사거리 이창권▷범박동 이현숙▷김포통진 인성룡▷조원동 임동배▷석촌동 임동수▷유성도안 임민순▷석동 임병권▷호계남 임정진▷명동역 임정호▷구로구청사거리 장인영▷광장동 장재호▷수원 장정훈▷대구강북 전환곤▷매봉역 전환령▷이문동 전희성▷장기동 정민식▷당감동 정세현▷무거동 정연주▷동대신동 정영희▷부천홈플러스 정용훈▷장위동 정일원▷천호동 정호현▷가산벤처 조광수▷대덕특구 조도형▷세종중앙 조성창▷사당동 조세현▷내손동 조원진▷LH 조인득▷먹골역 조종경▷마산 주종열▷서염창 지순재▷하남 진성휘▷쌍문동 진형철▷서울숲 최명관▷봉천동 최성학▷동두천 최용준▷잠실새내역 최정권▷운정 최정순▷광화문역 최종우▷테헤란로 최창식▷의왕 최충환▷개포남 최평현▷문정동 최필박▷소사 최화영▷창원중앙동 탁주영▷학동 표형우▷서잠실 하태범▷시지 한강우▷조치원 한상만▷홍성 한상엽▷김제 한정연▷울산남 한학현▷마장동 허상길▷가산테크노타운 허주일▷대치북 현옥환▷하안동 현창호▷운정남 홍덕기▷송탄남 홍석환▷단계동 홍성권▷온양 홍성화▷서교사거리 홍승희▷서초남 황상미▷엄사 황서연▷안산단원 황연임
◈그랜드코리아레저◎승진<팀장>▷혁신성장 김형오▷혁신인사 김현태▷IT 김광율▷코엑스경리 서정석▷마케팅전략 김구현▷멤버십마케팅 장재석▷강남코엑스점 오퍼레이션2 엄혜은▷강북힐튼점 운영기획 박찬진▷부산롯데점 오퍼레이션2 이재만◎전보<실장>▷소통 정수용▷안전보안 이미선▷감사 주양국▷노사경영지원 권익준▷재무관리 한장영<점장>▷강남코엑스 이정민▷강북힐튼 박강우▷인재개발원장 문치택<팀장>▷힐튼서베일런스 강명희▷감사기획 조상현▷경영전략 황상일▷재무 윤병호▷내부회계관리 허경영▷매스마케팅 박찬두▷강남코엑스점 오퍼레이션1 김익돈▷〃오퍼레이션3 김선엽▷강북힐튼점 머신영업 최동운▷부산마케팅2 이민호
◈인사혁신처◎전보▷인사혁신처 차장 김우호▷소청심사위원회 상임위원 정만석
◈관세청◎전보<과장급>▷비서관 남성훈▷운영지원과장 박철완▷원산지지원담당관 임현철▷심사정책과장 김종호▷법인심사과장 김재홍▷기획심사팀장 김현석▷외환조사과장 정기섭▷관세국경관리연수원 인재개발과장 이해진▷인천세관 세관운영과장 윤선덕▷〃휴대품통관1국장 이철재▷〃조사국장 김철수▷수원세관장 박종일▷서울세관 자유무역협정집행국장 심재현▷〃심사국장 장웅요▷〃조사2국장 이동현▷부산세관 통관국장 이근후▷〃신항통관국장 최재관▷〃심사국장 안문철▷〃조사국장 김영우▷〃감시국장 하남기▷창원세관장 김기훈▷경남남부세관장 이동훈▷울산세관장 이갑수▷속초세관장 이승필▷광양세관장 백도선▷평택세관장 권태휴▷관세청 김우철 박진희 김용철 김기재 김종기
◈통계청<과장급>▷통계조정과장 유호준▷통계심사과장 황호숙▷경제통계기획과장 어운선▷소득통계과장 김대유▷소득통계개발과장 민경삼▷가계수지동향과장 정구현▷농어업통계과장 홍연권▷표본과장 황현식▷연구기획실장 최정수▷통계방법연구실장 최필근▷경인지방통계청 지역통계과장 심상욱▷〃사회조사과장 박은영▷동북지방통계청 사회조사과장 박상진▷〃안동사무소장 김희종▷호남지방통계청 조사지원과장 김오승▷〃전주사무소장 김미애▷〃목포사무소장 김두만▷동남지방통계청 조사지원과장 이영보▷〃지역통계과장 이희길▷〃경제조사과장 양경진▷〃울산사무소장 한희석▷보건복지부 통계정책담당관(파견) 우영제▷특허청 지식재산교육과장(파견) 윤미선
◈한국거래소◎부서장 신규(재)보임▷유가증권시장본부 조사마케팅부장 강병국▷코스닥시장본부 상장부장 이미현▷〃코넥스시장부장 유준수▷파생상품시장본부 글로벌파생시장부장 오현욱▷〃CCP리스크검증실장 고영태▷〃일반상품시장부장 이재훈▷〃증권·파생상품연구센터 연구실장 이상우▷시장감시본부 특별심리실장 이국철▷〃감리부장 정상호◎부서장 전보▷경영지원본부 전략기획부장 민경욱▷〃인사부장 정지헌▷〃정보사업부장 김을수▷〃홍보부장 방홍기▷유가증권시장본부 주식시장부장 이정의▷〃상장부장 신병철▷〃공시부장 권찬국▷코스닥시장본부 혁신성장지원부장 김윤생▷〃상장관리부장 이충연▷〃공시부장 이부연▷파생상품시장본부 주식파생시장부장 이주환▷〃청산결제부장 배흥수▷〃CCP리스크관리부장 박찬수▷시장감시본부 투자자보호부장 공도현▷〃시장감시부장 남승민
◈파이낸셜뉴스▷문화스포츠부장 정순민▷국제부장 조창원▷논설위원 최진숙
◈그랜드코리아레저◎승진<팀장>▷혁신성장 김형오▷혁신인사 김현태▷IT 김광율▷코엑스경리 서정석▷마케팅전략 김구현▷멤버십마케팅 장재석▷강남코엑스점 오퍼레이션2 엄혜은▷강북힐튼점 운영기획 박찬진▷부산롯데점 오퍼레이션2 이재만◎전보<실장>▷소통 정수용▷안전보안 이미선▷감사 주양국▷노사경영지원 권익준▷재무관리 한장영<점장>▷강남코엑스 이정민▷강북힐튼 박강우▷인재개발원장 문치택<팀장>▷힐튼서베일런스 강명희▷감사기획 조상현▷경영전략 황상일▷재무 윤병호▷내부회계관리 허경영▷매스마케팅 박찬두▷강남코엑스점 오퍼레이션1 김익돈▷〃오퍼레이션3 김선엽▷강북힐튼점 머신영업 최동운▷부산마케팅2 이민호
◈인사혁신처◎전보▷인사혁신처 차장 김우호▷소청심사위원회 상임위원 정만석
◈관세청◎전보<과장급>▷비서관 남성훈▷운영지원과장 박철완▷원산지지원담당관 임현철▷심사정책과장 김종호▷법인심사과장 김재홍▷기획심사팀장 김현석▷외환조사과장 정기섭▷관세국경관리연수원 인재개발과장 이해진▷인천세관 세관운영과장 윤선덕▷〃휴대품통관1국장 이철재▷〃조사국장 김철수▷수원세관장 박종일▷서울세관 자유무역협정집행국장 심재현▷〃심사국장 장웅요▷〃조사2국장 이동현▷부산세관 통관국장 이근후▷〃신항통관국장 최재관▷〃심사국장 안문철▷〃조사국장 김영우▷〃감시국장 하남기▷창원세관장 김기훈▷경남남부세관장 이동훈▷울산세관장 이갑수▷속초세관장 이승필▷광양세관장 백도선▷평택세관장 권태휴▷관세청 김우철 박진희 김용철 김기재 김종기
◈통계청<과장급>▷통계조정과장 유호준▷통계심사과장 황호숙▷경제통계기획과장 어운선▷소득통계과장 김대유▷소득통계개발과장 민경삼▷가계수지동향과장 정구현▷농어업통계과장 홍연권▷표본과장 황현식▷연구기획실장 최정수▷통계방법연구실장 최필근▷경인지방통계청 지역통계과장 심상욱▷〃사회조사과장 박은영▷동북지방통계청 사회조사과장 박상진▷〃안동사무소장 김희종▷호남지방통계청 조사지원과장 김오승▷〃전주사무소장 김미애▷〃목포사무소장 김두만▷동남지방통계청 조사지원과장 이영보▷〃지역통계과장 이희길▷〃경제조사과장 양경진▷〃울산사무소장 한희석▷보건복지부 통계정책담당관(파견) 우영제▷특허청 지식재산교육과장(파견) 윤미선
◈한국거래소◎부서장 신규(재)보임▷유가증권시장본부 조사마케팅부장 강병국▷코스닥시장본부 상장부장 이미현▷〃코넥스시장부장 유준수▷파생상품시장본부 글로벌파생시장부장 오현욱▷〃CCP리스크검증실장 고영태▷〃일반상품시장부장 이재훈▷〃증권·파생상품연구센터 연구실장 이상우▷시장감시본부 특별심리실장 이국철▷〃감리부장 정상호◎부서장 전보▷경영지원본부 전략기획부장 민경욱▷〃인사부장 정지헌▷〃정보사업부장 김을수▷〃홍보부장 방홍기▷유가증권시장본부 주식시장부장 이정의▷〃상장부장 신병철▷〃공시부장 권찬국▷코스닥시장본부 혁신성장지원부장 김윤생▷〃상장관리부장 이충연▷〃공시부장 이부연▷파생상품시장본부 주식파생시장부장 이주환▷〃청산결제부장 배흥수▷〃CCP리스크관리부장 박찬수▷시장감시본부 투자자보호부장 공도현▷〃시장감시부장 남승민
◈파이낸셜뉴스▷문화스포츠부장 정순민▷국제부장 조창원▷논설위원 최진숙
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