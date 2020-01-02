◈셀트리온그룹◇셀트리온<전무>▷관리부문장 신민철▷경영지원부문장 이혁재▷연구개발본부장 권기성▷글로벌운영본부장 이상윤<상무>▷품질본부장 강석환▷케미컬제품개발본부장 김본중▷법무정책실장 신경하▷관리본부장 양현주▷재무본부장 이호섭<이사>▷생산기술담당장 김영식▷허가담당장 박재휘▷품질경영담당장 장지미◇셀트리온헬스케어<전무>▷의학/마케팅본부장 김호웅▷사업1본부장 안익성▷북미2담당장 김재현<상무>▷관리본부장 이한기▷마케팅담당장 최병서▷법무본부장 최지훈◇셀트리온제약<부사장>▷사업본부장 최승재<상무>▷전략사업담당장 조준형
◈화승그룹◇화승R&A▷전무 이영주▷상무 황기영 이명식▷이사부장 신동덕▷HSTR(화승터키) 이사 송민근▷HSB(북경화승R&A기차배건유한공사)이사부장 추종구▷HSAA(화승앨라배마) 이사부장 김대일▷화승T&C 이사 김동권▷화승소재 상무 윤우원▷HSMI(화승소재인도) 이사 정관섭◇화승네트웍스▷상무 전용식 김성회◇화승케미칼▷이사부장 김경호 김한우◇HS VINA(화승비나)▷전무 김도형 황국희▷이사 황풍은 염규오 박준응 한승 이종찬▷이사부장 이항구 최창진 한동목◇HWII(화승인도네시아)▷전무 김준규▷상무 조석찬▷이사 송정영▷HSD(장천제화대련유한공사) 이사부장 최대호▷Unipax(유니팍스) 이사부장 최종명 한형래▷그룹 회장실 이사부장 곽명철
◈풀무원▷풀무원건강생활 대표이사 황진선▷풀무원 QSM실장 김상구▷풀무원식품 Beverage&간식 DM 윤명랑
◈중흥건설◎승진▷전무 송종만▷상무(대우) 김승호 이주헌 김승만
◈요진건설산업◎승진<이사대우>▷건설사업본부 건축부 김병혁▷〃 토목부 정덕진▷개발영업본부 개발전략팀 오유진
◈볼보자동차코리아◎승진<전무>▷세일즈마케팅 총괄 이만식▷고객서비스 총괄 송경란
◈듀폰코리아▷대표이사 이복희
◈위메프▷이사 류화현(전략사업부문 광고사업실장)
◈대신증권◎승진<이사대우>▷목동WM센터장 박성희▷강남대로센터장 서상욱▷일산지점장 한명희▷WM추진부장 신재범<1급 센터장>▷Club1962 김광혁<1급 지점장>▷군산 고영이▷순천 문유곤<1급 부장>▷경영기획실 송종원◎신규 선임<부장>▷인사 김성균▷IT개발 김선호▷프라임영업 정경엽<본부장>▷법인금융상품 이은석▷채권영업 이용욱<센터장>▷청담WM 김은아▷창원 박찬정<지점장>▷명일동 황진명◎전보<이사대우 센터장>▷강남선릉 이미순<센터장>▷압구정WM 김영천▷분당 김경남▷광명 박성희▷오산 정용중▷잠실WM 이석영▷상무WM 김두형<지점장>▷부천 박정은▷수원 서신영▷노원 황영운▷제주 김진규▷광양 조영미▷나주 박흥철▷목포 윤형철
◈DB금융투자◎승진<상무>▷Wholesale사업부장 강성욱▷전략기획담당 최종천◎보임▷1지역본부장 김태수▷FICC영업본부장 김영창▷FICC영업1팀장 이도현◎전보▷디지털영업팀장 김우상▷2지역본부장 이병진▷영업부장 윤주섭▷을지로금융센터장 최성호▷청담금융센터장 박호석▷원주지점장 정명구
◈한양증권<상무대우>▷기업금융1부 안병종▷채권금융부 한경훈▷채권부 한재홍▷채권운용부 김현중<이사대우>▷프로젝트금융실 신준화▷투자금융실 민은기<부장>▷프로젝트금융부 나성호
◈산은캐피탈◎신규 선임▷대표이사 사장 전영삼◎승진<본부장>▷전무 손장욱 홍제연▷상무 김진래 이용득▷부장 배준식 이동헌 정재훈 이헌찬 장세용 조수철 황현승◎전보<본부장>▷투자금융 상무 이용득▷심사지원 상무 최영수▷준법감시인 상무 김진래
◈고려신용정보◎승진<전무>▷고객자산1본부장 김덕환<부장>▷법무실장 이경원
◈코엑스◎승진<임원>▷상무보 양승경 박래춘
◈산업연구원◎보직 임명▷산업통상연구본부장 김계환▷산업정책연구본부 혁신성장정책실장 조재한▷〃 산업고용정책실장 김주영▷산업통상연구본부 통상정책실장 김수동▷〃 동북아산업실장 김동수▷서비스산업연구본부 서비스R&D정책센터장 이동희▷국가균형발전연구센터 지역정책실장 이두희▷대외협력실장 송우경
◈한국철도시설공단◎임용<이사대우>▷기획본부장 신동혁◎전보<단장·본부장급>▷자산운영단장 윤여철▷호남본부장 장형식▷강원본부장 김용두<처장급>▷홍보실장 민병창▷재무전략처장 최근희▷경영노무처장 박진현▷건설계획처장 최원일▷건축설비처 TF장 유승현▷시설개량처장 김용길▷시스템개량처 TF장 구욱현▷재산용지처장 정백▷자산개발처장 정현숙▷해외사업1처장 최윤정▷해외사업2처 TF장 박석현▷인재양성처장 조복형▷시설장비사무소장 장순상▷수도권사업단장 김남진▷영남본부 안전혁신처장 민경화▷〃 동해북부사업단장 이창현▷호남본부 안전혁신처장 임명규▷〃 재산지원처장 곽연수▷〃 호남권사업단장 차문규▷충청본부 재산지원처장 윤혁천
◈한국교육개발원<실장>▷연구기획 손찬희▷홍보자료 신경희▷국제협력 서예원▷교원정책연구 이동엽▷민주시민교육연구 양희준▷평생·융합교육연구 김태준▷교육복지연구 김경애▷인사 김태현▷지방교육재정연구센터 소장 김용남▷디지털교육연구센터 소장 강성국
◈한국과학기술기획평가원(KISTEP)▷과제지원시스템 통합 실무추진단 표준화기획센터장 배상태▷경영기획본부 인프라운영실장 김기락
◈한국화학연구원▷연구전략본부장 최영민▷경영전략본부 경영기획부장 김대헌▷〃 행정관리부장 장진호▷미래융합화학연구본부 행정운영실장 심재홍▷연구전략본부 중소기업지원실장 홍성빈▷〃 글로벌협력실장 한미정▷경영전략본부 경영기획부 재무회계실장 박찬기▷〃 행정관리부 인재개발실장 강은석▷감사부장 조재영▷과학확산실장 양경욱▷연구전략본부 정책연구실장(겸 화학정보팀장) 최호철▷〃 전략기획실장 박진섭▷〃 글로벌협력실 우즈베키스탄사업추진팀장 이동헌▷경영전략본부 경영기획부 예산운영실장 조승목▷〃 경영기획부 연구관리실장 김대일▷〃 행정관리부 총무복지실장 오우영▷〃 행정관리부 안전시설실장 손기정
◈한국환경산업기술원◎전보<처장급>▷환경산업처장 김종선▷친환경사업처장 김종환◎전보<팀장급>▷고객홍보팀장 조주현▷기술혁신기획팀장 오동익▷환경기업육성팀장 김재석▷금융지원팀장 이종현▷연구단지기획팀장 송준호▷연구단지운영관리팀장 김영윤▷친환경전략팀장 유난미▷친환경경영팀장 곽대운▷환경표지인증팀장 이일규▷환경성적인증팀장 권상숙▷제품사후관리팀장 정유경▷보건안전기획팀장 임현정▷생활화학제품안전센터장 박필주▷가습기살균제피해종합지원센터장 이동욱
◈한국광해관리공단◎전보<실장>▷윤리경영 김정필▷기획조정 현정석▷경영지원 백승한▷광해기획 임영철▷지역진흥 고도인▷기업지원 강희종▷자격검정 이낙운▷연탄지원 고성직<지사장>▷충청 권창호▷영남 오세강
◈도로교통공단◎전보▷혁신조정실장 신승철<처장>▷경영지원 송준규▷ICT전략 현병주▷ICT융합 기용걸▷인사교육 우덕균▷공인검사 이호원▷사고분석개선 나재필▷교육관리 김수영▷미래교육 김성욱▷방송관리 김형주▷면허관리 유충섭▷면허민원 전용환▷교통공학연구 명묘희▷인프라연구 윤진수▷융합기술연구 고광용<센터장>▷ICT 이재훈▷자율주행연구 김용석<지역본부장>▷대구광역시지부 신기범▷인천광역시지부 김은정▷경기도지부 김종호▷충청북도지부 이승재▷제주특별자치도지부 이상철<운전면허시험장장)▷강남 라신희▷대구 신승부▷울산 손현익▷의정부 황강주▷원주 윤재석▷태백 유종률▷예산 박영진
◈한국농수산식품유통공사▷유통이사 오정규
◈소상공인시장진흥공단<본부장>▷소상공인 김수암▷시장상권 전우소▷금융사업 김성근▷혁신성장 김유오<지역본부장>▷대구경북 이봉재<실장>▷사회적가치실현 이봉희▷정보화전략 전대성▷비상안전 강규태▷재기지원 강계주▷유통지원 이정욱▷상권육성 양숙경▷특성화지원 박진희▷마케팅지원 박상규▷상품권사업 정원기▷채권관리 강성한▷소상공인혁신 박경모▷소공인지원 오윤배▷협업지원 서근하▷조사분석 김관호<센터장>▷서울동부 강임순▷서울서부 김선희▷창원 조기숙▷안양 김철호▷진주 김현규▷통영 정갑수▷목포 이태윤▷제주 문종현▷수원 손동현▷평택 주행종▷화성 조희연▷의정부 황문순▷부천 박영수▷고양 유택균▷인천북부 장태승▷세종 박지원▷천안아산 박상우▷공주 김자경▷서산 곽재필▷청주 이기영▷옥천 노준호
◈국립산림과학원◎전보<과장급>▷연구기획과장 황재홍▷산림생명자원연구부 산득자원연구과장 김만조▷난대·아열대산림연구소장 이임균▷산림약용자원연구소장 고상현◎승진<과장급>▷산림보전연구부 산림육성·복원연구과장 원명수
◈국방기술품질원▷지휘정찰부장 김세일▷항공유도부장 손승현▷국방4차산업융합센터장 최재원▷함정센터장 김호진▷항공센터장 김윤희▷유도탄약센터장 남용석▷전투물자센터장 이길수▷감항인증연구센터장 김형근▷국방신뢰성연구센터장 송석봉▷〃 종합시험단장 장중진
◈국가인권위원회<과장급>▷기획재정담당관 박광우▷행정법무담당관 김향규▷운영지원과장 임채호▷인권정책과장 조형석▷사회인권과장 윤채완▷조사총괄과장 김용국▷인권침해조사과장 박홍근▷아동청소년인권과장 안성율▷군인권조사과장 송오영▷장애차별조사2과장 최낙영▷대전인권사무소장 김재석▷스포츠인권특별조사단 특별조사팀장 이발래
◈금융투자협회◎신규 보임▷정책지원본부장 직무대리 윤영호▷홍보실장(이사부장) 임규목◎전보▷금융투자교육원장 직무대리 김지택▷부산지회 동남권교육센터장(부장대우) 박준한
◈한국고전번역원▷성과평가실장 김성애▷출판콘텐츠실장 하현주▷고전번역전문도서관장 박재영
◈한국장학재단◎보임<부서장>▷기숙사사업부 최영득▷국민소통부 황기환<팀장>▷우수장학부 해외장학팀 송승규▷인재육성장학부 기부장학팀 민수정▷신용지원부 신용회복팀 이남경▷지역총괄부 지역센터기획팀 홍두표▷〃 전북센터 신경한
◈희망브리지 전국재해구호협회▷구호모금본부장 정서윤▷재난안전연구소 부소장 라정일▷대외협력실장 홍선화▷지원팀장 김순만▷구호팀장 배천직▷모금팀장 최재봉▷나눔팀장 강세현▷지역본부 남부지사장 이기문▷〃 북부지사장 박현민▷케어팀 선임 정대진
◈서울대▷사회과학대학장 유홍림▷사회과학대학 교무부학장 홍석철▷〃 학생부학장 이건학▷〃 기획부학장 이준환▷의과대학장 겸 의학대학원장 신찬수▷의과대학 및 의학대학원 교무부원장 김정은▷〃 학생부원장 박경운▷의과대학 연구부학장 이재영▷〃 기획부학장 강병철▷보건대학원장 이기영▷보건대학원 교무부원장 유승현▷〃 학생부원장 황승식▷국제농업기술대학원 교무부원장 정동화▷스포츠진흥원장 김선진
◈경상대▷법과대학장 엄순영▷수의과대학장 고필옥▷해양과학대학장 김무찬▷법과대학 부학장 박신욱▷수의과대학 부학장 이희천▷해양과학대학 부학장 강종호▷농업생명과학대학 부속학술림장 박한민▷학생생활관 부관장 오정훈▷경남문화연구원장 윤호진▷기초과학연구소장 이준화▷식물생명공학연구소장 임채오▷해양산업연구소장 박찬일
◈창원대▷교무과장 정필정▷재무과장 김경관▷학사지원과장 이광수▷대학원 행정실장 한기남▷교육혁신본부 창의융합교육원 실장 남상규▷산학협력단 산학협력과장 전임수▷사회과학·경영대학 통할행정실장 강수익▷도서관 학술정보과장 홍성철
◈선문대▷글로벌비즈니스대학장 안금영▷건강보건대학장 김춘미▷공과대학장 류선윤▷기획처장 권진백▷교무처장 곽관훈▷홍보·대외협력처장 손진현▷국제교류처장 손진희▷대학교육혁신원장 여상진
◈강릉원주대▷부속시설 통합행정실장 김원백▷비서실장 진기덕▷학생생활관 행정실장 김무덕▷학생처 학생지원과장 박건영▷인재개발원 행정실장 김동수
◈서울문화사▷아레나편집팀 팀장 부국장대우 이경아▷기획팀 팀장 부국장대우 임용욱
◈일간투데이▷편집상무 겸 편집국장 염희선▷경제산업부장 허우영
◈조선비즈▷편집부장 김선호
◈아주경제신문◎승진▷뉴스룸 총괄국장 임재천▷정경부장 겸 신문제작 총괄국장 김병수▷사회부장 장용진▷중국본부 팀장 겸 아주일보 부장 배인선▷산업부장 윤태구▷정치팀장 최신형▷통합마케팅 국장 권우진◎전보▷논설실 위원 이승재▷건설부동산부장 김창익
◈시사저널이코노미▷시사저널e편집본부 편집국장 이사대우 조영훈
◈농민신문사▷편집국장 한형수▷편집부국장 신정임▷취재부국장 김은암▷편집부장 유재경▷전국사회부장 이승환▷산업부장 남우균▷문화부장 이인아▷논설실장 박창희▷논설위원 백연선(부국장 겸직)▷출판미디어국장 장수옥▷농업·농촌연구센터장 김광동(부국장 겸직)▷월간지부장 강영식▷디지털미디어부장 김성숙▷농업·농촌연구센터 연구부장 김기홍▷광고마케팅국장 이병래▷제1부국장 오영채▷제2부국장 임현우▷제1부장 양승선▷제2부장 이진복▷독자서비스부장 현정문▷간행사업국장 김용덕▷부국장 김명신▷장표사업부장 김진철▷간행사업부장 이현영▷간행기획부장 김재완▷경영지원국장 김윤석▷기획행사부장 정대성▷총무부장 신정수▷보도부장 이경석▷영상사업부장 장성길
◈신아일보▷제주 주재기자(부장) 김시훈
◈대학저널▷고문 우재철▷대표이사 발행인 임춘성▷편집국장 최창식
◈화승그룹◇화승R&A▷전무 이영주▷상무 황기영 이명식▷이사부장 신동덕▷HSTR(화승터키) 이사 송민근▷HSB(북경화승R&A기차배건유한공사)이사부장 추종구▷HSAA(화승앨라배마) 이사부장 김대일▷화승T&C 이사 김동권▷화승소재 상무 윤우원▷HSMI(화승소재인도) 이사 정관섭◇화승네트웍스▷상무 전용식 김성회◇화승케미칼▷이사부장 김경호 김한우◇HS VINA(화승비나)▷전무 김도형 황국희▷이사 황풍은 염규오 박준응 한승 이종찬▷이사부장 이항구 최창진 한동목◇HWII(화승인도네시아)▷전무 김준규▷상무 조석찬▷이사 송정영▷HSD(장천제화대련유한공사) 이사부장 최대호▷Unipax(유니팍스) 이사부장 최종명 한형래▷그룹 회장실 이사부장 곽명철
◈풀무원▷풀무원건강생활 대표이사 황진선▷풀무원 QSM실장 김상구▷풀무원식품 Beverage&간식 DM 윤명랑
◈중흥건설◎승진▷전무 송종만▷상무(대우) 김승호 이주헌 김승만
◈요진건설산업◎승진<이사대우>▷건설사업본부 건축부 김병혁▷〃 토목부 정덕진▷개발영업본부 개발전략팀 오유진
◈볼보자동차코리아◎승진<전무>▷세일즈마케팅 총괄 이만식▷고객서비스 총괄 송경란
◈듀폰코리아▷대표이사 이복희
◈위메프▷이사 류화현(전략사업부문 광고사업실장)
◈대신증권◎승진<이사대우>▷목동WM센터장 박성희▷강남대로센터장 서상욱▷일산지점장 한명희▷WM추진부장 신재범<1급 센터장>▷Club1962 김광혁<1급 지점장>▷군산 고영이▷순천 문유곤<1급 부장>▷경영기획실 송종원◎신규 선임<부장>▷인사 김성균▷IT개발 김선호▷프라임영업 정경엽<본부장>▷법인금융상품 이은석▷채권영업 이용욱<센터장>▷청담WM 김은아▷창원 박찬정<지점장>▷명일동 황진명◎전보<이사대우 센터장>▷강남선릉 이미순<센터장>▷압구정WM 김영천▷분당 김경남▷광명 박성희▷오산 정용중▷잠실WM 이석영▷상무WM 김두형<지점장>▷부천 박정은▷수원 서신영▷노원 황영운▷제주 김진규▷광양 조영미▷나주 박흥철▷목포 윤형철
◈DB금융투자◎승진<상무>▷Wholesale사업부장 강성욱▷전략기획담당 최종천◎보임▷1지역본부장 김태수▷FICC영업본부장 김영창▷FICC영업1팀장 이도현◎전보▷디지털영업팀장 김우상▷2지역본부장 이병진▷영업부장 윤주섭▷을지로금융센터장 최성호▷청담금융센터장 박호석▷원주지점장 정명구
◈한양증권<상무대우>▷기업금융1부 안병종▷채권금융부 한경훈▷채권부 한재홍▷채권운용부 김현중<이사대우>▷프로젝트금융실 신준화▷투자금융실 민은기<부장>▷프로젝트금융부 나성호
◈산은캐피탈◎신규 선임▷대표이사 사장 전영삼◎승진<본부장>▷전무 손장욱 홍제연▷상무 김진래 이용득▷부장 배준식 이동헌 정재훈 이헌찬 장세용 조수철 황현승◎전보<본부장>▷투자금융 상무 이용득▷심사지원 상무 최영수▷준법감시인 상무 김진래
◈고려신용정보◎승진<전무>▷고객자산1본부장 김덕환<부장>▷법무실장 이경원
◈코엑스◎승진<임원>▷상무보 양승경 박래춘
◈산업연구원◎보직 임명▷산업통상연구본부장 김계환▷산업정책연구본부 혁신성장정책실장 조재한▷〃 산업고용정책실장 김주영▷산업통상연구본부 통상정책실장 김수동▷〃 동북아산업실장 김동수▷서비스산업연구본부 서비스R&D정책센터장 이동희▷국가균형발전연구센터 지역정책실장 이두희▷대외협력실장 송우경
◈한국철도시설공단◎임용<이사대우>▷기획본부장 신동혁◎전보<단장·본부장급>▷자산운영단장 윤여철▷호남본부장 장형식▷강원본부장 김용두<처장급>▷홍보실장 민병창▷재무전략처장 최근희▷경영노무처장 박진현▷건설계획처장 최원일▷건축설비처 TF장 유승현▷시설개량처장 김용길▷시스템개량처 TF장 구욱현▷재산용지처장 정백▷자산개발처장 정현숙▷해외사업1처장 최윤정▷해외사업2처 TF장 박석현▷인재양성처장 조복형▷시설장비사무소장 장순상▷수도권사업단장 김남진▷영남본부 안전혁신처장 민경화▷〃 동해북부사업단장 이창현▷호남본부 안전혁신처장 임명규▷〃 재산지원처장 곽연수▷〃 호남권사업단장 차문규▷충청본부 재산지원처장 윤혁천
◈한국교육개발원<실장>▷연구기획 손찬희▷홍보자료 신경희▷국제협력 서예원▷교원정책연구 이동엽▷민주시민교육연구 양희준▷평생·융합교육연구 김태준▷교육복지연구 김경애▷인사 김태현▷지방교육재정연구센터 소장 김용남▷디지털교육연구센터 소장 강성국
◈한국과학기술기획평가원(KISTEP)▷과제지원시스템 통합 실무추진단 표준화기획센터장 배상태▷경영기획본부 인프라운영실장 김기락
◈한국화학연구원▷연구전략본부장 최영민▷경영전략본부 경영기획부장 김대헌▷〃 행정관리부장 장진호▷미래융합화학연구본부 행정운영실장 심재홍▷연구전략본부 중소기업지원실장 홍성빈▷〃 글로벌협력실장 한미정▷경영전략본부 경영기획부 재무회계실장 박찬기▷〃 행정관리부 인재개발실장 강은석▷감사부장 조재영▷과학확산실장 양경욱▷연구전략본부 정책연구실장(겸 화학정보팀장) 최호철▷〃 전략기획실장 박진섭▷〃 글로벌협력실 우즈베키스탄사업추진팀장 이동헌▷경영전략본부 경영기획부 예산운영실장 조승목▷〃 경영기획부 연구관리실장 김대일▷〃 행정관리부 총무복지실장 오우영▷〃 행정관리부 안전시설실장 손기정
◈한국환경산업기술원◎전보<처장급>▷환경산업처장 김종선▷친환경사업처장 김종환◎전보<팀장급>▷고객홍보팀장 조주현▷기술혁신기획팀장 오동익▷환경기업육성팀장 김재석▷금융지원팀장 이종현▷연구단지기획팀장 송준호▷연구단지운영관리팀장 김영윤▷친환경전략팀장 유난미▷친환경경영팀장 곽대운▷환경표지인증팀장 이일규▷환경성적인증팀장 권상숙▷제품사후관리팀장 정유경▷보건안전기획팀장 임현정▷생활화학제품안전센터장 박필주▷가습기살균제피해종합지원센터장 이동욱
◈한국광해관리공단◎전보<실장>▷윤리경영 김정필▷기획조정 현정석▷경영지원 백승한▷광해기획 임영철▷지역진흥 고도인▷기업지원 강희종▷자격검정 이낙운▷연탄지원 고성직<지사장>▷충청 권창호▷영남 오세강
◈도로교통공단◎전보▷혁신조정실장 신승철<처장>▷경영지원 송준규▷ICT전략 현병주▷ICT융합 기용걸▷인사교육 우덕균▷공인검사 이호원▷사고분석개선 나재필▷교육관리 김수영▷미래교육 김성욱▷방송관리 김형주▷면허관리 유충섭▷면허민원 전용환▷교통공학연구 명묘희▷인프라연구 윤진수▷융합기술연구 고광용<센터장>▷ICT 이재훈▷자율주행연구 김용석<지역본부장>▷대구광역시지부 신기범▷인천광역시지부 김은정▷경기도지부 김종호▷충청북도지부 이승재▷제주특별자치도지부 이상철<운전면허시험장장)▷강남 라신희▷대구 신승부▷울산 손현익▷의정부 황강주▷원주 윤재석▷태백 유종률▷예산 박영진
◈한국농수산식품유통공사▷유통이사 오정규
◈소상공인시장진흥공단<본부장>▷소상공인 김수암▷시장상권 전우소▷금융사업 김성근▷혁신성장 김유오<지역본부장>▷대구경북 이봉재<실장>▷사회적가치실현 이봉희▷정보화전략 전대성▷비상안전 강규태▷재기지원 강계주▷유통지원 이정욱▷상권육성 양숙경▷특성화지원 박진희▷마케팅지원 박상규▷상품권사업 정원기▷채권관리 강성한▷소상공인혁신 박경모▷소공인지원 오윤배▷협업지원 서근하▷조사분석 김관호<센터장>▷서울동부 강임순▷서울서부 김선희▷창원 조기숙▷안양 김철호▷진주 김현규▷통영 정갑수▷목포 이태윤▷제주 문종현▷수원 손동현▷평택 주행종▷화성 조희연▷의정부 황문순▷부천 박영수▷고양 유택균▷인천북부 장태승▷세종 박지원▷천안아산 박상우▷공주 김자경▷서산 곽재필▷청주 이기영▷옥천 노준호
◈국립산림과학원◎전보<과장급>▷연구기획과장 황재홍▷산림생명자원연구부 산득자원연구과장 김만조▷난대·아열대산림연구소장 이임균▷산림약용자원연구소장 고상현◎승진<과장급>▷산림보전연구부 산림육성·복원연구과장 원명수
◈국방기술품질원▷지휘정찰부장 김세일▷항공유도부장 손승현▷국방4차산업융합센터장 최재원▷함정센터장 김호진▷항공센터장 김윤희▷유도탄약센터장 남용석▷전투물자센터장 이길수▷감항인증연구센터장 김형근▷국방신뢰성연구센터장 송석봉▷〃 종합시험단장 장중진
◈국가인권위원회<과장급>▷기획재정담당관 박광우▷행정법무담당관 김향규▷운영지원과장 임채호▷인권정책과장 조형석▷사회인권과장 윤채완▷조사총괄과장 김용국▷인권침해조사과장 박홍근▷아동청소년인권과장 안성율▷군인권조사과장 송오영▷장애차별조사2과장 최낙영▷대전인권사무소장 김재석▷스포츠인권특별조사단 특별조사팀장 이발래
◈금융투자협회◎신규 보임▷정책지원본부장 직무대리 윤영호▷홍보실장(이사부장) 임규목◎전보▷금융투자교육원장 직무대리 김지택▷부산지회 동남권교육센터장(부장대우) 박준한
◈한국고전번역원▷성과평가실장 김성애▷출판콘텐츠실장 하현주▷고전번역전문도서관장 박재영
◈한국장학재단◎보임<부서장>▷기숙사사업부 최영득▷국민소통부 황기환<팀장>▷우수장학부 해외장학팀 송승규▷인재육성장학부 기부장학팀 민수정▷신용지원부 신용회복팀 이남경▷지역총괄부 지역센터기획팀 홍두표▷〃 전북센터 신경한
◈희망브리지 전국재해구호협회▷구호모금본부장 정서윤▷재난안전연구소 부소장 라정일▷대외협력실장 홍선화▷지원팀장 김순만▷구호팀장 배천직▷모금팀장 최재봉▷나눔팀장 강세현▷지역본부 남부지사장 이기문▷〃 북부지사장 박현민▷케어팀 선임 정대진
◈서울대▷사회과학대학장 유홍림▷사회과학대학 교무부학장 홍석철▷〃 학생부학장 이건학▷〃 기획부학장 이준환▷의과대학장 겸 의학대학원장 신찬수▷의과대학 및 의학대학원 교무부원장 김정은▷〃 학생부원장 박경운▷의과대학 연구부학장 이재영▷〃 기획부학장 강병철▷보건대학원장 이기영▷보건대학원 교무부원장 유승현▷〃 학생부원장 황승식▷국제농업기술대학원 교무부원장 정동화▷스포츠진흥원장 김선진
◈경상대▷법과대학장 엄순영▷수의과대학장 고필옥▷해양과학대학장 김무찬▷법과대학 부학장 박신욱▷수의과대학 부학장 이희천▷해양과학대학 부학장 강종호▷농업생명과학대학 부속학술림장 박한민▷학생생활관 부관장 오정훈▷경남문화연구원장 윤호진▷기초과학연구소장 이준화▷식물생명공학연구소장 임채오▷해양산업연구소장 박찬일
◈창원대▷교무과장 정필정▷재무과장 김경관▷학사지원과장 이광수▷대학원 행정실장 한기남▷교육혁신본부 창의융합교육원 실장 남상규▷산학협력단 산학협력과장 전임수▷사회과학·경영대학 통할행정실장 강수익▷도서관 학술정보과장 홍성철
◈선문대▷글로벌비즈니스대학장 안금영▷건강보건대학장 김춘미▷공과대학장 류선윤▷기획처장 권진백▷교무처장 곽관훈▷홍보·대외협력처장 손진현▷국제교류처장 손진희▷대학교육혁신원장 여상진
◈강릉원주대▷부속시설 통합행정실장 김원백▷비서실장 진기덕▷학생생활관 행정실장 김무덕▷학생처 학생지원과장 박건영▷인재개발원 행정실장 김동수
◈서울문화사▷아레나편집팀 팀장 부국장대우 이경아▷기획팀 팀장 부국장대우 임용욱
◈일간투데이▷편집상무 겸 편집국장 염희선▷경제산업부장 허우영
◈조선비즈▷편집부장 김선호
◈아주경제신문◎승진▷뉴스룸 총괄국장 임재천▷정경부장 겸 신문제작 총괄국장 김병수▷사회부장 장용진▷중국본부 팀장 겸 아주일보 부장 배인선▷산업부장 윤태구▷정치팀장 최신형▷통합마케팅 국장 권우진◎전보▷논설실 위원 이승재▷건설부동산부장 김창익
◈시사저널이코노미▷시사저널e편집본부 편집국장 이사대우 조영훈
◈농민신문사▷편집국장 한형수▷편집부국장 신정임▷취재부국장 김은암▷편집부장 유재경▷전국사회부장 이승환▷산업부장 남우균▷문화부장 이인아▷논설실장 박창희▷논설위원 백연선(부국장 겸직)▷출판미디어국장 장수옥▷농업·농촌연구센터장 김광동(부국장 겸직)▷월간지부장 강영식▷디지털미디어부장 김성숙▷농업·농촌연구센터 연구부장 김기홍▷광고마케팅국장 이병래▷제1부국장 오영채▷제2부국장 임현우▷제1부장 양승선▷제2부장 이진복▷독자서비스부장 현정문▷간행사업국장 김용덕▷부국장 김명신▷장표사업부장 김진철▷간행사업부장 이현영▷간행기획부장 김재완▷경영지원국장 김윤석▷기획행사부장 정대성▷총무부장 신정수▷보도부장 이경석▷영상사업부장 장성길
◈신아일보▷제주 주재기자(부장) 김시훈
◈대학저널▷고문 우재철▷대표이사 발행인 임춘성▷편집국장 최창식
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