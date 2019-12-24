◈골든블루◎승진▷부사장 박희준▷영업기획본부장 최강진▷경영지원본부장 김상도▷영업1권역본부장 김봉유▷B&S사업본부장 장용진▷관리본부장 정병선
◈NH투자증권◎승진<부장>▷창원WM센터 강정희▷춘천WM센터 권남헌▷여수WM센터 김종석▷심사1부 김종훈▷결제업무부 김형곤▷기관영업2부 나홍섭▷울산WM센터 문무수▷NH금융PLUS 광화문금융센터 WM1센터 문종석▷문정동WM센터 박득현▷NH금융PLUS 영업부금융센터 WM2센터 성종윤▷삼성동금융센터 WM4센터 성현정▷삼성동금융센터 WM3센터 신윤종▷강북법인센터 심규현▷영업지원부 심혁▷자금부 안재환▷삼성동금융센터 WM1센터 이선령▷런던사무소 이용성▷평택WM센터 이용철▷판교WM센터 이재호▷NH금융PLUS 광화문금융센터 WM3센터 이정숙▷목포WM센터 전민경▷멀티상품솔루션부 전형범▷Private Equity1부 차용주▷부산WM센터 허경석▷방배WM센터 홍용철▷Syndication1부 김기홍▷법인영업2부 조진오
◈브이아이피자산운용◎승진<부사장>▷전략기획본부장 박영수<부장>▷마케팅기획팀장 조현동▷상품영업팀장 김율▷오퍼레이션팀장 옥연아
◈경찰청◎전보<치안감>▷기획조정관 김교태▷경무인사기획관 김규현▷생활안전국장 강황수▷사이버안전국장 남구준▷보안국장 윤동춘▷경찰인재개발원장 황운하▷서울지방경찰청 차장 임용환▷광주지방경찰청장 최관호▷대전지방경찰청장 최해영▷울산지방경찰청장 김진표▷경기북부지방경찰청장 이문수▷경북지방경찰청장 박건찬▷경무담당관실 김기출
◈인천국제공항공사◎보직<본부장>▷미래사업본부장 이희정▷시설본부장 이경용<실장/처장>▷항공보안실장 이재훈▷기획조정실장 최민아▷홍보실장 김영식▷사회가치추진실장 류진형▷통합운영센터장 김상일▷인재개발원장 이경화▷상업시설처장 지희수▷공항경제처장 백현송▷공항시설처장 전 민재▷운송시설처장 우성태◎승진<1급>▷사회가치추진실 최민아▷수하물운영처 황석▷항행처 임강현▷공항시설처 이경용<2급>▷기획조정실 경영전략팀 백현송▷홍보실 의전팀 김성수▷사회가치추진실 사회공헌팀 이태영▷재무처 계약팀 김진식▷상업시설처 면세사업팀 임성빈▷수하물운영처 수하물시설팀 배상현▷건설기획처 사업관리팀 이동혁▷공항경제처 복합도시개발팀 김영훈▷허브화전략처 항공마케팅팀 김형일▷해외사업처 해외사업총괄팀 서병석▷공항시설처 부대시설팀 이동주▷스마트공항처 스마트서비스팀 서은정
◈한국에너지공단◎승진▷1급 이재용 김창식 최일영▷2급 최국영 한종현 최진규 장재학 이광복 김성복◎전보<실장>▷감사 김상명▷혁신인재육성 류지현▷지역전략 김규식▷자금융자 유기호▷에너지복지 강진희▷홍보 한영배▷풍력사업 박성우▷태양광사업 최성우▷신재생에너지산업 심창호▷신재생에너지보급 윤영상<지역본부장>▷세종충북 최일영▷경기 김의경▷강원 김주완▷제주 김경태
◈재향군인회▷사무총장 손무현
◈한국학중앙연구원▷출판문화부장 옥영정▷한국학도서관장 직무대리 안장리▷한국학진흥사업단장 이강한
◈한국한의학연구원<부장>▷정책전략부장 구기훈<팀장>▷연구기획팀장 문진석▷글로벌연구협력팀장 송성환▷표준성과확산팀장 손성환▷홍보협력팀장 안미영
◈언론중재위원회◎승진▷운영본부장 조준원▷접수상담팀장 최영훈▷전북사무소장 김문성◎전보▷조정본부장 정희성▷감사관 이미경▷연구팀장 양재규▷총무팀장 이홍길▷대전사무소장 이재범
◈NH투자증권◎승진<부장>▷창원WM센터 강정희▷춘천WM센터 권남헌▷여수WM센터 김종석▷심사1부 김종훈▷결제업무부 김형곤▷기관영업2부 나홍섭▷울산WM센터 문무수▷NH금융PLUS 광화문금융센터 WM1센터 문종석▷문정동WM센터 박득현▷NH금융PLUS 영업부금융센터 WM2센터 성종윤▷삼성동금융센터 WM4센터 성현정▷삼성동금융센터 WM3센터 신윤종▷강북법인센터 심규현▷영업지원부 심혁▷자금부 안재환▷삼성동금융센터 WM1센터 이선령▷런던사무소 이용성▷평택WM센터 이용철▷판교WM센터 이재호▷NH금융PLUS 광화문금융센터 WM3센터 이정숙▷목포WM센터 전민경▷멀티상품솔루션부 전형범▷Private Equity1부 차용주▷부산WM센터 허경석▷방배WM센터 홍용철▷Syndication1부 김기홍▷법인영업2부 조진오
◈브이아이피자산운용◎승진<부사장>▷전략기획본부장 박영수<부장>▷마케팅기획팀장 조현동▷상품영업팀장 김율▷오퍼레이션팀장 옥연아
◈경찰청◎전보<치안감>▷기획조정관 김교태▷경무인사기획관 김규현▷생활안전국장 강황수▷사이버안전국장 남구준▷보안국장 윤동춘▷경찰인재개발원장 황운하▷서울지방경찰청 차장 임용환▷광주지방경찰청장 최관호▷대전지방경찰청장 최해영▷울산지방경찰청장 김진표▷경기북부지방경찰청장 이문수▷경북지방경찰청장 박건찬▷경무담당관실 김기출
◈인천국제공항공사◎보직<본부장>▷미래사업본부장 이희정▷시설본부장 이경용<실장/처장>▷항공보안실장 이재훈▷기획조정실장 최민아▷홍보실장 김영식▷사회가치추진실장 류진형▷통합운영센터장 김상일▷인재개발원장 이경화▷상업시설처장 지희수▷공항경제처장 백현송▷공항시설처장 전 민재▷운송시설처장 우성태◎승진<1급>▷사회가치추진실 최민아▷수하물운영처 황석▷항행처 임강현▷공항시설처 이경용<2급>▷기획조정실 경영전략팀 백현송▷홍보실 의전팀 김성수▷사회가치추진실 사회공헌팀 이태영▷재무처 계약팀 김진식▷상업시설처 면세사업팀 임성빈▷수하물운영처 수하물시설팀 배상현▷건설기획처 사업관리팀 이동혁▷공항경제처 복합도시개발팀 김영훈▷허브화전략처 항공마케팅팀 김형일▷해외사업처 해외사업총괄팀 서병석▷공항시설처 부대시설팀 이동주▷스마트공항처 스마트서비스팀 서은정
◈한국에너지공단◎승진▷1급 이재용 김창식 최일영▷2급 최국영 한종현 최진규 장재학 이광복 김성복◎전보<실장>▷감사 김상명▷혁신인재육성 류지현▷지역전략 김규식▷자금융자 유기호▷에너지복지 강진희▷홍보 한영배▷풍력사업 박성우▷태양광사업 최성우▷신재생에너지산업 심창호▷신재생에너지보급 윤영상<지역본부장>▷세종충북 최일영▷경기 김의경▷강원 김주완▷제주 김경태
◈재향군인회▷사무총장 손무현
◈한국학중앙연구원▷출판문화부장 옥영정▷한국학도서관장 직무대리 안장리▷한국학진흥사업단장 이강한
◈한국한의학연구원<부장>▷정책전략부장 구기훈<팀장>▷연구기획팀장 문진석▷글로벌연구협력팀장 송성환▷표준성과확산팀장 손성환▷홍보협력팀장 안미영
◈언론중재위원회◎승진▷운영본부장 조준원▷접수상담팀장 최영훈▷전북사무소장 김문성◎전보▷조정본부장 정희성▷감사관 이미경▷연구팀장 양재규▷총무팀장 이홍길▷대전사무소장 이재범
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