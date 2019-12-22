◈HDC그룹◇HDC현대산업개발▷상무 이현대▷상무보 김태수 문치성 이종일 김창범 김범동 백인영 양승철◇HDC아이서비스▷대표이사 이만희▷상무보 유위동◇HDC현대EP▷상무 김명호▷상무보 박태원 김진강◇HDC아이콘트롤스▷상무보 이재호 윤영석◇HDC아이파크몰▷이사대우 김시성◇HDC신라면세점▷상무보 민광희◇부동산114▷상무보 곽효신
◈NH투자증권◎신규선임<센터장>▷NH금융PLUS 광화문금융센터 WM2 전혜원▷김포WM 남정희▷제주WM 부상훈▷구포WM 문희진▷동래WM 이동철▷진주WM 구종근▷해운대WM 황문기▷대전WM 김예섭▷수완WM 김창수▷NH금융PLUS 천안아산WM 고정택▷삼성동금융센터 WM2 조영순▷삼성동금융센터 WM4 성현정▷영업부법인 양철웅<부장>▷연금영업2 이승준▷영업전략 김지훈▷채권상품 김현중▷WM컨텐츠 김영정▷Syndication1 김기홍▷구조화투자 정영경▷부동산금융3 노두현▷Private Equity1 차용주▷Global주식영업 홍정표▷법인영업2 조진오▷기금운용 리스크관리 하윤목▷재무관리 박정균▷심사2 박준석▷Digital운영 이창구◎전보<총괄센터장>▷NH금융PLUS 광화문금융센터 이종렬▷〃영업부금융센터 최호영<센터장>▷강남대로WM 김복녀▷교대역WM 장재성▷NH금융PLUS 대치WM 박일규▷미금역WM 정창숙▷방배WM 홍용철▷NH금융PLUS 분당WM 김성길▷올림픽WM 최승희▷잠실WM 박형묵▷천호WM 황인규▷강릉WM 장훈▷NH금융PLUS 광화문금융센터 WM1 문종석▷구리WM 이상화▷명동WM 김동운▷미아WM 이경우▷원주WM 김용겸▷의정부WM 강옥환▷이촌동WM 정명이▷홍대역WM 정환▷NH금융PLUS 영업부금융센터 WM1 강대철▷〃영업부금융센터 WM3 안소정▷구로WM 김현석▷산본WM 설진태▷수원WM 주성찬▷영등포WM 송미홍▷NH금융PLUS 평촌WM 구두현▷구미WM 송지훈▷대구WM 강성곤▷범어동WM 김순규▷부산WM 허경석▷부산중앙WM 김동미▷울산WM 문무수▷창원WM 강정희▷여수WM 김종석▷전주WM 김종석▷삼성동금융센터 WM1 이선령▷Premier Blue 강북 신재범▷강북법인 심규현▷고객지원 최용석▷Digital자산관리 김봉기<실장>▷전략기획실 이승아<부장>▷Digital마케팅 정병석▷영업지원 심혁▷업무지원 오형석▷자산관리전략 김종설▷상품지원 김형돈▷Digital플랫폼 김지택▷Project금융 박준호▷GST 박찬호▷FICC운용 변정웅▷FICC Prop.운용 이진오▷Equity파생전략 김재현▷대체자산운용 정영재▷법인영업1 한동진▷Prime Brokerage 문윤석▷경영관리 남창주▷Digital시스템 이실
◈고용노동부▷대전지방고용노동청장 김규석▷경기지방노동위원회 위원장 이명로▷공공부문 공무직위원회 설립 준비단장 노길준
◈관세청◎승진<부이사관>▷조사총괄과장 한창령
◈부산시▷환경정책실장 이준승▷시민행복소통본부장 배병철▷도시계획실장 최대경▷복지건강국장 신제호▷민생노동정책관 이윤재▷낙동강관리본부장 여운철
◈한국산업단지공단◎승진<실장>▷기획조정 박병규▷안전 김성<팀장>▷사회가치추진 이선복▷클러스터사업 윤영수▷클러스터평가 이규헌▷마케팅 신연식◎전보<본부장·실장급>▷경영지원실장 윤창배▷입지지원실장 박진만▷구조고도화사업실장 이규하▷경남지역본부장 이동찬▷울산지역본부장 권기용▷강원지역본부장 최윤근<팀장급>▷인재개발팀장 최경용▷일자리창출기획팀장 김병오▷입지지원팀장 이창영▷지역투자지원팀장 황상현▷산단청년동행사업팀장 김영종▷구조고도화기획팀장 한원미▷융복합산단팀장 윤선미▷정책연구팀장 박종배▷산단진흥팀장 심대현▷오송사업단장 박병훈▷서울지역본부 입주지원팀장 육근찬▷〃파주양주지사장 박종욱▷인천지역본부 인천산단기획단장 안무권▷〃입주지원팀장 강석철▷경기지역본부 입주지원팀장 박원석▷〃시화지사장 함영민▷〃평택지사장 최흥용▷광주전남지역본부 광주산단기획단장 권오성▷경남지역본부 경남산단기획단장 고형석▷〃사천지사장 김재형▷〃김해지사장 류성열▷충청지역본부 충북지사장 김경오▷〃당진지사장 조흠규▷부산지역본부 부산산단기획단장 마동철▷강원지역본부 강원산단기획단장 박진서▷경기반월시화스마트산단사업단 기획지원팀장 한정훈▷경남창원스마트산단사업단 기획지원팀장 주영철▷인천남동스마트산단사업단 기획지원팀장 민병선▷경북구미스마트산단사업단 기획지원팀장 도재엽
◈한국보건산업진흥원<본부장>▷경영관리 명희봉▷미래정책지원 정명진▷국제의료 황순욱<실장>▷인력개발 김동석▷경영지원 이승숙<단장>▷보건산업혁신기획 한동우▷보건의료빅데이터 이관익▷의료서비스혁신 임영이▷R&D전략 김현철▷산업기술R&D 박성호▷의료기술R&D 김기태▷의료혁신R&D 김용수▷R&D평가지원 송일남▷보건산업육성 이영호▷제약바이오산업 김용우▷국제의료기획 송태균▷외국인환자유치 이행신▷서울바이오허브TF센터장 강대욱
◈상명대▷대학기본역량진단준비위원회 위원장 서은숙▷대학원장 김정욱▷평생교육원장 정원순<천안캠퍼스>▷천안캠퍼스 부총장 및 연구·산학혁신원장 및 상명수련원(천안)장 김기봉▷공과대학장 이준하
◈CBS▷기획조정실장 이상진▷미디어본부장 박종률▷미디어본부 편성국장 박철▷〃보도국장 김재덕▷선교TV본부 선교국장 박성석▷〃TV제작국장 양승관▷마케팅사업본부 문화센터장 유승우▷대구방송본부장 정인효▷대전방송본부장 성기명▷경남방송본부장 김재식▷제주방송본부장 심승현▷강원방송본부 총무국장 겸 심의국장 이종성▷미디어본부 편성국 대PD 손근필▷〃방송위원 이광조▷〃논설위원 감일근▷선교TV본부 선교위원 최종우▷〃TV제작국 방송위원 김종욱▷〃TV제작국 방송위원 강인석
◈가톨릭평화방송·평화신문▷제작기술국장 임형빈▷마케팅국장 홍동천▷라디오국 제작아나운서부장 조준형▷제작기술국 영상제작부장 이재현
◈NH투자증권◎신규선임<센터장>▷NH금융PLUS 광화문금융센터 WM2 전혜원▷김포WM 남정희▷제주WM 부상훈▷구포WM 문희진▷동래WM 이동철▷진주WM 구종근▷해운대WM 황문기▷대전WM 김예섭▷수완WM 김창수▷NH금융PLUS 천안아산WM 고정택▷삼성동금융센터 WM2 조영순▷삼성동금융센터 WM4 성현정▷영업부법인 양철웅<부장>▷연금영업2 이승준▷영업전략 김지훈▷채권상품 김현중▷WM컨텐츠 김영정▷Syndication1 김기홍▷구조화투자 정영경▷부동산금융3 노두현▷Private Equity1 차용주▷Global주식영업 홍정표▷법인영업2 조진오▷기금운용 리스크관리 하윤목▷재무관리 박정균▷심사2 박준석▷Digital운영 이창구◎전보<총괄센터장>▷NH금융PLUS 광화문금융센터 이종렬▷〃영업부금융센터 최호영<센터장>▷강남대로WM 김복녀▷교대역WM 장재성▷NH금융PLUS 대치WM 박일규▷미금역WM 정창숙▷방배WM 홍용철▷NH금융PLUS 분당WM 김성길▷올림픽WM 최승희▷잠실WM 박형묵▷천호WM 황인규▷강릉WM 장훈▷NH금융PLUS 광화문금융센터 WM1 문종석▷구리WM 이상화▷명동WM 김동운▷미아WM 이경우▷원주WM 김용겸▷의정부WM 강옥환▷이촌동WM 정명이▷홍대역WM 정환▷NH금융PLUS 영업부금융센터 WM1 강대철▷〃영업부금융센터 WM3 안소정▷구로WM 김현석▷산본WM 설진태▷수원WM 주성찬▷영등포WM 송미홍▷NH금융PLUS 평촌WM 구두현▷구미WM 송지훈▷대구WM 강성곤▷범어동WM 김순규▷부산WM 허경석▷부산중앙WM 김동미▷울산WM 문무수▷창원WM 강정희▷여수WM 김종석▷전주WM 김종석▷삼성동금융센터 WM1 이선령▷Premier Blue 강북 신재범▷강북법인 심규현▷고객지원 최용석▷Digital자산관리 김봉기<실장>▷전략기획실 이승아<부장>▷Digital마케팅 정병석▷영업지원 심혁▷업무지원 오형석▷자산관리전략 김종설▷상품지원 김형돈▷Digital플랫폼 김지택▷Project금융 박준호▷GST 박찬호▷FICC운용 변정웅▷FICC Prop.운용 이진오▷Equity파생전략 김재현▷대체자산운용 정영재▷법인영업1 한동진▷Prime Brokerage 문윤석▷경영관리 남창주▷Digital시스템 이실
◈고용노동부▷대전지방고용노동청장 김규석▷경기지방노동위원회 위원장 이명로▷공공부문 공무직위원회 설립 준비단장 노길준
◈관세청◎승진<부이사관>▷조사총괄과장 한창령
◈부산시▷환경정책실장 이준승▷시민행복소통본부장 배병철▷도시계획실장 최대경▷복지건강국장 신제호▷민생노동정책관 이윤재▷낙동강관리본부장 여운철
◈한국산업단지공단◎승진<실장>▷기획조정 박병규▷안전 김성<팀장>▷사회가치추진 이선복▷클러스터사업 윤영수▷클러스터평가 이규헌▷마케팅 신연식◎전보<본부장·실장급>▷경영지원실장 윤창배▷입지지원실장 박진만▷구조고도화사업실장 이규하▷경남지역본부장 이동찬▷울산지역본부장 권기용▷강원지역본부장 최윤근<팀장급>▷인재개발팀장 최경용▷일자리창출기획팀장 김병오▷입지지원팀장 이창영▷지역투자지원팀장 황상현▷산단청년동행사업팀장 김영종▷구조고도화기획팀장 한원미▷융복합산단팀장 윤선미▷정책연구팀장 박종배▷산단진흥팀장 심대현▷오송사업단장 박병훈▷서울지역본부 입주지원팀장 육근찬▷〃파주양주지사장 박종욱▷인천지역본부 인천산단기획단장 안무권▷〃입주지원팀장 강석철▷경기지역본부 입주지원팀장 박원석▷〃시화지사장 함영민▷〃평택지사장 최흥용▷광주전남지역본부 광주산단기획단장 권오성▷경남지역본부 경남산단기획단장 고형석▷〃사천지사장 김재형▷〃김해지사장 류성열▷충청지역본부 충북지사장 김경오▷〃당진지사장 조흠규▷부산지역본부 부산산단기획단장 마동철▷강원지역본부 강원산단기획단장 박진서▷경기반월시화스마트산단사업단 기획지원팀장 한정훈▷경남창원스마트산단사업단 기획지원팀장 주영철▷인천남동스마트산단사업단 기획지원팀장 민병선▷경북구미스마트산단사업단 기획지원팀장 도재엽
◈한국보건산업진흥원<본부장>▷경영관리 명희봉▷미래정책지원 정명진▷국제의료 황순욱<실장>▷인력개발 김동석▷경영지원 이승숙<단장>▷보건산업혁신기획 한동우▷보건의료빅데이터 이관익▷의료서비스혁신 임영이▷R&D전략 김현철▷산업기술R&D 박성호▷의료기술R&D 김기태▷의료혁신R&D 김용수▷R&D평가지원 송일남▷보건산업육성 이영호▷제약바이오산업 김용우▷국제의료기획 송태균▷외국인환자유치 이행신▷서울바이오허브TF센터장 강대욱
◈상명대▷대학기본역량진단준비위원회 위원장 서은숙▷대학원장 김정욱▷평생교육원장 정원순<천안캠퍼스>▷천안캠퍼스 부총장 및 연구·산학혁신원장 및 상명수련원(천안)장 김기봉▷공과대학장 이준하
◈CBS▷기획조정실장 이상진▷미디어본부장 박종률▷미디어본부 편성국장 박철▷〃보도국장 김재덕▷선교TV본부 선교국장 박성석▷〃TV제작국장 양승관▷마케팅사업본부 문화센터장 유승우▷대구방송본부장 정인효▷대전방송본부장 성기명▷경남방송본부장 김재식▷제주방송본부장 심승현▷강원방송본부 총무국장 겸 심의국장 이종성▷미디어본부 편성국 대PD 손근필▷〃방송위원 이광조▷〃논설위원 감일근▷선교TV본부 선교위원 최종우▷〃TV제작국 방송위원 김종욱▷〃TV제작국 방송위원 강인석
◈가톨릭평화방송·평화신문▷제작기술국장 임형빈▷마케팅국장 홍동천▷라디오국 제작아나운서부장 조준형▷제작기술국 영상제작부장 이재현
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지