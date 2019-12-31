◈DB손해보험◎승진<부서장>▷시스템기획파트 윤원기▷인사파트 김영희▷장기U/W기획파트 김정훈▷장기U/W센터 허강웅▷SIU지원파트 신배식▷수도권장기보상부 옥정한▷동서울대인보상부 이원호▷대구대인보상부 박상현▷융자부 오승준▷부동산금융부 임장희▷인프라운용부 박상면▷일산사업단 정해천▷동부사업단 권순필▷원주사업단 조윤호▷안양사업단 김도완▷평택사업단 김진혁▷진주사업단 김경민▷대구사업단 박상준▷안동사업단 박창서▷서울사업단 권건우▷대경사업단 최용준▷인터넷자동차사업부 서병철▷다이렉트지원파트 박대근▷신시장지원파트 안근호▷위험관리연구소 조대환▷기업4부 이민우▷뉴욕지점 김남윤◎이동<부서장>▷경영기획파트 박권일▷경영관리파트 최재붕▷HRD파트 이강훈▷SIU운영파트 김양태▷장기보상지원파트 이태호▷강북대인보상부 안영수▷강남대인보상부 임혁수▷부산대인보상부 박순만▷호남대인보상부 이규복▷일반계정운용부 송정국▷특별계정운용부 박동일▷조직지원파트 김장락▷서부사업단 노병국▷의정부사업단 김종렬▷강남사업단 강민규▷경인本지원팀 박기영▷수원사업단 이정환▷안산사업단 김진정▷부산本지원팀 윤재원▷부산사업단 백외철▷서부산사업단 이상식▷울산사업단 김승철▷대구本지원팀 이상호▷서대구사업단 박상범▷충청本지원팀 김재민▷충북사업단 김병덕▷청주사업단 서동원▷목포사업단 박재범▷순천사업단 박호석▷전주사업단 황성택▷군산사업단 기현▷GA영업지원파트 채진욱▷광화문사업단 김태식▷여의도사업단 권순태▷경기사업단 조재면▷부경사업단 문창준▷신사업기획파트 이주엽▷인터넷장기사업부 권오경▷다이렉트사업2부 윤재웅▷신시장보험부 박종선▷기업2부 김병은▷기업5부 강점수▷투자심사1파트 박인배▷투자심사2파트 유서현▷GA영업기획파트 이문훈▷방카사업1부 강영선▷방카사업2부 최인호▷환경책임보험부 김현용▷채널사업부 유범석▷일반업무기획파트 박영준▷기업보험대리점부 신효철◇DB자동차보험손해사정▷대표이사 박찬선◇DB CSI▷대표이사 김창호◇DB CAS▷대표이사 윤석준◇DB CNS▷대표이사 홍기창
◈하나금융투자◎선임<부서장>▷IPO1실 권승택▷부동산구조화금융실 김규범▷대체투자2실 김수진▷대체투자1실 김연준▷IPO2실 김진평▷부동산PF실 남정길▷부동산투자금융실 명재영▷홍보실 이동영▷BK추진실 이병철▷구조화실물투자실 전민철▷글로벌IB2실 윤신묵▷금융상품추진실 김현엽▷동래지점 설태식▷인천지점 신기용▷기관영업솔루션실 신민석▷디지털마케팅실 이영화▷올림픽WM센터 조대현◎전보<부서장>▷삼성동금융센터 강용수▷한남동지점 김봉래▷영업부금융센터 김용수▷압구정금융센터 김종찬▷노원지점 문경식▷도곡지점 서강학▷명동금융센터 양영섭▷분당WM센터 이시헌▷신림역지점 전찬훈▷법인금융실 정승문▷삼성동금융센터(부) 정기환
◈KB증권◎신규▷파생상품영업담당 이병희<부장>▷Advisory 안태석▷WM지원 김정환▷대체상품솔루션 김승철▷연금상품운영 유무상▷연금컨설팅 김덕근▷데이터분석 조정현▷IT품질기획 장태환▷시스템운영 김명환▷비즈니스개발 정유동▷전략기획 김대돈▷회계 배유진▷준법지원 장철근▷Wrap운용 정경훈▷OCIO운용 김태용▷신탁 정세훈▷MS 주재찬▷채권상품 김대웅▷S&T지원 양재석▷Global Trading 유현철▷신기술사업금융 신정목▷인수금융 최정욱▷부동산금융2 이정석▷리서치기획 서경희▷글로벌주식영업 유용상▷소비자보호 안기순▷감사 노승창<지점장>▷서초 임제홍▷과천 고영륜▷수유 송진욱▷광명 박영태▷안산 김진희▷평택 권오식▷김해 정상권▷진주 이원자▷구미 하재준▷영주 김갑동▷광산 이관복▷상무 김수희◎전보<부장>▷글로벌BK솔루션 민성현▷자산관리솔루션 정병일▷트레이딩개발 정석원▷정보플랫폼 황현정▷투자관리 이성일▷IB영업추진 최교풍▷SME금융 연대호▷해외대체투자1 신영삼▷리츠사업 김경식▷프로젝트금융4 김상혁▷〃1 김대현 ▷〃2 박연규▷〃3 이진행▷리츠금융 안효재▷부동산금융1 서정우▷해외대체투자2 윤법렬▷Wholesale영업추진 박완선▷해외금융상품 박한진▷기관영업2 박근수▷패시브영업 장승호▷기관영업1 이주성▷해외사업 이황인▷고객센터장 박미숙▷법무지원 조용원<지점장·센터장>▷도곡스타PB 김상혁▷Prime 김유진▷강동 이종권▷평촌 조관희▷대치 백미영▷분당PB 장홍탁▷청담PB 이환희▷압구정PB 박영기▷명동스타PB 김남희▷상계 이승우▷신설동 한형욱▷판교 김현자▷부천 윤영율▷수원 오진영▷시화 신혜정▷창원 박용진▷방어진 이강수▷부전동 구미영▷포항 정정욱▷대구 장재형▷영업부장 박민배
◈교보증권◎승진<지점장>▷강북금융센터 김영훈▷광주금융센터 이순창▷서초금융센터 박지영▷분당 우장식▷부산금융센터 윤휘정<부서장>▷기업금융1부 정신영▷GBK부 최두희◎이동<지점장>▷영업2부 신성원▷상암DMC지점 조정운▷광화문금융센터 신향석▷전주지점 김순애▷안산지점 조기형▷송파지점 박병진▷화명지점 박대석
◈하나투어▷상품영업총괄본부 부사장 육경건<상무A>▷영업본부 고기봉▷중국글로벌사업본부 정호승▷개별항공판매사업부 한혜윤<상무B>▷IT채널개발부 송호성▷감사팀 김선희<상무보>▷영업마케팅지원부 김종훈▷이커머스마케팅부 오경현▷신사업영업부 이제우▷이커머스제휴콘텐츠사업부 정이숭▷인재개발부 최원설▷북경법인 방기영▷베트남법인 유봉기▷EU법인 고경래▷체인호텔경영전략팀 고태경▷서울경기2팀 김지연▷런던법인 민경찬▷콜센터팀 양경서▷고객중심경영팀 이강미
◈국회사무처◎임명<수석전문위원>▷국방위원회 배용근▷농림축산식품해양수산위원회 권영진▷환경노동위원회 이용준▷정보위원회 정연호▷여성가족위원회 차인순
◈행정안전부◎전보▷안전정책실장 윤종진▷지방재정정책관 이용철▷지방세정책관 서철모▷행정정보공유과장 박대민▷정부청사관리본부 서울청사관리소 관리과장 전인철▷국가정보자원관리원 기획협력과장 김태익◎승진▷경상북도 행정부지사 강성조◎임용▷정부청사관리본부 과천청사관리소 시설과장 임상덕
◈국방부▷교육훈련정책과장 김종덕▷인사교육개혁담당관 황윤정
◈중소벤처기업부▷지역기업육성과장 서기관 심재윤▷기술개발과장 기술서기관 윤세명
◈농림축산식품부▷농림축산검역본부 식물검역부장 양주필
◈국가보훈처▷보상정책국장 오경준▷보훈예우국장 이승우▷복지증진국장 강윤진▷운영지원과장 이승진▷서울지방보훈청 인천보훈지청장 임종배▷보훈심사위원회 상임위원 황원채 남궁선
◈금융위원회◎전보▷규제개혁법무담당관 권유이▷의사운영정보팀장 김정명
◈공정거래위원회◎전보▷소비자거래심판담당관 김성균▷가맹거래조사팀장 황태호▷서울지방공정거래사무소 건설하도급과장 고행석▷대전지방공정거래사무소장 연규석◎승진▷소비자안전정보과장 구성림▷기술유용감시팀장 문종숙◎파견▷OECD대한민국정책센터 배현정◎고용휴직▷대법원 이하나
◈국민권익위원회◎전보▷청탁금지제도과장 유현숙◎파견▷국제기구 유엔개발계획(UNDP) 반부패정책자문관 파견 손정오
◈특허청▷환경기술심사팀장 원종혁▷동력기술심사과장 조지훈▷계측기술심사팀장 임해영▷특허심판원 심판관 고준석 좌승관 이경홍▷특허심판원 송무과장 변영석
◈한국토지주택공사<실장>▷비서 김성호▷홍보 송진선▷미래혁신 박동선▷안전기획 장철국▷감사 윤우준▷기획조정 박봉규▷경영관리 변한수▷사업계획 정성시▷법무 양치훈<처장>▷재무 윤복산▷판매기획 이상기▷보상기획 안창진▷총무고객 홍준표▷인사관리 이지순▷노사협력 유석태▷경영정보 이영미▷주거복지기획 조인수▷주거복지사업 강기관▷주거복지지원 김경철▷주거자산관리 백기태▷스마트도시계획 김동근▷스마트도시개발 신광호▷공공택지사업 이병만▷도시사업 신경철▷도시기반 안한근▷공간정보 권운혁▷신도시사업 정운섭▷공공주택기획 이재로▷공공주택사업 박철흥▷공공주택설비 이제헌▷공공주택전기 한학규▷공공주택원가 조하영▷지역균형발전 권세연▷산업단지 이재용▷부동산금융사업 조은숙▷국유재산사업 강신정▷글로벌사업 이정관▷남북협력 강구황▷도시재생계획 백대현▷도시재생사업 이상민▷도시정비사업 박현근▷도시재생주택 김정민▷단지기술 전윤수▷주택기술 이탁훈▷건설관리 김형식▷기술심사 이명하▷동반성장 황선구▷연구지원 강신은▷인재개발원장 조경숙▷중앙공동주택관리지원센터장 박상수▷중앙공동주택관리분쟁조정위사무국장 김철수<단장>▷공정계약 이현수▷사업영향평가 정상훈▷도시경관 정수미▷고객품질혁신 류옥현▷부동산금융사업관리 유승곤▷쿠웨이트사업 이종우▷도시건축사업 이화식▷토지은행기획 윤효경▷신도시사업부문장 정은구▷미래건축부문장 서호수◇서울지역본부▷본부장 오승식▷사업관리처장 피봉석▷지역균형재생처장 박현옥▷건설사업처장 오주헌▷주거복지사업처장 이영봉▷위례사업본부장 이원재▷하남사업본부장 박정우▷양주사업본부장 남기호▷남양주사업본부장 박준홍◇인천지역본부▷본부장 장종우▷사업관리처장 김연중▷지역균형재생처장 김기식▷건설사업처장 이대영▷주거복지사업처장 김순길▷청라영종사업본부장 김종필▷광명시흥사업본부장 김승철▷파주사업본부장 천호준▷고양사업본부장 황수호▷계양부천사업단장 김용관◇경기지역본부▷본부장 김요섭▷사업관리처장 김재경▷지역균형재생처장 박효열▷건설사업처장 정문수▷주거복지사업처장 방명수▷동탄사업본부장 유수철▷평택사업본부장 황필재▷화성사업본부장 권혁례▷성남판교사업본부장 김흥재▷과천의왕사업단장 윤병주◇부산울산지역본부▷본부장 김백용▷사업관리처장 이병창▷지역재생건설사업처장 정두식▷주거복지사업처장 박정기▷울산사업본부장 김운준◇강원지역본부▷본부장 심상배▷주거복지사업처장 전용암◇충북지역본부▷본부장 권오업▷주거복지사업처장 유긍수◇대전충남지역본부▷본부장 최화묵▷사업관리처장 최낙군▷지역재생건설사업처장 한종덕▷주거복지사업처장 정경호◇전북지역본부▷본부장 권창호▷주거복지사업처장 박정우◇광주전남지역본부▷본부장 오영오▷사업관리처장 윤보석▷지역재생건설사업처장 정욱조▷주거복지사업처장 신복식◇대구경북지역본부▷본부장 서남진▷사업관리처장 오종환▷지역재생건설사업처장 이창하▷주거복지사업처장 박화동◇경남지역본부▷본부장 하승호▷주거복지사업처장 강오순▷제주지역본부장 정경윤▷세종특별본부장 임동희▷세종 사업관리처장 허남일▷세종 단지사업처장 채우국▷세종 주택사업처장 이용준▷미군기지본부장 방정민▷미군기지 건설사업단장 이상욱
◈한국석유공사<본부장>▷경영지원본부장 김경민▷비축사업본부장 박현규
◈한국공항공사▷항로시설본부장 김승노▷스마트공항추진실장 차상훈▷사회가치추진실장 김공덕▷건설사업실장 최준용▷항공산업연구원장 강지석▷감사실장 김경화▷무안공항장 이재철▷광주공항장 홍정표▷포항공항장 조용국
◈주택도시보증공사(HUG)◎승진<부서장>▷기획조정실 김범곤▷인사처 김기태▷보증이행처 차주천▷준법지원실 박종윤▷감사실 문석▷동부PF금융센터 김미선▷서부PF금융센터 위광신▷경기지사 신종화▷서부주택도시금융센터 이흥식▷중부주택도시금융센터 윤영균◎전보<부서장>▷기획조정실장 김기태▷인사처장 곽경섭▷경영관리처장 전정희▷정보기획처장 윤영균▷정보운영처장 김진열▷리스크관리실장 김현민▷준법지원실장 박종윤▷동부PF금융센터장 김민환▷남부PF금융센터장 위광신▷서울북부지사장 이호철▷서울동부지사장 김옥주▷서울서부지사장 우종섭▷서울남부지사장 김범곤▷대구경북지사장 신종화▷대전충남지사장 차주천▷경기지사장 임윤순▷충북지사장 이흥식▷경남지사장 박종훈▷스마트전세지원센터 개설준비위원장 서상원▷채권관리실장 윤명규▷보증이행처장 박종진▷서울북부관리센터장 배재훈▷서울서부관리센터장 이무송▷영남관리센터장 지형진▷중부관리센터장 공대운▷기금관리실장 강신균▷기금지원처장 김종서▷도시재생지원처장 이규탁▷남부주택도시금융1센터장 김진욱▷남부주택도시금융2센터장 강원석▷중부주택도시금융센터장 김충현▷기금대출지원센터장 김미선▷리츠자산관리센터장 정태선▷홍보비서실장 문석▷주택도시금융연구원장 노찬현▷감사실장 허종문
◈국토연구원▷국토환경·자원연구본부장 김창현▷국토인프라연구본부장 오성호▷건설경제산업연구본부 준비단장 윤하중
◈원자력안전위원회◎승진▷혁신기획담당관 임종윤◎전보▷월성원전지역사무소장 배종근
◈한국무역협회◎신규 보임<실장>▷혁신생태계 박선경▷MICE추진 이상헌▷신성장연구 심윤섭▷울산지역본부장 김정철◎전보<실장>▷비서 박성환▷기획조정 김병유▷회원서비스 주동필▷물류서비스 김경용▷남북협력 전종찬▷국제협력 장석민▷온라인마케팅 이영호▷MICE전략 박경진▷취업연수 홍사교▷글로벌연수 박형선▷FTA활용정책 김일산<지역본부장>▷부산 김종환▷광주전남 이권재▷경기남부 박준▷강원 박철용<지부장>▷뉴욕 이상준▷베이징 박민영▷호찌민 이동원◎승진<1직급>▷정책협력실장 권도겸▷대전세종충남지역본부장 김용태▷부산지역본부장 김종환▷국제협력실장 장석민▷회원서비스실장 주동필▷인사총무실장 한창회
◈아리랑TV▷아리랑TV미디어 대표이사 나성철
◈하나금융투자◎선임<부서장>▷IPO1실 권승택▷부동산구조화금융실 김규범▷대체투자2실 김수진▷대체투자1실 김연준▷IPO2실 김진평▷부동산PF실 남정길▷부동산투자금융실 명재영▷홍보실 이동영▷BK추진실 이병철▷구조화실물투자실 전민철▷글로벌IB2실 윤신묵▷금융상품추진실 김현엽▷동래지점 설태식▷인천지점 신기용▷기관영업솔루션실 신민석▷디지털마케팅실 이영화▷올림픽WM센터 조대현◎전보<부서장>▷삼성동금융센터 강용수▷한남동지점 김봉래▷영업부금융센터 김용수▷압구정금융센터 김종찬▷노원지점 문경식▷도곡지점 서강학▷명동금융센터 양영섭▷분당WM센터 이시헌▷신림역지점 전찬훈▷법인금융실 정승문▷삼성동금융센터(부) 정기환
◈KB증권◎신규▷파생상품영업담당 이병희<부장>▷Advisory 안태석▷WM지원 김정환▷대체상품솔루션 김승철▷연금상품운영 유무상▷연금컨설팅 김덕근▷데이터분석 조정현▷IT품질기획 장태환▷시스템운영 김명환▷비즈니스개발 정유동▷전략기획 김대돈▷회계 배유진▷준법지원 장철근▷Wrap운용 정경훈▷OCIO운용 김태용▷신탁 정세훈▷MS 주재찬▷채권상품 김대웅▷S&T지원 양재석▷Global Trading 유현철▷신기술사업금융 신정목▷인수금융 최정욱▷부동산금융2 이정석▷리서치기획 서경희▷글로벌주식영업 유용상▷소비자보호 안기순▷감사 노승창<지점장>▷서초 임제홍▷과천 고영륜▷수유 송진욱▷광명 박영태▷안산 김진희▷평택 권오식▷김해 정상권▷진주 이원자▷구미 하재준▷영주 김갑동▷광산 이관복▷상무 김수희◎전보<부장>▷글로벌BK솔루션 민성현▷자산관리솔루션 정병일▷트레이딩개발 정석원▷정보플랫폼 황현정▷투자관리 이성일▷IB영업추진 최교풍▷SME금융 연대호▷해외대체투자1 신영삼▷리츠사업 김경식▷프로젝트금융4 김상혁▷〃1 김대현 ▷〃2 박연규▷〃3 이진행▷리츠금융 안효재▷부동산금융1 서정우▷해외대체투자2 윤법렬▷Wholesale영업추진 박완선▷해외금융상품 박한진▷기관영업2 박근수▷패시브영업 장승호▷기관영업1 이주성▷해외사업 이황인▷고객센터장 박미숙▷법무지원 조용원<지점장·센터장>▷도곡스타PB 김상혁▷Prime 김유진▷강동 이종권▷평촌 조관희▷대치 백미영▷분당PB 장홍탁▷청담PB 이환희▷압구정PB 박영기▷명동스타PB 김남희▷상계 이승우▷신설동 한형욱▷판교 김현자▷부천 윤영율▷수원 오진영▷시화 신혜정▷창원 박용진▷방어진 이강수▷부전동 구미영▷포항 정정욱▷대구 장재형▷영업부장 박민배
◈교보증권◎승진<지점장>▷강북금융센터 김영훈▷광주금융센터 이순창▷서초금융센터 박지영▷분당 우장식▷부산금융센터 윤휘정<부서장>▷기업금융1부 정신영▷GBK부 최두희◎이동<지점장>▷영업2부 신성원▷상암DMC지점 조정운▷광화문금융센터 신향석▷전주지점 김순애▷안산지점 조기형▷송파지점 박병진▷화명지점 박대석
◈하나투어▷상품영업총괄본부 부사장 육경건<상무A>▷영업본부 고기봉▷중국글로벌사업본부 정호승▷개별항공판매사업부 한혜윤<상무B>▷IT채널개발부 송호성▷감사팀 김선희<상무보>▷영업마케팅지원부 김종훈▷이커머스마케팅부 오경현▷신사업영업부 이제우▷이커머스제휴콘텐츠사업부 정이숭▷인재개발부 최원설▷북경법인 방기영▷베트남법인 유봉기▷EU법인 고경래▷체인호텔경영전략팀 고태경▷서울경기2팀 김지연▷런던법인 민경찬▷콜센터팀 양경서▷고객중심경영팀 이강미
◈국회사무처◎임명<수석전문위원>▷국방위원회 배용근▷농림축산식품해양수산위원회 권영진▷환경노동위원회 이용준▷정보위원회 정연호▷여성가족위원회 차인순
◈행정안전부◎전보▷안전정책실장 윤종진▷지방재정정책관 이용철▷지방세정책관 서철모▷행정정보공유과장 박대민▷정부청사관리본부 서울청사관리소 관리과장 전인철▷국가정보자원관리원 기획협력과장 김태익◎승진▷경상북도 행정부지사 강성조◎임용▷정부청사관리본부 과천청사관리소 시설과장 임상덕
◈국방부▷교육훈련정책과장 김종덕▷인사교육개혁담당관 황윤정
◈중소벤처기업부▷지역기업육성과장 서기관 심재윤▷기술개발과장 기술서기관 윤세명
◈농림축산식품부▷농림축산검역본부 식물검역부장 양주필
◈국가보훈처▷보상정책국장 오경준▷보훈예우국장 이승우▷복지증진국장 강윤진▷운영지원과장 이승진▷서울지방보훈청 인천보훈지청장 임종배▷보훈심사위원회 상임위원 황원채 남궁선
◈금융위원회◎전보▷규제개혁법무담당관 권유이▷의사운영정보팀장 김정명
◈공정거래위원회◎전보▷소비자거래심판담당관 김성균▷가맹거래조사팀장 황태호▷서울지방공정거래사무소 건설하도급과장 고행석▷대전지방공정거래사무소장 연규석◎승진▷소비자안전정보과장 구성림▷기술유용감시팀장 문종숙◎파견▷OECD대한민국정책센터 배현정◎고용휴직▷대법원 이하나
◈국민권익위원회◎전보▷청탁금지제도과장 유현숙◎파견▷국제기구 유엔개발계획(UNDP) 반부패정책자문관 파견 손정오
◈특허청▷환경기술심사팀장 원종혁▷동력기술심사과장 조지훈▷계측기술심사팀장 임해영▷특허심판원 심판관 고준석 좌승관 이경홍▷특허심판원 송무과장 변영석
◈한국토지주택공사<실장>▷비서 김성호▷홍보 송진선▷미래혁신 박동선▷안전기획 장철국▷감사 윤우준▷기획조정 박봉규▷경영관리 변한수▷사업계획 정성시▷법무 양치훈<처장>▷재무 윤복산▷판매기획 이상기▷보상기획 안창진▷총무고객 홍준표▷인사관리 이지순▷노사협력 유석태▷경영정보 이영미▷주거복지기획 조인수▷주거복지사업 강기관▷주거복지지원 김경철▷주거자산관리 백기태▷스마트도시계획 김동근▷스마트도시개발 신광호▷공공택지사업 이병만▷도시사업 신경철▷도시기반 안한근▷공간정보 권운혁▷신도시사업 정운섭▷공공주택기획 이재로▷공공주택사업 박철흥▷공공주택설비 이제헌▷공공주택전기 한학규▷공공주택원가 조하영▷지역균형발전 권세연▷산업단지 이재용▷부동산금융사업 조은숙▷국유재산사업 강신정▷글로벌사업 이정관▷남북협력 강구황▷도시재생계획 백대현▷도시재생사업 이상민▷도시정비사업 박현근▷도시재생주택 김정민▷단지기술 전윤수▷주택기술 이탁훈▷건설관리 김형식▷기술심사 이명하▷동반성장 황선구▷연구지원 강신은▷인재개발원장 조경숙▷중앙공동주택관리지원센터장 박상수▷중앙공동주택관리분쟁조정위사무국장 김철수<단장>▷공정계약 이현수▷사업영향평가 정상훈▷도시경관 정수미▷고객품질혁신 류옥현▷부동산금융사업관리 유승곤▷쿠웨이트사업 이종우▷도시건축사업 이화식▷토지은행기획 윤효경▷신도시사업부문장 정은구▷미래건축부문장 서호수◇서울지역본부▷본부장 오승식▷사업관리처장 피봉석▷지역균형재생처장 박현옥▷건설사업처장 오주헌▷주거복지사업처장 이영봉▷위례사업본부장 이원재▷하남사업본부장 박정우▷양주사업본부장 남기호▷남양주사업본부장 박준홍◇인천지역본부▷본부장 장종우▷사업관리처장 김연중▷지역균형재생처장 김기식▷건설사업처장 이대영▷주거복지사업처장 김순길▷청라영종사업본부장 김종필▷광명시흥사업본부장 김승철▷파주사업본부장 천호준▷고양사업본부장 황수호▷계양부천사업단장 김용관◇경기지역본부▷본부장 김요섭▷사업관리처장 김재경▷지역균형재생처장 박효열▷건설사업처장 정문수▷주거복지사업처장 방명수▷동탄사업본부장 유수철▷평택사업본부장 황필재▷화성사업본부장 권혁례▷성남판교사업본부장 김흥재▷과천의왕사업단장 윤병주◇부산울산지역본부▷본부장 김백용▷사업관리처장 이병창▷지역재생건설사업처장 정두식▷주거복지사업처장 박정기▷울산사업본부장 김운준◇강원지역본부▷본부장 심상배▷주거복지사업처장 전용암◇충북지역본부▷본부장 권오업▷주거복지사업처장 유긍수◇대전충남지역본부▷본부장 최화묵▷사업관리처장 최낙군▷지역재생건설사업처장 한종덕▷주거복지사업처장 정경호◇전북지역본부▷본부장 권창호▷주거복지사업처장 박정우◇광주전남지역본부▷본부장 오영오▷사업관리처장 윤보석▷지역재생건설사업처장 정욱조▷주거복지사업처장 신복식◇대구경북지역본부▷본부장 서남진▷사업관리처장 오종환▷지역재생건설사업처장 이창하▷주거복지사업처장 박화동◇경남지역본부▷본부장 하승호▷주거복지사업처장 강오순▷제주지역본부장 정경윤▷세종특별본부장 임동희▷세종 사업관리처장 허남일▷세종 단지사업처장 채우국▷세종 주택사업처장 이용준▷미군기지본부장 방정민▷미군기지 건설사업단장 이상욱
◈한국석유공사<본부장>▷경영지원본부장 김경민▷비축사업본부장 박현규
◈한국공항공사▷항로시설본부장 김승노▷스마트공항추진실장 차상훈▷사회가치추진실장 김공덕▷건설사업실장 최준용▷항공산업연구원장 강지석▷감사실장 김경화▷무안공항장 이재철▷광주공항장 홍정표▷포항공항장 조용국
◈주택도시보증공사(HUG)◎승진<부서장>▷기획조정실 김범곤▷인사처 김기태▷보증이행처 차주천▷준법지원실 박종윤▷감사실 문석▷동부PF금융센터 김미선▷서부PF금융센터 위광신▷경기지사 신종화▷서부주택도시금융센터 이흥식▷중부주택도시금융센터 윤영균◎전보<부서장>▷기획조정실장 김기태▷인사처장 곽경섭▷경영관리처장 전정희▷정보기획처장 윤영균▷정보운영처장 김진열▷리스크관리실장 김현민▷준법지원실장 박종윤▷동부PF금융센터장 김민환▷남부PF금융센터장 위광신▷서울북부지사장 이호철▷서울동부지사장 김옥주▷서울서부지사장 우종섭▷서울남부지사장 김범곤▷대구경북지사장 신종화▷대전충남지사장 차주천▷경기지사장 임윤순▷충북지사장 이흥식▷경남지사장 박종훈▷스마트전세지원센터 개설준비위원장 서상원▷채권관리실장 윤명규▷보증이행처장 박종진▷서울북부관리센터장 배재훈▷서울서부관리센터장 이무송▷영남관리센터장 지형진▷중부관리센터장 공대운▷기금관리실장 강신균▷기금지원처장 김종서▷도시재생지원처장 이규탁▷남부주택도시금융1센터장 김진욱▷남부주택도시금융2센터장 강원석▷중부주택도시금융센터장 김충현▷기금대출지원센터장 김미선▷리츠자산관리센터장 정태선▷홍보비서실장 문석▷주택도시금융연구원장 노찬현▷감사실장 허종문
◈국토연구원▷국토환경·자원연구본부장 김창현▷국토인프라연구본부장 오성호▷건설경제산업연구본부 준비단장 윤하중
◈원자력안전위원회◎승진▷혁신기획담당관 임종윤◎전보▷월성원전지역사무소장 배종근
◈한국무역협회◎신규 보임<실장>▷혁신생태계 박선경▷MICE추진 이상헌▷신성장연구 심윤섭▷울산지역본부장 김정철◎전보<실장>▷비서 박성환▷기획조정 김병유▷회원서비스 주동필▷물류서비스 김경용▷남북협력 전종찬▷국제협력 장석민▷온라인마케팅 이영호▷MICE전략 박경진▷취업연수 홍사교▷글로벌연수 박형선▷FTA활용정책 김일산<지역본부장>▷부산 김종환▷광주전남 이권재▷경기남부 박준▷강원 박철용<지부장>▷뉴욕 이상준▷베이징 박민영▷호찌민 이동원◎승진<1직급>▷정책협력실장 권도겸▷대전세종충남지역본부장 김용태▷부산지역본부장 김종환▷국제협력실장 장석민▷회원서비스실장 주동필▷인사총무실장 한창회
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