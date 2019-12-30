◈빙그레◎승진<부사장>▷구매담당 박정환▷경영기획담당 박창훈<전무>▷냉동사업담당 이성천<상무보>▷광주공장장 황태근▷총무팀 허영현
◈DB손해보험◎임원 승진<부사장>▷신사업부문 박제광▷전략사업부문 김춘곤▷고객상품전략실 박성식<실장>▷보상서비스실 이범욱<상무>▷법인3사업본부 김창훈▷충청사업본부 김현수▷IFRS 추진팀 배택수▷일반보험업무팀 유부희▷전략사업본부 이화석▷마케팅전략팀 안승기<담당>▷강북사업본부 박병찬▷경인사업본부 이한우▷다이렉트사업본부 간인영▷장기업무팀 장용준▷법인2사업본부 최혁승▷강남사업본부 김주택▷베트남법인 김강욱▷보상기획팀 최홍준▷재무기획팀 정영▷해외사업본부 오창식◎임원 이동<상무>▷소비자정책팀 이대진▷대구사업본부 이득수▷법인1사업본부 이창수▷신사업마케팅팀 강경준▷신채널사업본부 박영식▷부산사업본부 남석원<담당>▷장기보상본부 여태훈▷법인마케팅팀 류석
◈DGB금융그룹▷지주 준법감시인 최종호▷지주 그룹디지털 혁신총괄 겸 은행 IMBANK본부장 이숭인▷은행 여신본부장 박성하▷은행 투자금융본부장 겸 지주 그룹CIB총괄 이재철▷은행 준법감시인 구은미▷DGB캐피탈 대표이사 서정동▷DGB신용정보 대표이사 박대면
◈유진투자증권◇유진투자증권◎이사대우 승진▷경영기획팀장 송경재▷소비자보호팀장 김구환▷파생솔루션2팀장 이영지▷전략금융팀장 이승민▷채권영업팀 박민호◎부장 승진▷WM운영팀장 이호선▷석관동지점장 김대중▷영등포지점장 최우석▷포항북지점장 정애진▷부전지점장 김태욱▷컴플라이언스팀장 이택희▷압구정지점 이종숙◎전보▷1지역본부장 유만식▷2지역본부장 겸 3지역본부장 정계두▷WM추진팀장 정기환▷광화문지점장 홍종철▷감사팀장 김태욱▷DT추진팀장 김익수▷IB사업추진팀장 이주형▷기업금융1팀장 현희승▷대체투자팀장 오동진▷글로벌매크로팀장 허재환▷대체투자분석팀장 김열매◇유진자산운용◎부장 승진▷대체투자2팀장 박준태▷대체투자3팀장 박민호▷채권운용2팀 허숭구▷리테일팀 정혜영▷AI팀 정해진◇유진투자선물◎영업이사 승진▷해외선물1팀장 임상훈
◈하이투자증권◎임원 승진<전무>▷전략기획본부장 박용희<상무>▷WM사업본부장 이수섭<상무보>▷채권사업Ⅰ본부장 송덕기▷리서치본부장 고태봉▷IB사업본부장 문정운◎신규 선임<상무>▷고객자산운용본부장 위상식<상무보>▷채권사업Ⅱ본부장 박춘식▷투자금융담당 김준호▷IT본부장 김용택▷리스크관리본부장 정부기▷WM2권역담당 최필진▷WM3권역담당 박영진▷WM4권역담당 박근성◎이동<전무>▷감사본부장 김규대<상무보>▷WM1권역담당 박춘호▷상품지원담당 서상원◎승진<상무보대우>▷프로젝트금융실장 오재용▷ECM실장 이영재▷증권법인실장 함승일<이사대우>▷프로젝트금융2팀장 고권환▷기업금융팀장 곽경훈▷증권법인2팀장 곽영훈▷증권법인1팀장 김국환▷부산WM센터장 김병근▷교대역지점 김장빈▷채권투자팀 김재호▷투자금융1팀 남정현▷투자금융2팀장 민재훈▷SF팀장 박유선▷전략운용팀장 엄익수▷구조화금융팀장 이병필▷구조화금융팀 이성진▷파생법인팀장 이용우▷채권금융팀장 이종혁▷부동산금융팀 임준홍▷장외파생팀장 정병철▷금융상품법인2팀장 정효식▷종합금융팀장 최성규◎신규 보임<실장/센터장>▷프로젝트금융실장 오재용▷디지털혁신실장 겸 디지털전략팀장 조보원▷부산WM센터장 김병근<부서장>▷채권투자팀장 김정곤▷PI팀장 박해준▷프로젝트금융1팀장 진태우▷프로젝트금융3팀장 김진현▷디지털솔루션팀장 이선과▷IT업무팀장 오세용▷IT정보팀장 김윤석▷WM지원팀장 류시웅▷리스크관리팀장 서호기▷리스크심사팀장 구성윤▷강남WMⅠ지점장 조경휘▷명동지점장 송해경▷목동지점장 주득진▷인천지점장 이석렬▷목포지점장 정경묵▷부산WMⅠ지점장 최준호▷부산WMⅡ지점장 문경남▷센텀지점장 정해필▷김해지점 김창재▷통영지점장 김성건▷울산전하WMⅡ지점장 남동식◎이동<부서장>▷투자금융3팀장 최성민▷기업문화팀장 강수환▷인사팀장 정호철▷총무팀장 이춘웅▷컴플라이언스팀장 박태원▷소비자호보팀장 조원희▷WM추진팀장 손창우▷잠실역지점장 전병길▷분당지점장 장윤호▷하단지점장 이 우▷중앙지점장 이정선▷서면지점장 안종환▷양산지점장 최주식▷창원지점장 최상윤▷울산지점장 김찬곤
◈KTB투자증권◎보임▷리스크심사실장(위험관리책임자·CRO) 장홍성▷내부회계관리실장(내부회계관리자) 원강희
◈KR투자증권◎신규 선임▷구조화금융본부 구조화금융팀 상무 손영호
◈KB자산운용◎승진<부사장>▷위험관리책임자 구승열▷준법감시인 최상국<전무>▷인프라운용본부장 김형윤
◈나이스(NICE)그룹◎부회장 승진▷NICE홀딩스 최영▷NICE평가정보 심의영◎대표이사 내정▷NICE평가정보 부사장 신희부▷NICE신용정보 전무 성기동▷무노스 전무 박현섭(겸직)▷NICE씨엠에스 상무보 하철수(겸직)▷닥터스텍 부사장 조희윤(각자 대표이사)▷씨유엔 상무보 이영균◎승진 및 대표이사 내정▷KIS정보통신 VAN부문 부사장 조성태▷OKPOS 상무 김정윤◎승진◇NICE홀딩스▷전무 조대민▷상무보 김영섭◇NICE평가정보▷전무 오규근 박병수▷상무 김종윤 이세욱▷상무보 서영우 조성은◇NICE신용평가▷부사장 김명수(내정)▷상무 박윤수▷상무보 이삼영 이혁준 이승태◇한국전자금융▷상무보 서홍배◇NICE정보통신▷상무 김광철▷상무보 고일환 심우배◇KIS정보통신▷상무보 이헌성◇NICE신용정보▷상무보 한광석◇NICE디앤비▷상무보 구본수◇NICE피앤아이▷전무 한영하▷상무보 이태희◇NICE페이먼츠▷상무 김춘수◇ITM반도체▷부사장 황호석 정대규▷상무 박천희 김상엽▷상무보 이병우 정완교 황보상직 김상철◇무노스▷상무보 류정욱◇OKPOS▷상무보 이광현◇지니틱스▷상무보 김태영 소병철◇NICE엘엠에스▷상무보 김동현◎전보▷KIS정보통신 상무 장광현▷NICE신용정보 상무 김영택▷NICE페이먼츠 상무보 최인성▷NICE디앤알 상무보 김기창
◈스틱인베스트먼트<상무> 투자1본부 김홍진<수석매니저> 호치민사무소 Dang Chau Minh Long◇스틱벤처스<상무> 투자본부 정보라<이사>투자본부 정한빛
◈헌법재판소▷정보자료국장 이형주▷총무과장 최혁▷행정관리국장 이규현▷심판사무국장 정원국▷홍보담당관 하영화▷평가감사과장 이은영▷인사과장 석현철▷심판민원과장 전상보▷심판사무과장 신승훈▷심판제도과장 장유식▷자료조사과장 지인수▷세종연구소 파견 윤성진▷통일교육원 파견 김혜영▷국제과장 하태진▷AACC지원과장 조윤영▷사무처장 비서관 안승환▷총무과 김규필▷헌법재판연구원 기획행정과 용상선
◈한국투자공사◎부서장 이동 및 보임▷운용전략실장 이승환▷뉴욕지사장 신용선▷런던지사장 양창수▷투자기획팀장 김성일▷전략조정팀장 김진태◎2급 승진▷채권팀장 이경택▷지식공유팀장 황수민▷투자오퍼레이션팀장 권정선
◈국민연금공단◎본부 부서장, 지역본부장▷기획조정실장 윤영섭▷전략혁신실장 임용택▷국민소통실장 신재혁▷국제협력센터장 이재수▷연금급여실장 강신복▷고객지원실장 천득출▷장애인지원실장 조종문▷장애심사실장 신동관▷기초연금실장 이충근▷사회적가치실현단장 이승훈▷정보전략실장 이혜선▷지능정보기술추진단 부단장 정준택▷4대보험정보연계센터장 조영훈▷서울남부지역본부장 서정태▷대전지역본부장 김정학◎지사장 전보▷종로중구지사장 류승락▷동대문중랑지사장 조선희▷고양덕양지사장 박재웅▷의정부지사장 김미경▷강남역삼지사장 박세채▷송파지사장 유동완▷서초지사장 조성규▷관악지사장 박내선▷강서지사장 이미란▷춘천지사장 김철환▷강릉지사장 최동식▷삼척지사장 이상현▷북수원지사장 안효주▷화성오산지사장 이훈상▷성남지사장 정일호▷이천여주지사장 김용근▷군포의왕지사장 현지선▷평택안성지사장 이성주▷남동연수지사장 김정후▷증평지사장 남궁양▷세종지사장 김선규▷아산지사장 이두식▷홍성지사장 이재복▷서산태안지사장 장석율▷정읍지사장 임왕진▷나주지사장 홍영우▷서대구지사장 정경화▷경주영천지사장 김도형▷포항지사장 고광영▷문경지사장 안재학▷김천성주지사장 김경호▷중부산지사장 하인규▷서부산지사장 조정호▷북부산지사장 황정주▷부산사상지사장 박용수▷남부산지사장 박하정▷진주지사장 강일성▷장애심사센터장 신옥철▷서울콜센터장 전근성◎1급 승진▷장애인지원실 부장 이기현▷미래혁신기획단장 이승훈▷송파지사장 김성호◎2급 승진▷본부 차장 장순철 정경화 정상준 정우식▷인사혁신실 차장 이민수▷총무지원실 차장 권세영▷연금급여실 차장 최정윤▷노후준비지원실 차장 박신규 정순희▷정보화본부 차장 류길현▷도봉노원지사 차장 김영돈▷서울남부지역본부 차장 김광현▷북수원지사장 정지예▷서인천지사 차장 박준모▷북대전지사 차장 김완식▷익산군산지사 차장 정광문▷나주지사 차장 정문옥▷김천성주지사 차장 문명준▷동래금정지사 차장 김현철▷김해밀양지사 차장 반태민▷장애심사센터 차장 채준완
◈한국관광공사◎승진<1급>▷사회적가치실장 김두조▷국민관광실장 서영충◎승진<2급>▷관광복지센터장 김석▷이스탄불지사장 이재상◎전보 및 보직변경▷마케팅지원실장 정기정▷국제관광실장 황승현▷비서팀장 박인식▷기획조정팀장 박윤숙▷아시아중동팀장 강규상▷컨벤션팀장 우병희▷파리지사장 주성희▷관광기업육성팀장 이영근▷관광인력교육팀장 강남규▷예산팀장 주용철▷브랜드마케팅팀장 오충섭▷MICE기획팀장 이상우▷국민관광마케팅팀장 양수배▷스마트관광기획팀장 김도현
◈한국감정원◎승진<1급> ▷부동산통계처장 김상윤▷경기남부지사장 김성찬▷광주지사장 백승규▷경영지원실장 박행규▷청약관리처장 유은철▷경영지원실 김세형 <2급>▷예산총괄부장 김찬용▷노사협력부장 윤종훈▷감사부장 송수영▷서울강남지사 부장 원효근▷기획총괄부장 이정환▷단독주택공시부장 김세중▷보상지원부장 윤정호▷보상대외사업부장 장대문▷주거복지지원부장 이규훈▷광주지사 부장 이태홍◇권역본부▷수도권본부장 김남수◇본사▷기획조정실장 이희원▷홍보실장 남형우▷도시재생지원처장 김세형▷시장분석연구실장 윤종돈▷비서실장 정진락◇지사▷서울동부지사장 조주현▷경기동부지사장 장종권▷경기서부지사장 강성덕▷홍성지사장 원효근▷청주지사장 권화중▷순천지사장 조근수▷전주지사장 강대일▷창원지사장 정필환
◈한국과학기술연구원(KIST)◎승진▷경영지원본부장 강구인▷감사부장 김동한▷국제협력실장 안성진▷문화홍보실장 방성욱▷의공학연구소 운영기획팀장 정종구▷뇌과학연구소 운영기획팀장 장인태▷차세대반도체연구소 운영기획팀장 전서훈◎전보▷경영기획실장 임 환▷경영관리실장 이태호▷KIST스쿨 사무국장 한귀향▷기본사업운영팀장 이바다▷문화경영팀장 이경화▷안전·보안팀장 최종상▷연구성과확산팀장 유희준▷강릉분원 연구지원부장 김범수
◈한국국제교류재단(KF)◎전보▷아세안문화원장 박미숙▷감사실장 문성기▷경영기획실장 최재진
◈DB손해보험◎임원 승진<부사장>▷신사업부문 박제광▷전략사업부문 김춘곤▷고객상품전략실 박성식<실장>▷보상서비스실 이범욱<상무>▷법인3사업본부 김창훈▷충청사업본부 김현수▷IFRS 추진팀 배택수▷일반보험업무팀 유부희▷전략사업본부 이화석▷마케팅전략팀 안승기<담당>▷강북사업본부 박병찬▷경인사업본부 이한우▷다이렉트사업본부 간인영▷장기업무팀 장용준▷법인2사업본부 최혁승▷강남사업본부 김주택▷베트남법인 김강욱▷보상기획팀 최홍준▷재무기획팀 정영▷해외사업본부 오창식◎임원 이동<상무>▷소비자정책팀 이대진▷대구사업본부 이득수▷법인1사업본부 이창수▷신사업마케팅팀 강경준▷신채널사업본부 박영식▷부산사업본부 남석원<담당>▷장기보상본부 여태훈▷법인마케팅팀 류석
◈DGB금융그룹▷지주 준법감시인 최종호▷지주 그룹디지털 혁신총괄 겸 은행 IMBANK본부장 이숭인▷은행 여신본부장 박성하▷은행 투자금융본부장 겸 지주 그룹CIB총괄 이재철▷은행 준법감시인 구은미▷DGB캐피탈 대표이사 서정동▷DGB신용정보 대표이사 박대면
◈유진투자증권◇유진투자증권◎이사대우 승진▷경영기획팀장 송경재▷소비자보호팀장 김구환▷파생솔루션2팀장 이영지▷전략금융팀장 이승민▷채권영업팀 박민호◎부장 승진▷WM운영팀장 이호선▷석관동지점장 김대중▷영등포지점장 최우석▷포항북지점장 정애진▷부전지점장 김태욱▷컴플라이언스팀장 이택희▷압구정지점 이종숙◎전보▷1지역본부장 유만식▷2지역본부장 겸 3지역본부장 정계두▷WM추진팀장 정기환▷광화문지점장 홍종철▷감사팀장 김태욱▷DT추진팀장 김익수▷IB사업추진팀장 이주형▷기업금융1팀장 현희승▷대체투자팀장 오동진▷글로벌매크로팀장 허재환▷대체투자분석팀장 김열매◇유진자산운용◎부장 승진▷대체투자2팀장 박준태▷대체투자3팀장 박민호▷채권운용2팀 허숭구▷리테일팀 정혜영▷AI팀 정해진◇유진투자선물◎영업이사 승진▷해외선물1팀장 임상훈
◈하이투자증권◎임원 승진<전무>▷전략기획본부장 박용희<상무>▷WM사업본부장 이수섭<상무보>▷채권사업Ⅰ본부장 송덕기▷리서치본부장 고태봉▷IB사업본부장 문정운◎신규 선임<상무>▷고객자산운용본부장 위상식<상무보>▷채권사업Ⅱ본부장 박춘식▷투자금융담당 김준호▷IT본부장 김용택▷리스크관리본부장 정부기▷WM2권역담당 최필진▷WM3권역담당 박영진▷WM4권역담당 박근성◎이동<전무>▷감사본부장 김규대<상무보>▷WM1권역담당 박춘호▷상품지원담당 서상원◎승진<상무보대우>▷프로젝트금융실장 오재용▷ECM실장 이영재▷증권법인실장 함승일<이사대우>▷프로젝트금융2팀장 고권환▷기업금융팀장 곽경훈▷증권법인2팀장 곽영훈▷증권법인1팀장 김국환▷부산WM센터장 김병근▷교대역지점 김장빈▷채권투자팀 김재호▷투자금융1팀 남정현▷투자금융2팀장 민재훈▷SF팀장 박유선▷전략운용팀장 엄익수▷구조화금융팀장 이병필▷구조화금융팀 이성진▷파생법인팀장 이용우▷채권금융팀장 이종혁▷부동산금융팀 임준홍▷장외파생팀장 정병철▷금융상품법인2팀장 정효식▷종합금융팀장 최성규◎신규 보임<실장/센터장>▷프로젝트금융실장 오재용▷디지털혁신실장 겸 디지털전략팀장 조보원▷부산WM센터장 김병근<부서장>▷채권투자팀장 김정곤▷PI팀장 박해준▷프로젝트금융1팀장 진태우▷프로젝트금융3팀장 김진현▷디지털솔루션팀장 이선과▷IT업무팀장 오세용▷IT정보팀장 김윤석▷WM지원팀장 류시웅▷리스크관리팀장 서호기▷리스크심사팀장 구성윤▷강남WMⅠ지점장 조경휘▷명동지점장 송해경▷목동지점장 주득진▷인천지점장 이석렬▷목포지점장 정경묵▷부산WMⅠ지점장 최준호▷부산WMⅡ지점장 문경남▷센텀지점장 정해필▷김해지점 김창재▷통영지점장 김성건▷울산전하WMⅡ지점장 남동식◎이동<부서장>▷투자금융3팀장 최성민▷기업문화팀장 강수환▷인사팀장 정호철▷총무팀장 이춘웅▷컴플라이언스팀장 박태원▷소비자호보팀장 조원희▷WM추진팀장 손창우▷잠실역지점장 전병길▷분당지점장 장윤호▷하단지점장 이 우▷중앙지점장 이정선▷서면지점장 안종환▷양산지점장 최주식▷창원지점장 최상윤▷울산지점장 김찬곤
◈KTB투자증권◎보임▷리스크심사실장(위험관리책임자·CRO) 장홍성▷내부회계관리실장(내부회계관리자) 원강희
◈KR투자증권◎신규 선임▷구조화금융본부 구조화금융팀 상무 손영호
◈KB자산운용◎승진<부사장>▷위험관리책임자 구승열▷준법감시인 최상국<전무>▷인프라운용본부장 김형윤
◈나이스(NICE)그룹◎부회장 승진▷NICE홀딩스 최영▷NICE평가정보 심의영◎대표이사 내정▷NICE평가정보 부사장 신희부▷NICE신용정보 전무 성기동▷무노스 전무 박현섭(겸직)▷NICE씨엠에스 상무보 하철수(겸직)▷닥터스텍 부사장 조희윤(각자 대표이사)▷씨유엔 상무보 이영균◎승진 및 대표이사 내정▷KIS정보통신 VAN부문 부사장 조성태▷OKPOS 상무 김정윤◎승진◇NICE홀딩스▷전무 조대민▷상무보 김영섭◇NICE평가정보▷전무 오규근 박병수▷상무 김종윤 이세욱▷상무보 서영우 조성은◇NICE신용평가▷부사장 김명수(내정)▷상무 박윤수▷상무보 이삼영 이혁준 이승태◇한국전자금융▷상무보 서홍배◇NICE정보통신▷상무 김광철▷상무보 고일환 심우배◇KIS정보통신▷상무보 이헌성◇NICE신용정보▷상무보 한광석◇NICE디앤비▷상무보 구본수◇NICE피앤아이▷전무 한영하▷상무보 이태희◇NICE페이먼츠▷상무 김춘수◇ITM반도체▷부사장 황호석 정대규▷상무 박천희 김상엽▷상무보 이병우 정완교 황보상직 김상철◇무노스▷상무보 류정욱◇OKPOS▷상무보 이광현◇지니틱스▷상무보 김태영 소병철◇NICE엘엠에스▷상무보 김동현◎전보▷KIS정보통신 상무 장광현▷NICE신용정보 상무 김영택▷NICE페이먼츠 상무보 최인성▷NICE디앤알 상무보 김기창
◈스틱인베스트먼트<상무> 투자1본부 김홍진<수석매니저> 호치민사무소 Dang Chau Minh Long◇스틱벤처스<상무> 투자본부 정보라<이사>투자본부 정한빛
◈헌법재판소▷정보자료국장 이형주▷총무과장 최혁▷행정관리국장 이규현▷심판사무국장 정원국▷홍보담당관 하영화▷평가감사과장 이은영▷인사과장 석현철▷심판민원과장 전상보▷심판사무과장 신승훈▷심판제도과장 장유식▷자료조사과장 지인수▷세종연구소 파견 윤성진▷통일교육원 파견 김혜영▷국제과장 하태진▷AACC지원과장 조윤영▷사무처장 비서관 안승환▷총무과 김규필▷헌법재판연구원 기획행정과 용상선
◈한국투자공사◎부서장 이동 및 보임▷운용전략실장 이승환▷뉴욕지사장 신용선▷런던지사장 양창수▷투자기획팀장 김성일▷전략조정팀장 김진태◎2급 승진▷채권팀장 이경택▷지식공유팀장 황수민▷투자오퍼레이션팀장 권정선
◈국민연금공단◎본부 부서장, 지역본부장▷기획조정실장 윤영섭▷전략혁신실장 임용택▷국민소통실장 신재혁▷국제협력센터장 이재수▷연금급여실장 강신복▷고객지원실장 천득출▷장애인지원실장 조종문▷장애심사실장 신동관▷기초연금실장 이충근▷사회적가치실현단장 이승훈▷정보전략실장 이혜선▷지능정보기술추진단 부단장 정준택▷4대보험정보연계센터장 조영훈▷서울남부지역본부장 서정태▷대전지역본부장 김정학◎지사장 전보▷종로중구지사장 류승락▷동대문중랑지사장 조선희▷고양덕양지사장 박재웅▷의정부지사장 김미경▷강남역삼지사장 박세채▷송파지사장 유동완▷서초지사장 조성규▷관악지사장 박내선▷강서지사장 이미란▷춘천지사장 김철환▷강릉지사장 최동식▷삼척지사장 이상현▷북수원지사장 안효주▷화성오산지사장 이훈상▷성남지사장 정일호▷이천여주지사장 김용근▷군포의왕지사장 현지선▷평택안성지사장 이성주▷남동연수지사장 김정후▷증평지사장 남궁양▷세종지사장 김선규▷아산지사장 이두식▷홍성지사장 이재복▷서산태안지사장 장석율▷정읍지사장 임왕진▷나주지사장 홍영우▷서대구지사장 정경화▷경주영천지사장 김도형▷포항지사장 고광영▷문경지사장 안재학▷김천성주지사장 김경호▷중부산지사장 하인규▷서부산지사장 조정호▷북부산지사장 황정주▷부산사상지사장 박용수▷남부산지사장 박하정▷진주지사장 강일성▷장애심사센터장 신옥철▷서울콜센터장 전근성◎1급 승진▷장애인지원실 부장 이기현▷미래혁신기획단장 이승훈▷송파지사장 김성호◎2급 승진▷본부 차장 장순철 정경화 정상준 정우식▷인사혁신실 차장 이민수▷총무지원실 차장 권세영▷연금급여실 차장 최정윤▷노후준비지원실 차장 박신규 정순희▷정보화본부 차장 류길현▷도봉노원지사 차장 김영돈▷서울남부지역본부 차장 김광현▷북수원지사장 정지예▷서인천지사 차장 박준모▷북대전지사 차장 김완식▷익산군산지사 차장 정광문▷나주지사 차장 정문옥▷김천성주지사 차장 문명준▷동래금정지사 차장 김현철▷김해밀양지사 차장 반태민▷장애심사센터 차장 채준완
◈한국관광공사◎승진<1급>▷사회적가치실장 김두조▷국민관광실장 서영충◎승진<2급>▷관광복지센터장 김석▷이스탄불지사장 이재상◎전보 및 보직변경▷마케팅지원실장 정기정▷국제관광실장 황승현▷비서팀장 박인식▷기획조정팀장 박윤숙▷아시아중동팀장 강규상▷컨벤션팀장 우병희▷파리지사장 주성희▷관광기업육성팀장 이영근▷관광인력교육팀장 강남규▷예산팀장 주용철▷브랜드마케팅팀장 오충섭▷MICE기획팀장 이상우▷국민관광마케팅팀장 양수배▷스마트관광기획팀장 김도현
◈한국감정원◎승진<1급> ▷부동산통계처장 김상윤▷경기남부지사장 김성찬▷광주지사장 백승규▷경영지원실장 박행규▷청약관리처장 유은철▷경영지원실 김세형 <2급>▷예산총괄부장 김찬용▷노사협력부장 윤종훈▷감사부장 송수영▷서울강남지사 부장 원효근▷기획총괄부장 이정환▷단독주택공시부장 김세중▷보상지원부장 윤정호▷보상대외사업부장 장대문▷주거복지지원부장 이규훈▷광주지사 부장 이태홍◇권역본부▷수도권본부장 김남수◇본사▷기획조정실장 이희원▷홍보실장 남형우▷도시재생지원처장 김세형▷시장분석연구실장 윤종돈▷비서실장 정진락◇지사▷서울동부지사장 조주현▷경기동부지사장 장종권▷경기서부지사장 강성덕▷홍성지사장 원효근▷청주지사장 권화중▷순천지사장 조근수▷전주지사장 강대일▷창원지사장 정필환
◈한국과학기술연구원(KIST)◎승진▷경영지원본부장 강구인▷감사부장 김동한▷국제협력실장 안성진▷문화홍보실장 방성욱▷의공학연구소 운영기획팀장 정종구▷뇌과학연구소 운영기획팀장 장인태▷차세대반도체연구소 운영기획팀장 전서훈◎전보▷경영기획실장 임 환▷경영관리실장 이태호▷KIST스쿨 사무국장 한귀향▷기본사업운영팀장 이바다▷문화경영팀장 이경화▷안전·보안팀장 최종상▷연구성과확산팀장 유희준▷강릉분원 연구지원부장 김범수
◈한국국제교류재단(KF)◎전보▷아세안문화원장 박미숙▷감사실장 문성기▷경영기획실장 최재진
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