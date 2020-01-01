◈현대해상◎승진<전무>▷기업보험부문장 한재원▷개인영업부문장 김상완▷AM영업부문장 이경식▷CPC전략부문장 이용국<상무>▷장기상품본부장 박성훈▷법인영업본부장 서호수▷대구경북지역본부장 박제원▷자동차보상본부장 이재열▷다이렉트영업본부장 이운기▷리스크관리본부장 윤민영▷디지털전략본부장 정규완▷자산운용2본부장 전경철▷CISO 김재형◇현대C&R◎선임<상무>▷콜센터사업본부장 유종수◇현대하이카손해사정▷대표이사 이상재◎선임<상무>▷콜센터본부장 홍의환▷지방권차량본부장 김경민◎전보<임원>▷수도권차량본부장 장인수◇현대HDS▷대표이사 고해룡◎선임<상무>▷SM본부장 이광용◇현대인베스트먼트자산운용▷대표이사 한성조◎선임<상무>▷경영지원본부장 이재경◇현대하이라이프손해사정▷대표이사 오석주◎선임<상무>▷경영지원본부장 주찬홍▷지방권손사본부장 이진완
◈에셋플러스자산운용◎승진<전무>▷RichTogether해외운용본부 본부장 정석훈▷관리본부 본부장 성학근<부장>▷파트너본부 코퍼레이트파트너팀 파트너 이덕영
◈DGB금융그룹◇DGB금융지주<부점장급>▷DGB생명 파견 이균호▷HR·기업문화부 박성진▷시너지추진부 신일규▷재무전략부 이창우◇DGB대구은행<부점장급>▷경산공단영업부 금융지점장 곽보영▷성서영업부 금융지점장 구은희▷황금동지점장 권기욱▷본점PB1센터장 권순희▷여신기획부장 권태혁▷인재개발부 조사역 권혁재▷이시아폴리스지점장 권현주▷검사부 수석검사역 김경달▷인사부장 김성효▷팔달영업부 기업지점장 김숙희▷대신동지점장 김원태▷3공단영업부 금융지점장 김윤식▷상인역지점 상인점 금융지점장 김일주▷리테일기획부장 김재섭▷평택지점 금융지점장 김재준▷인재개발부 조사역 김정미▷경북동부본부 센터장 김종각▷대구혁신도시지점 한국가스공사점 금융지점장 김종호▷화성지점 금융지점장 김진해▷부산영업부 기업지점장 김창수▷두호동지점장 김태순▷경북서부본부 센터장 김현태▷부천지점 금융지점장 남경헌▷달성공단영업부 금융지점장 노병조▷외환사업부장 류춘수▷팔달로지점장 박광희▷메트로팔레스지점장 박명환▷광장지점장 박성기▷수도권본부 기업지점장 박수창▷성당동지점장 박승도▷인재개발부 조사역 박시현▷대천로지점장 박영훈▷봉곡지점장 박은숙▷평택지점장 박재식▷본점영업부 기업지점장 박진하▷포항영업부 기업지점장 박찬성▷창원영업부 기업지점장 박창수▷마케팅추진부장 배인규▷신용리스크관리부장 백상헌▷여의도지점 금융지점장 서민석▷금융개발부장 서봉석▷정평동지점장 서성덕▷기업경영개선부장 성구용▷성서공단영업부 기업지점장 소영섭▷북삼지점장 손장민▷대구2본부 센터장 송용래▷부울경본부 센터장 안준형▷부동산금융부장 양진석▷신탁연금부장 여규동▷달성공단영업부 기업지점장 오장익▷월성동지점장 오재용▷인재개발부 조사역 우주성 원승희 원영학 유현호 이규현 이문기 이종인 장문학 장태기▷IPS사업부장 이봉주▷월배영업부장 이삼권▷효목동지점장 이상화▷반월공단지점 금융지점장 이성철▷본점PB2센터장 이승우▷수도권리테일론센터장 이윤경▷범어동지점 금융지점장 이장석▷안동지점장 이재형▷신암동지점 금융지점장 이정희▷리스크관리부장 이제탁▷검사부 수석검사역 이종영▷재무기획부장 이종우▷부산영업부장 이해원▷유통단지영업부 기업지점장 이형식▷김천혁신도시지점장 임병택▷월배영업부 금융지점장 장훈▷홍보부장 전광채▷여신심사부 수석심사역 겸 부장대우 전귀현▷동서변지점장 정현술▷남문시장지점장 조용관▷경산영업부 금융지점장 조인철▷도량동지점장 조진현▷대구혁신도시지점장 최석찬▷침산동지점장 최정란▷서부산지점장 최청환▷서대구지점장 하임수▷성서3단지영업부장 허단▷인천지점 금융지점장 홍종규▷대이동지점장 홍종원▷경영지원실장 황병우▷서부지원지점장 황철규◎신규임용<부점장>▷본점PB1센터장 권순희▷팔달영업부 기업지점장 김숙희▷상인역지점 상인점 금융지점장 김일주▷화성지점 금융지점장 김진해▷부산영업부 기업지점장 김창수▷부천지점 금융지점장 남경헌▷창원영업부 기업지점장 박창수▷신용리스크관리부장 백상헌▷여의도지점 금융지점장 서민석▷성서공단영업부 기업지점장 소영섭▷신탁연금부장 여규동▷달성공단영업부 기업지점장 오장익▷반월공단지점 금융지점장 이성철▷본점PB2센터장 이승우▷유통단지영업부 기업지점장 이형식▷월배영업부 금융지점장 장훈▷경산영업부 금융지점장 조인철▷인천지점 금융지점장 홍종규
◈피플라이프◎승진<부사장>▷법인영업총괄부문 이성배▷마케팅운영총괄부문 황광희▷개인영업총괄부문 김형진<전무>▷교육지원본부 김광교<상무>▷마케팅추진본부 류성식▷금융재무본부 송영철▷OTC영업본부 양중건◎선임<이사>▷섭외관리본부 정영욱▷금융재무본부 유영남▷경영관리본부 이경희<본부장>▷미디어사업본부 서현일▷채널지원본부 김원석
◈보건복지부▷국립정신건강센터 기획홍보과장 이강희
◈농림축산식품부◎승진<과장급>▷동물복지정책팀장 안유영▷농림축산검역본부 동물검역과장 백현▷〃 제주지역본부장 이진▷국립농산물품질관리원 인증관리팀장 이상목<과장급>▷농촌산업과장 김보람▷농촌재생에너지팀장 김지현▷농업역사문화전시체험관추진팀장 안재록▷농업정책과장 정아름▷농지과장 김동현▷농업금융정책과장 서준한▷재해보험정책과장 박선우▷국가식품클러스터추진팀장 문석호▷원예산업과장 김형식▷원예경영과장 김수일▷농림축산검역본부 기획조정과장 조백희▷〃 수출지원과장(공익직불제 시행 추진단 파견) 송남근▷〃 중부지역본부장 고경봉▷〃 서울지역본부장 조옥현▷국립농산물품질관리원 기획조정과장 남현수▷〃 충남지원장 윤광일▷〃 전남지원장 황규광▷〃 제주지원장 서재호▷한국농수산대학(운영지원과장) ▷안종현▷국립종자원(운영기획과장) 이태용▷〃(식량종자과장) 김신재▷〃(국제종자생명교육센터장) 이종광▷〃(충남지원장) 안창근
◈조달청◎승진<부이사관>▷조달관리국 전자조달기획과장 전태원◎전보▷신기술서비스국 우수제품구매과장 김공진
◈문화재청◎전보<과장급>▷국립문화재연구소 행정운영과장 신동열▷〃 보존과학연구실장 양진조▷국립강화문화재연구소장 유재은▷국립해양문화재연구소 기획운영과장 이재순▷궁능유적본부 세종대왕유적관리소장 김명준▷신라왕경핵심유적복원정비사업추진단장 곽창용
◈기상청◎전보<고위공무원단>▷광주지방기상청장 이미선
◈국무조정실·국무총리비서실◎임용<국장급>▷규제심사관리관 이수일
◈한국농어촌공사▷비서실장 김영배▷홍보실장 전수현▷안전경영실장 장현문▷기획조정실장 성도남▷경영혁신실장 이정문▷사업계획처장 김규전▷기반정비처장 주영일▷해외사업처장 한종수▷첨단기술사업처장 김봉진▷환경사업처장 김완중▷농어촌에너지처장 서정호▷농촌개발처장 김명일▷투자사업처장 권진식▷경영지원처장 조영호장 겸 연구기획실장 김종필▷경기지역본부장 이승재▷강원지역본부장 박태선▷충남지역본부장 안중식▷경북지역본부장 최병윤▷경남지역본부장 양명호▷화안사업단장 현수철▷천수만사업단장 김선영▷영산강사업단장 최오남▷새만금산업단지사업단장 김우상▷토지개발사업단장 최종신▷안전진단사업단장 김보업
◈한국소비자원◎승진<1급>▷정보교육국장 박정용<2급>▷기획조정실 인재경영팀장 박현주▷경영지원실장 박윤하▷피해구제국 피해구제총괄팀장 최재희▷정보교육국 콘텐츠기획팀장 이진숙▷안전감시국 제품안전팀장 신국범▷〃 식의약안전팀장 김제란▷시험검사국 화학환경팀장 김동필◎전보<부서장>▷대외홍보실장 김만호▷정보교육국장 장은경▷분쟁조정사무국장 문태현▷정책연구실장 배순영▷시험검사국장 이상호▷경기지원장 원혜일▷감사실장 최은실
◈한국직업능력개발원◎전보▷전략기획본부장 황규희▷고용능력·자격연구본부장 고혜원▷인적자원개발위원회지원센터장 나동만▷기획·성과관리센터장 류기락▷NCS학습모듈지원센터장 나현미
◈한국에너지기술연구원▷부원장 이창근▷신재생에너지연구소장 양태현▷에너지효율·소재연구본부장 정학근▷연구전략본부장 홍종철
◈정보통신정책연구원(KISDI)▷ICT전략연구실 지능정보사회정책센터장 이호영
◈한국문화재재단◎전보<실장급>▷기획조정실장 김연욱▷경영지원실장 나정희▷문화유산활용실장 김갑도▷한국무형문화재진흥센터장 신진라▷문화재조사연구단장 직무대리 조진영▷국제협력단장 박해수▷문화예술실장 두혜승▷한국의집관장 박준우▷문화유산콘텐츠실장 예상욱
◈한국원자력통제기술원▷감사실장 송창근▷수출입통제실장 김민수▷비확산기술지원실장 신동훈
◈성균관대▷법학전문대학원장 겸 법과대학장 김일환▷소프트웨어대학장 이은석▷의과대학장 겸 의학전문대학원장 최연호▷총무처장 전승호▷학사처장 겸 식물원장 김도년▷기술경영전문대학원장 신준석▷정보통신대학원장 최형기▷박물관장 조환▷유교문화연구소장 김도일▷산단경영지원팀장 겸 감사팀장 홍태화▷입학관리팀장 김중희▷국제교류팀장 김갑수▷대외협력팀장 신현대▷스포츠단행정실장 김창갑▷학생성공센터행정실장 염동기▷사회과학·경제·예술대학행정실장 박병주▷SKK GSB행정실장 김희경▷의과대학행정실장 홍정환
◈조선일보◇논설위원실▷논설위원 강훈◇편집국<부국장대우>▷사회부장 조중식<부장>▷국제부장 최원규▷사회정책부장 이진석▷교육전문기자 안석배◇CS본부▷부본부장 겸 CS총괄팀장 심형권 ▷CS마케팅2팀장 이용찬 ▷CS메트로팀장 김형철 ▷CS내셔널팀장 조계강
◈중앙그룹◇중앙일보<광고사업본부>▷광고사업 부본부장 한정희▷광고국장 겸 광고데스크 김영택▷광고부국장 이상재▷사업국장 구명서▷AD비즈1팀장 최명기▷AD비즈2팀장 이주형▷AD마케팅팀장 서주환▷사업기획팀장 김성원▷S&P팀장 고일권▷중앙일보플러스 JMAP 광고부문장 박창준<신사업국>▷신사업국장 정경민<뉴스제작국>▷뉴스제작2팀장 김주영▷뉴스제작3팀장 김진일<마케팅솔루션본부>▷마케팅솔루션팀장 이형강▷솔루션영업팀장 민준식<뉴스플랫폼담당>▷뉴스서비스실장 정진환▷기획2팀장 김유리▷개발2팀장 강희훈▷개발3팀장 길병주<대표직속>▷일본지사장 신동화▷비즈니스플랫폼팀장 김세진▷중국연구소장 겸 논설위원 신경진◇JTBC<보도총괄>▷보도부국장 겸 뉴스제작에디터 배원일▷정치에디터 김성탁▷경제정책에디터 조민근▷탐사주말에디터 김준술▷디지털에디터 이승녕▷정치팀장 남궁욱▷국제외교안보팀장 안의근▷정치부회의팀장 박성태▷정책팀장 유상욱▷산업팀장 이태경▷소비자생활팀장 구희령▷주말취재팀장 조민중▷뉴스커넥트팀장 김백기▷디지털뉴스팀장 김한별▷스포츠문화팀장 오광춘▷탐사기획팀장 손용석▷뉴스제작1팀장 이세영▷뉴스제작2팀장 이정헌▷뉴스제작3팀장 정상경▷보도제작1팀장 이영배▷보도제작2팀장 송원섭▷보도제작3팀장 전용우▷탐사취재팀장 정용환<제작총괄>▷예능국 특임CP 윤현준▷예능국 1CP 성치경▷예능국 2CP 김형중▷예능국 3CP 김수아▷예능국 4CP 황교진▷〃 5CP 김미연▷〃 6CP 김은정▷엔터콘텐트운영팀장 김유석▷엔터콘텐트기획팀장 한아람<채널사업본부>▷영업기획팀장 윤영준▷영업팀장 박유현<편성실>▷편성기획팀장 양지영▷편성팀장 이유림<브랜드실>▷브랜드실장 겸 브랜드디자인1팀장 김혜진▷브랜드디자인2팀장 채주용▷브랜드디자인3팀장 김은호<경영지원실>▷경영기획팀장 곽준석▷총무팀장 길해남◇JTBC플러스<트렌드부문>▷스튜디오Live사업본부장 배경민▷스튜디오닷본부장 김은정▷스튜디오닷본부사업국장 곽도훈▷엘르BU 엘르사업팀장 정명동▷〃 엘르편집팀장 채은미▷〃 엘르기획팀장 배상현▷코스모폴리탄BU 코스모폴리탄사업팀장 유상규▷〃 코스모폴리탄편집팀장 박혜수▷〃 코스모폴리탄기획팀장 김서희▷에스콰이어BU 에스콰이어사업팀장 김재원▷〃 에스콰이어편집팀장 민병준▷〃 에스콰이어기획팀장 박정윤▷바자BU 바자사업팀장 임용규▷〃 바자편집팀장 조세경▷〃 바자기획팀장 채윤영▷비쥬얼팀장 이영란▷유통&커머스팀장 우광채▷스튜디오Live사업본부 Live Ex팀장 임은정▷스튜디오닷본부 스튜디오닷1팀장 민영▷스튜디오닷본부 스튜디오닷2팀장 김종학▷〃 스튜디오닷3팀장 박경희▷경영기획팀장 김승환▷인사팀장 박원영◇JTBC미디어텍▷영상편집팀장 김황주▷뉴스디자인팀장 오영관▷영상취재팀장 이주현◇조인스중앙<문화사업부문>▷스포츠·이벤트팀 팀장 진정현▷뉴비즈팀 팀장 안유림▷WIDE팀 팀장 이소정
◈서울신문◎<국장급>▷광고국장 류찬희▷사업국장 박현갑▷시설안전관리국장 양승현▷심의실 심의위원 진경호▷경영기획실 부실장 겸 전략사업기획부장 김철홍▷부실장 이연경▷편집국 사회2부 김병철▷사업국 부국장 안창섭<부국장급>▷경영기획실 재경부장 전선미▷편집국 어문부 박상렬▷비주얼뉴스부장 길종만▷체육부 전문기자 최병규▷사회2부 강원식▷제작국 윤전부 차장 함훈섭<부장급>▷논설위원실 논설위원 박록삼▷경영기획실 인사관리부 조승희▷전략사업기획부 차장 이태성▷편집국 사회2부 박정훈 최종필 한상봉▷사진부장 안주영▷사진부 차장 도준석▷연예영상부 박홍규▷디지털비즈니스부 문신정▷웹제작부 차장 권성안▷독자서비스국 신문유통부 배종일▷광고국 영업2부 차장 김윤근▷사업국 외간사업팀장 김태유▷제작국 윤전부 최해석 서기석▷편집제작부 차장 김수경▷시설안전관리국 시설관리부 차장 임동민▷방재팀장 황인석◎전보▷경영기획실 인사관리부장 이석▷편집국 디지털미디어센터 소셜미디어랩부장 손진호▷사업국 전략사업부장 김태유▷제작국 부국장 겸 윤전1부장 김헌국▷부국장 겸 기술관리부장 전준식▷윤전2부장 함훈섭▷기술위원 김대혁
◈한겨레신문▷여론데스크 임인택▷산업팀 데스크 송경화
◈파이낸셜뉴스▷디지털총괄이사 엄미령
◈아시아투데이◎선임▷부사장 정규성◎승진▷편집국 경제부장 부국장대우 이규성◎전보▷편집국 뉴미디어부장 겸 국제부장 진현탁
◈IT조선▷경영총괄이사 선주성
◈아시아타임즈▷편집국장 겸 산업국장 송남석▷편집부국장 겸 경제부장 김재현
◈SBS미디어그룹◎승진<그룹 임원·경영위원>▷SBS M&C 대표이사 정해선▷SBS M&C 광고마케팅본부장 이석규▷SBS미디어넷 방송사업본부장 이상수▷〃 기획실장 조영일▷ 〃 보도국장 김병길◇SBS◎승진<부국장>▷콘텐츠전략본부 아나운서팀 신용철▷시사교양본부 박두선▷예능본부 글로벌콘텐츠비즈팀장 김용재▷보도본부 논설위원실장 고철종▷〃 일반뉴스부 노흥석▷〃 보도제작팀 주영진▷경영본부 라디오기술팀장 채수현▷〃 편집기술팀 김학정▷〃 라디오기술팀 전종익▷〃 인사팀부 파견 조재룡▷윤리경영팀장 김우형▷윤리경영팀 안형준<부장>▷전략기획실 미디어사업팀장 한광섭▷〃 CMS팀 CMS사업담당 김준환▷〃 정책팀 조삼모▷〃 미디어사업팀 이재영▷〃 남북교류협력단 김종일▷콘텐츠전략본부 콘텐츠프로모션팀장 안교진▷〃 브랜드디자인팀 강봉균▷〃 콘텐츠파트너십팀 이선경▷〃 문화사업팀 홍진▷아나운서팀 박광범▷〃 콘텐츠프로모션팀 서창식▷〃 모비딕스튜디오 김재혁▷시사교양본부 교양4CP 정철원▷시사교양본부 신동화 마유석▷예능본부 예능4CP 곽승영 백승일 민의식▷드라마본부 드라마2EP 홍성창▷〃 드라마운영팀 마케팅담당 장기웅▷라디오센터 송경희 이정은 변정원▷보도본부 탐사보도부장(에디터) 최대식▷〃 경제부장(에디터) 박진호▷〃 선거방송기획팀장 한승희▷〃 일반뉴스부장 정호선▷〃 네트워크기상팀장 정규진▷〃 보도제작팀 김광현▷〃 국제팀 김정기 윤창현▷보도본부 스포츠취재부 서대원 주영민▷보도본부 보도운영팀 최주연▷경영본부 노사협력팀장 홍순준▷〃 경영관리팀장 김상구▷〃 총무팀 박성용▷〃 ERP팀 정일영▷〃 송출기술팀 송신운영담당 조영훈▷〃 기술기획팀 김준철▷〃 송출기술팀 허민행 문관식 최재준▷경영본부 편집기술팀 박찬호▷〃 라디오기술팀 유주열
◈에셋플러스자산운용◎승진<전무>▷RichTogether해외운용본부 본부장 정석훈▷관리본부 본부장 성학근<부장>▷파트너본부 코퍼레이트파트너팀 파트너 이덕영
◈DGB금융그룹◇DGB금융지주<부점장급>▷DGB생명 파견 이균호▷HR·기업문화부 박성진▷시너지추진부 신일규▷재무전략부 이창우◇DGB대구은행<부점장급>▷경산공단영업부 금융지점장 곽보영▷성서영업부 금융지점장 구은희▷황금동지점장 권기욱▷본점PB1센터장 권순희▷여신기획부장 권태혁▷인재개발부 조사역 권혁재▷이시아폴리스지점장 권현주▷검사부 수석검사역 김경달▷인사부장 김성효▷팔달영업부 기업지점장 김숙희▷대신동지점장 김원태▷3공단영업부 금융지점장 김윤식▷상인역지점 상인점 금융지점장 김일주▷리테일기획부장 김재섭▷평택지점 금융지점장 김재준▷인재개발부 조사역 김정미▷경북동부본부 센터장 김종각▷대구혁신도시지점 한국가스공사점 금융지점장 김종호▷화성지점 금융지점장 김진해▷부산영업부 기업지점장 김창수▷두호동지점장 김태순▷경북서부본부 센터장 김현태▷부천지점 금융지점장 남경헌▷달성공단영업부 금융지점장 노병조▷외환사업부장 류춘수▷팔달로지점장 박광희▷메트로팔레스지점장 박명환▷광장지점장 박성기▷수도권본부 기업지점장 박수창▷성당동지점장 박승도▷인재개발부 조사역 박시현▷대천로지점장 박영훈▷봉곡지점장 박은숙▷평택지점장 박재식▷본점영업부 기업지점장 박진하▷포항영업부 기업지점장 박찬성▷창원영업부 기업지점장 박창수▷마케팅추진부장 배인규▷신용리스크관리부장 백상헌▷여의도지점 금융지점장 서민석▷금융개발부장 서봉석▷정평동지점장 서성덕▷기업경영개선부장 성구용▷성서공단영업부 기업지점장 소영섭▷북삼지점장 손장민▷대구2본부 센터장 송용래▷부울경본부 센터장 안준형▷부동산금융부장 양진석▷신탁연금부장 여규동▷달성공단영업부 기업지점장 오장익▷월성동지점장 오재용▷인재개발부 조사역 우주성 원승희 원영학 유현호 이규현 이문기 이종인 장문학 장태기▷IPS사업부장 이봉주▷월배영업부장 이삼권▷효목동지점장 이상화▷반월공단지점 금융지점장 이성철▷본점PB2센터장 이승우▷수도권리테일론센터장 이윤경▷범어동지점 금융지점장 이장석▷안동지점장 이재형▷신암동지점 금융지점장 이정희▷리스크관리부장 이제탁▷검사부 수석검사역 이종영▷재무기획부장 이종우▷부산영업부장 이해원▷유통단지영업부 기업지점장 이형식▷김천혁신도시지점장 임병택▷월배영업부 금융지점장 장훈▷홍보부장 전광채▷여신심사부 수석심사역 겸 부장대우 전귀현▷동서변지점장 정현술▷남문시장지점장 조용관▷경산영업부 금융지점장 조인철▷도량동지점장 조진현▷대구혁신도시지점장 최석찬▷침산동지점장 최정란▷서부산지점장 최청환▷서대구지점장 하임수▷성서3단지영업부장 허단▷인천지점 금융지점장 홍종규▷대이동지점장 홍종원▷경영지원실장 황병우▷서부지원지점장 황철규◎신규임용<부점장>▷본점PB1센터장 권순희▷팔달영업부 기업지점장 김숙희▷상인역지점 상인점 금융지점장 김일주▷화성지점 금융지점장 김진해▷부산영업부 기업지점장 김창수▷부천지점 금융지점장 남경헌▷창원영업부 기업지점장 박창수▷신용리스크관리부장 백상헌▷여의도지점 금융지점장 서민석▷성서공단영업부 기업지점장 소영섭▷신탁연금부장 여규동▷달성공단영업부 기업지점장 오장익▷반월공단지점 금융지점장 이성철▷본점PB2센터장 이승우▷유통단지영업부 기업지점장 이형식▷월배영업부 금융지점장 장훈▷경산영업부 금융지점장 조인철▷인천지점 금융지점장 홍종규
◈피플라이프◎승진<부사장>▷법인영업총괄부문 이성배▷마케팅운영총괄부문 황광희▷개인영업총괄부문 김형진<전무>▷교육지원본부 김광교<상무>▷마케팅추진본부 류성식▷금융재무본부 송영철▷OTC영업본부 양중건◎선임<이사>▷섭외관리본부 정영욱▷금융재무본부 유영남▷경영관리본부 이경희<본부장>▷미디어사업본부 서현일▷채널지원본부 김원석
◈보건복지부▷국립정신건강센터 기획홍보과장 이강희
◈농림축산식품부◎승진<과장급>▷동물복지정책팀장 안유영▷농림축산검역본부 동물검역과장 백현▷〃 제주지역본부장 이진▷국립농산물품질관리원 인증관리팀장 이상목<과장급>▷농촌산업과장 김보람▷농촌재생에너지팀장 김지현▷농업역사문화전시체험관추진팀장 안재록▷농업정책과장 정아름▷농지과장 김동현▷농업금융정책과장 서준한▷재해보험정책과장 박선우▷국가식품클러스터추진팀장 문석호▷원예산업과장 김형식▷원예경영과장 김수일▷농림축산검역본부 기획조정과장 조백희▷〃 수출지원과장(공익직불제 시행 추진단 파견) 송남근▷〃 중부지역본부장 고경봉▷〃 서울지역본부장 조옥현▷국립농산물품질관리원 기획조정과장 남현수▷〃 충남지원장 윤광일▷〃 전남지원장 황규광▷〃 제주지원장 서재호▷한국농수산대학(운영지원과장) ▷안종현▷국립종자원(운영기획과장) 이태용▷〃(식량종자과장) 김신재▷〃(국제종자생명교육센터장) 이종광▷〃(충남지원장) 안창근
◈조달청◎승진<부이사관>▷조달관리국 전자조달기획과장 전태원◎전보▷신기술서비스국 우수제품구매과장 김공진
◈문화재청◎전보<과장급>▷국립문화재연구소 행정운영과장 신동열▷〃 보존과학연구실장 양진조▷국립강화문화재연구소장 유재은▷국립해양문화재연구소 기획운영과장 이재순▷궁능유적본부 세종대왕유적관리소장 김명준▷신라왕경핵심유적복원정비사업추진단장 곽창용
◈기상청◎전보<고위공무원단>▷광주지방기상청장 이미선
◈국무조정실·국무총리비서실◎임용<국장급>▷규제심사관리관 이수일
◈한국농어촌공사▷비서실장 김영배▷홍보실장 전수현▷안전경영실장 장현문▷기획조정실장 성도남▷경영혁신실장 이정문▷사업계획처장 김규전▷기반정비처장 주영일▷해외사업처장 한종수▷첨단기술사업처장 김봉진▷환경사업처장 김완중▷농어촌에너지처장 서정호▷농촌개발처장 김명일▷투자사업처장 권진식▷경영지원처장 조영호장 겸 연구기획실장 김종필▷경기지역본부장 이승재▷강원지역본부장 박태선▷충남지역본부장 안중식▷경북지역본부장 최병윤▷경남지역본부장 양명호▷화안사업단장 현수철▷천수만사업단장 김선영▷영산강사업단장 최오남▷새만금산업단지사업단장 김우상▷토지개발사업단장 최종신▷안전진단사업단장 김보업
◈한국소비자원◎승진<1급>▷정보교육국장 박정용<2급>▷기획조정실 인재경영팀장 박현주▷경영지원실장 박윤하▷피해구제국 피해구제총괄팀장 최재희▷정보교육국 콘텐츠기획팀장 이진숙▷안전감시국 제품안전팀장 신국범▷〃 식의약안전팀장 김제란▷시험검사국 화학환경팀장 김동필◎전보<부서장>▷대외홍보실장 김만호▷정보교육국장 장은경▷분쟁조정사무국장 문태현▷정책연구실장 배순영▷시험검사국장 이상호▷경기지원장 원혜일▷감사실장 최은실
◈한국직업능력개발원◎전보▷전략기획본부장 황규희▷고용능력·자격연구본부장 고혜원▷인적자원개발위원회지원센터장 나동만▷기획·성과관리센터장 류기락▷NCS학습모듈지원센터장 나현미
◈한국에너지기술연구원▷부원장 이창근▷신재생에너지연구소장 양태현▷에너지효율·소재연구본부장 정학근▷연구전략본부장 홍종철
◈정보통신정책연구원(KISDI)▷ICT전략연구실 지능정보사회정책센터장 이호영
◈한국문화재재단◎전보<실장급>▷기획조정실장 김연욱▷경영지원실장 나정희▷문화유산활용실장 김갑도▷한국무형문화재진흥센터장 신진라▷문화재조사연구단장 직무대리 조진영▷국제협력단장 박해수▷문화예술실장 두혜승▷한국의집관장 박준우▷문화유산콘텐츠실장 예상욱
◈한국원자력통제기술원▷감사실장 송창근▷수출입통제실장 김민수▷비확산기술지원실장 신동훈
◈성균관대▷법학전문대학원장 겸 법과대학장 김일환▷소프트웨어대학장 이은석▷의과대학장 겸 의학전문대학원장 최연호▷총무처장 전승호▷학사처장 겸 식물원장 김도년▷기술경영전문대학원장 신준석▷정보통신대학원장 최형기▷박물관장 조환▷유교문화연구소장 김도일▷산단경영지원팀장 겸 감사팀장 홍태화▷입학관리팀장 김중희▷국제교류팀장 김갑수▷대외협력팀장 신현대▷스포츠단행정실장 김창갑▷학생성공센터행정실장 염동기▷사회과학·경제·예술대학행정실장 박병주▷SKK GSB행정실장 김희경▷의과대학행정실장 홍정환
◈조선일보◇논설위원실▷논설위원 강훈◇편집국<부국장대우>▷사회부장 조중식<부장>▷국제부장 최원규▷사회정책부장 이진석▷교육전문기자 안석배◇CS본부▷부본부장 겸 CS총괄팀장 심형권 ▷CS마케팅2팀장 이용찬 ▷CS메트로팀장 김형철 ▷CS내셔널팀장 조계강
◈중앙그룹◇중앙일보<광고사업본부>▷광고사업 부본부장 한정희▷광고국장 겸 광고데스크 김영택▷광고부국장 이상재▷사업국장 구명서▷AD비즈1팀장 최명기▷AD비즈2팀장 이주형▷AD마케팅팀장 서주환▷사업기획팀장 김성원▷S&P팀장 고일권▷중앙일보플러스 JMAP 광고부문장 박창준<신사업국>▷신사업국장 정경민<뉴스제작국>▷뉴스제작2팀장 김주영▷뉴스제작3팀장 김진일<마케팅솔루션본부>▷마케팅솔루션팀장 이형강▷솔루션영업팀장 민준식<뉴스플랫폼담당>▷뉴스서비스실장 정진환▷기획2팀장 김유리▷개발2팀장 강희훈▷개발3팀장 길병주<대표직속>▷일본지사장 신동화▷비즈니스플랫폼팀장 김세진▷중국연구소장 겸 논설위원 신경진◇JTBC<보도총괄>▷보도부국장 겸 뉴스제작에디터 배원일▷정치에디터 김성탁▷경제정책에디터 조민근▷탐사주말에디터 김준술▷디지털에디터 이승녕▷정치팀장 남궁욱▷국제외교안보팀장 안의근▷정치부회의팀장 박성태▷정책팀장 유상욱▷산업팀장 이태경▷소비자생활팀장 구희령▷주말취재팀장 조민중▷뉴스커넥트팀장 김백기▷디지털뉴스팀장 김한별▷스포츠문화팀장 오광춘▷탐사기획팀장 손용석▷뉴스제작1팀장 이세영▷뉴스제작2팀장 이정헌▷뉴스제작3팀장 정상경▷보도제작1팀장 이영배▷보도제작2팀장 송원섭▷보도제작3팀장 전용우▷탐사취재팀장 정용환<제작총괄>▷예능국 특임CP 윤현준▷예능국 1CP 성치경▷예능국 2CP 김형중▷예능국 3CP 김수아▷예능국 4CP 황교진▷〃 5CP 김미연▷〃 6CP 김은정▷엔터콘텐트운영팀장 김유석▷엔터콘텐트기획팀장 한아람<채널사업본부>▷영업기획팀장 윤영준▷영업팀장 박유현<편성실>▷편성기획팀장 양지영▷편성팀장 이유림<브랜드실>▷브랜드실장 겸 브랜드디자인1팀장 김혜진▷브랜드디자인2팀장 채주용▷브랜드디자인3팀장 김은호<경영지원실>▷경영기획팀장 곽준석▷총무팀장 길해남◇JTBC플러스<트렌드부문>▷스튜디오Live사업본부장 배경민▷스튜디오닷본부장 김은정▷스튜디오닷본부사업국장 곽도훈▷엘르BU 엘르사업팀장 정명동▷〃 엘르편집팀장 채은미▷〃 엘르기획팀장 배상현▷코스모폴리탄BU 코스모폴리탄사업팀장 유상규▷〃 코스모폴리탄편집팀장 박혜수▷〃 코스모폴리탄기획팀장 김서희▷에스콰이어BU 에스콰이어사업팀장 김재원▷〃 에스콰이어편집팀장 민병준▷〃 에스콰이어기획팀장 박정윤▷바자BU 바자사업팀장 임용규▷〃 바자편집팀장 조세경▷〃 바자기획팀장 채윤영▷비쥬얼팀장 이영란▷유통&커머스팀장 우광채▷스튜디오Live사업본부 Live Ex팀장 임은정▷스튜디오닷본부 스튜디오닷1팀장 민영▷스튜디오닷본부 스튜디오닷2팀장 김종학▷〃 스튜디오닷3팀장 박경희▷경영기획팀장 김승환▷인사팀장 박원영◇JTBC미디어텍▷영상편집팀장 김황주▷뉴스디자인팀장 오영관▷영상취재팀장 이주현◇조인스중앙<문화사업부문>▷스포츠·이벤트팀 팀장 진정현▷뉴비즈팀 팀장 안유림▷WIDE팀 팀장 이소정
◈서울신문◎<국장급>▷광고국장 류찬희▷사업국장 박현갑▷시설안전관리국장 양승현▷심의실 심의위원 진경호▷경영기획실 부실장 겸 전략사업기획부장 김철홍▷부실장 이연경▷편집국 사회2부 김병철▷사업국 부국장 안창섭<부국장급>▷경영기획실 재경부장 전선미▷편집국 어문부 박상렬▷비주얼뉴스부장 길종만▷체육부 전문기자 최병규▷사회2부 강원식▷제작국 윤전부 차장 함훈섭<부장급>▷논설위원실 논설위원 박록삼▷경영기획실 인사관리부 조승희▷전략사업기획부 차장 이태성▷편집국 사회2부 박정훈 최종필 한상봉▷사진부장 안주영▷사진부 차장 도준석▷연예영상부 박홍규▷디지털비즈니스부 문신정▷웹제작부 차장 권성안▷독자서비스국 신문유통부 배종일▷광고국 영업2부 차장 김윤근▷사업국 외간사업팀장 김태유▷제작국 윤전부 최해석 서기석▷편집제작부 차장 김수경▷시설안전관리국 시설관리부 차장 임동민▷방재팀장 황인석◎전보▷경영기획실 인사관리부장 이석▷편집국 디지털미디어센터 소셜미디어랩부장 손진호▷사업국 전략사업부장 김태유▷제작국 부국장 겸 윤전1부장 김헌국▷부국장 겸 기술관리부장 전준식▷윤전2부장 함훈섭▷기술위원 김대혁
◈한겨레신문▷여론데스크 임인택▷산업팀 데스크 송경화
◈파이낸셜뉴스▷디지털총괄이사 엄미령
◈아시아투데이◎선임▷부사장 정규성◎승진▷편집국 경제부장 부국장대우 이규성◎전보▷편집국 뉴미디어부장 겸 국제부장 진현탁
◈IT조선▷경영총괄이사 선주성
◈아시아타임즈▷편집국장 겸 산업국장 송남석▷편집부국장 겸 경제부장 김재현
◈SBS미디어그룹◎승진<그룹 임원·경영위원>▷SBS M&C 대표이사 정해선▷SBS M&C 광고마케팅본부장 이석규▷SBS미디어넷 방송사업본부장 이상수▷〃 기획실장 조영일▷ 〃 보도국장 김병길◇SBS◎승진<부국장>▷콘텐츠전략본부 아나운서팀 신용철▷시사교양본부 박두선▷예능본부 글로벌콘텐츠비즈팀장 김용재▷보도본부 논설위원실장 고철종▷〃 일반뉴스부 노흥석▷〃 보도제작팀 주영진▷경영본부 라디오기술팀장 채수현▷〃 편집기술팀 김학정▷〃 라디오기술팀 전종익▷〃 인사팀부 파견 조재룡▷윤리경영팀장 김우형▷윤리경영팀 안형준<부장>▷전략기획실 미디어사업팀장 한광섭▷〃 CMS팀 CMS사업담당 김준환▷〃 정책팀 조삼모▷〃 미디어사업팀 이재영▷〃 남북교류협력단 김종일▷콘텐츠전략본부 콘텐츠프로모션팀장 안교진▷〃 브랜드디자인팀 강봉균▷〃 콘텐츠파트너십팀 이선경▷〃 문화사업팀 홍진▷아나운서팀 박광범▷〃 콘텐츠프로모션팀 서창식▷〃 모비딕스튜디오 김재혁▷시사교양본부 교양4CP 정철원▷시사교양본부 신동화 마유석▷예능본부 예능4CP 곽승영 백승일 민의식▷드라마본부 드라마2EP 홍성창▷〃 드라마운영팀 마케팅담당 장기웅▷라디오센터 송경희 이정은 변정원▷보도본부 탐사보도부장(에디터) 최대식▷〃 경제부장(에디터) 박진호▷〃 선거방송기획팀장 한승희▷〃 일반뉴스부장 정호선▷〃 네트워크기상팀장 정규진▷〃 보도제작팀 김광현▷〃 국제팀 김정기 윤창현▷보도본부 스포츠취재부 서대원 주영민▷보도본부 보도운영팀 최주연▷경영본부 노사협력팀장 홍순준▷〃 경영관리팀장 김상구▷〃 총무팀 박성용▷〃 ERP팀 정일영▷〃 송출기술팀 송신운영담당 조영훈▷〃 기술기획팀 김준철▷〃 송출기술팀 허민행 문관식 최재준▷경영본부 편집기술팀 박찬호▷〃 라디오기술팀 유주열
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