◈광주은행◎승진<1급>▷신안동지점 신양수▷투자금융부 양성현<2급>▷금호동지점 김종훈▷농성동지점 유영학▷디지털마케팅부 박순정▷수완지점 조정현▷양림기독병원지점 양정은▷전대병원지점 장진희▷화정지점 최용석
◈수협은행◎임원선임<본부장>▷디지털금융본부장 박해영▷정보보호본부장(CISO) 이정교◎승진<부장(별급)>▷인사총무부 김문수▷글로벌외환사업부 도문옥▷동탄금융센터 김민홍▷봉천동지점 조광래▷여의도금융센터 송노일▷중동금융센터 금창윤▷연산중앙지점 김성완<팀장·지점장(1급)>▷전략기획부 박준우▷수산해양금융부 홍기정▷글로벌외환사업부 이규정▷IT개발부 배진석▷방카펀드사업부 곽유리▷리스크관리본부 장상진▷강남기업금융본부 오창현▷용산역지점 정범수▷양평동지점 이명규▷범일동지점 임병만▷화명동지점 정영남▷일도지점 라훈
◈교육부▷전남대 여수캠퍼스 행정본부장 임용빈▷한국해양대 사무국장 이영찬▷예산담당관 박대림▷사립대학정책과장 송선진▷교육국제화담당관 안주란▷사회전략기획팀장 김진형▷체육예술교육지원팀장 최윤정
◈수협은행◎임원선임<본부장>▷디지털금융본부장 박해영▷정보보호본부장(CISO) 이정교◎승진<부장(별급)>▷인사총무부 김문수▷글로벌외환사업부 도문옥▷동탄금융센터 김민홍▷봉천동지점 조광래▷여의도금융센터 송노일▷중동금융센터 금창윤▷연산중앙지점 김성완<팀장·지점장(1급)>▷전략기획부 박준우▷수산해양금융부 홍기정▷글로벌외환사업부 이규정▷IT개발부 배진석▷방카펀드사업부 곽유리▷리스크관리본부 장상진▷강남기업금융본부 오창현▷용산역지점 정범수▷양평동지점 이명규▷범일동지점 임병만▷화명동지점 정영남▷일도지점 라훈
◈교육부▷전남대 여수캠퍼스 행정본부장 임용빈▷한국해양대 사무국장 이영찬▷예산담당관 박대림▷사립대학정책과장 송선진▷교육국제화담당관 안주란▷사회전략기획팀장 김진형▷체육예술교육지원팀장 최윤정
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