◈신동아건설◎선임▷개발사업1본부장 전무 윤해식
◈기획재정부▷참여예산과장 권기정
◈외교부▷국제안보대사 배종인
◈보건복지부▷사회서비스일자리과장 한상균
◈문화체육관광부◎전보<과장급>▷국립한글박물관 기획운영과장 안승섭▷규제개혁법무담당관 김규직
◈산업은행◎전보<본부장>▷벤처금융 이웅주▷해양산업금융·부산경남지역 유병수▷자금시장 양복승▷PF 박웅찬▷IDT 권용일▷KDB미래전략연구소 이근환▷대구경북지역 진인식▷충청호남지역 홍권석▷아시아지역 황길석<부·실장>▷비서실 이준성▷혁신성장정책금융센터 이정환▷온렌딩금융 홍선영▷벤처기술금융 김건수▷스케일업금융 정명국▷넥스트라운드 정욱상▷신산업금융 윤종열▷산업·금융협력센터 안영규▷기업금융1 장세호▷기업금융2 최동선▷기업금융4 오종녕▷해외사업 양승원▷무역금융 이의화▷자금 이재원▷자금운용 서정일▷금융공학 윤병길▷발행시장 김경완▷M&A컨설팅 반영은▷PF2 최승호▷PF3 최원환▷심사1 이상곤▷신용평가 김숙▷리스크관리 김국종▷여신감리 장병익▷금융결제 장미선▷재무기획 조일래▷디지털추진 유훈수▷IT기획 이완희▷e-뱅킹전산 김미덕▷신탁 김영수▷미래전략개발 최호▷산업기술리서치센터 노형복▷윤리준법 이제희<지점장>▷서초 김한균▷하남 백영숙▷금천 고영현▷노원·의정부 임준석▷마곡 신종도▷마포 정홍조▷서소문·동대문 허도▷양천 유광수▷영업부 박영호▷부천 이봉희▷송도 오병돈▷시화 서동호▷일산 신혜숙▷산본 윤양원▷안양 안경순▷원주·춘천 하광진▷판교 김수현▷창원·마산 채경채▷해운대 이상진▷구미 김종구▷남울산 이승직▷대구 박영상▷광주 박재훈▷군산 장민▷오창 최병호
◈기술보증기금◎승진<본부장 1급>▷인천지역 김정항◎전보<본부장>▷부산지역 오진▷대구지역 송배호▷호남지역 고용주<부서장 1급>▷성과평가실 이종학▷인사부 김대철▷재기지원부 이광열▷강남지점 장화수<부서장 2급>▷특허공제사업부(수석) 안일성▷홍보실(수석) 김태주<지점장 2급>▷평택 윤형근▷화성 김범헌▷원주 안지웅▷춘천 김승교▷강릉 박경규▷진천 전하영▷군산 권기철▷순천 김규섭▷광주기술혁신센터 송한길▷인천재기지원센터 이광규▷창원(수석) 하용운▷서울문화콘텐츠금융센터(수석) 이세용▷연수 파견 김흥배 박동만 이원표 심성학 오은식 정대영
◈한국남부발전▷안전관리처장 서성재▷부산발전본부장 김광규▷영월발전본부장 김민수▷환경품질실장 김상범▷신세종복합건설본부장 김구현▷기획처 재무예산실장 김기홍▷국내사업처 풍력사업실장 박석준▷하동발전본부 안전품질실장 임채현▷〃 제2발전소장 지석근▷〃 기술지원실장 양다모▷부산발전본부 발전운영실장 정현일▷남제주발전본부 복합건설실장 박기철▷한림발전소장 김태완▷삼척발전본부 기술지원실장 최승철▷관리처 총무부장 김경호▷〃 일자리전략부장 박원영▷정보전략실 정보기술융합부장 김진수▷안전관리처 산업안전부장 이병림▷안전관리처 공정안전부장 이환길▷발전처 복합운영부장 김달태▷환경품질실 환경관리부장 주재홍▷환경품질실 기후대책부장 권달정▷환경품질실 품질관리부장 박시경▷국내사업처 사업총괄부장 김범수▷국내사업처 태양광사업실장 최주몽▷국내사업처 풍력담당부장 이영재▷해외사업실 해외신재생부장 이광수▷조달협력처 계약자재실장 하상수▷출자관리실 출자지원부장 정훈태
◈머니투데이◎전보▷산업1부 선임기자(부국장) 오동희▷산업1부장 원종태▷사회부장 진상현▷건설부동산부장 김진형▷정책사회부장 김경환▷법률N미디어 대표 홍정표
◈뉴스1◎승진<부국장대우>▷국제부장 박형기 ▷디지털사업본부장 장경애▷마케팅국 윤성식<부장>▷뉴미디어랩 이종덕▷정치 진성훈▷사회정책 홍기삼◎전보▷외교안보부장 윤태형▷경제부장 겸 바이오부장 지영한▷산업1부장 채원배▷국제전문위원 겸 사업부장 김윤경
◈기획재정부▷참여예산과장 권기정
◈외교부▷국제안보대사 배종인
◈보건복지부▷사회서비스일자리과장 한상균
◈문화체육관광부◎전보<과장급>▷국립한글박물관 기획운영과장 안승섭▷규제개혁법무담당관 김규직
◈산업은행◎전보<본부장>▷벤처금융 이웅주▷해양산업금융·부산경남지역 유병수▷자금시장 양복승▷PF 박웅찬▷IDT 권용일▷KDB미래전략연구소 이근환▷대구경북지역 진인식▷충청호남지역 홍권석▷아시아지역 황길석<부·실장>▷비서실 이준성▷혁신성장정책금융센터 이정환▷온렌딩금융 홍선영▷벤처기술금융 김건수▷스케일업금융 정명국▷넥스트라운드 정욱상▷신산업금융 윤종열▷산업·금융협력센터 안영규▷기업금융1 장세호▷기업금융2 최동선▷기업금융4 오종녕▷해외사업 양승원▷무역금융 이의화▷자금 이재원▷자금운용 서정일▷금융공학 윤병길▷발행시장 김경완▷M&A컨설팅 반영은▷PF2 최승호▷PF3 최원환▷심사1 이상곤▷신용평가 김숙▷리스크관리 김국종▷여신감리 장병익▷금융결제 장미선▷재무기획 조일래▷디지털추진 유훈수▷IT기획 이완희▷e-뱅킹전산 김미덕▷신탁 김영수▷미래전략개발 최호▷산업기술리서치센터 노형복▷윤리준법 이제희<지점장>▷서초 김한균▷하남 백영숙▷금천 고영현▷노원·의정부 임준석▷마곡 신종도▷마포 정홍조▷서소문·동대문 허도▷양천 유광수▷영업부 박영호▷부천 이봉희▷송도 오병돈▷시화 서동호▷일산 신혜숙▷산본 윤양원▷안양 안경순▷원주·춘천 하광진▷판교 김수현▷창원·마산 채경채▷해운대 이상진▷구미 김종구▷남울산 이승직▷대구 박영상▷광주 박재훈▷군산 장민▷오창 최병호
◈기술보증기금◎승진<본부장 1급>▷인천지역 김정항◎전보<본부장>▷부산지역 오진▷대구지역 송배호▷호남지역 고용주<부서장 1급>▷성과평가실 이종학▷인사부 김대철▷재기지원부 이광열▷강남지점 장화수<부서장 2급>▷특허공제사업부(수석) 안일성▷홍보실(수석) 김태주<지점장 2급>▷평택 윤형근▷화성 김범헌▷원주 안지웅▷춘천 김승교▷강릉 박경규▷진천 전하영▷군산 권기철▷순천 김규섭▷광주기술혁신센터 송한길▷인천재기지원센터 이광규▷창원(수석) 하용운▷서울문화콘텐츠금융센터(수석) 이세용▷연수 파견 김흥배 박동만 이원표 심성학 오은식 정대영
◈한국남부발전▷안전관리처장 서성재▷부산발전본부장 김광규▷영월발전본부장 김민수▷환경품질실장 김상범▷신세종복합건설본부장 김구현▷기획처 재무예산실장 김기홍▷국내사업처 풍력사업실장 박석준▷하동발전본부 안전품질실장 임채현▷〃 제2발전소장 지석근▷〃 기술지원실장 양다모▷부산발전본부 발전운영실장 정현일▷남제주발전본부 복합건설실장 박기철▷한림발전소장 김태완▷삼척발전본부 기술지원실장 최승철▷관리처 총무부장 김경호▷〃 일자리전략부장 박원영▷정보전략실 정보기술융합부장 김진수▷안전관리처 산업안전부장 이병림▷안전관리처 공정안전부장 이환길▷발전처 복합운영부장 김달태▷환경품질실 환경관리부장 주재홍▷환경품질실 기후대책부장 권달정▷환경품질실 품질관리부장 박시경▷국내사업처 사업총괄부장 김범수▷국내사업처 태양광사업실장 최주몽▷국내사업처 풍력담당부장 이영재▷해외사업실 해외신재생부장 이광수▷조달협력처 계약자재실장 하상수▷출자관리실 출자지원부장 정훈태
◈머니투데이◎전보▷산업1부 선임기자(부국장) 오동희▷산업1부장 원종태▷사회부장 진상현▷건설부동산부장 김진형▷정책사회부장 김경환▷법률N미디어 대표 홍정표
◈뉴스1◎승진<부국장대우>▷국제부장 박형기 ▷디지털사업본부장 장경애▷마케팅국 윤성식<부장>▷뉴미디어랩 이종덕▷정치 진성훈▷사회정책 홍기삼◎전보▷외교안보부장 윤태형▷경제부장 겸 바이오부장 지영한▷산업1부장 채원배▷국제전문위원 겸 사업부장 김윤경
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지