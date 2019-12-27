◎승진
<단장>
▷커뮤니케이션지원단장 소순영
<부서장>
▷감사실장 류제상 ▷중부지역본부장 김관철
<팀장>
▷리스크관리지원부 재무회계지원팀장 전선규 ▷총무부 총무경리팀장 박원석 ▷보험심사지원팀장 차혜란
◎전보
<부서장>
▷호남지역본부장 박순근 ▷전략지원부장 최종윤 ▷소비자보호실장 조성준 ▷사회공헌실장 조일원 ▷홍보실장 김윤창
<팀장>
▷사회공헌실 사회공헌팀장 김치국 ▷소비자보호실 소비자보호팀장 최재춘 ▷자율규제부 모집질서팀장 윤진한 ▷중부지역본부 원주지부장 류종석
한경닷컴
<단장>
▷커뮤니케이션지원단장 소순영
<부서장>
▷감사실장 류제상 ▷중부지역본부장 김관철
<팀장>
▷리스크관리지원부 재무회계지원팀장 전선규 ▷총무부 총무경리팀장 박원석 ▷보험심사지원팀장 차혜란
◎전보
<부서장>
▷호남지역본부장 박순근 ▷전략지원부장 최종윤 ▷소비자보호실장 조성준 ▷사회공헌실장 조일원 ▷홍보실장 김윤창
<팀장>
▷사회공헌실 사회공헌팀장 김치국 ▷소비자보호실 소비자보호팀장 최재춘 ▷자율규제부 모집질서팀장 윤진한 ▷중부지역본부 원주지부장 류종석
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