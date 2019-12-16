◈넥센타이어▷아태지역대표 사장 이현종▷유럽영업 김현석▷품질기술 오세인▷해외영업 구원서▷연구 성기득▷글로벌품질 이주완▷전략마케팅 한윤석▷GHR 김해천
◈중앙그룹◇메가박스◎보임▷멀티플렉스본부 운영BU장 장재영▷〃 영업BU장 겸 마케팅팀장 방세혁▷〃 운영팀장 최경진▷콘텐트본부 배급팀장 김주홍▷경영지원실 경영관리팀장 이종영
◈앰코테크놀로지코리아◎승진▷부사장 겸 공동 대표이사 지종립▷전무 김리훈▷상무 최형석<이사>▷조차현 이원 이준오 박경록
◈제넥신▷사장 지희정▷부사장 우정원
◈우리은행◎승진<본부장>▷성북동대문영업 박구진▷인천영업 김춘경▷대전충청남부영업 이재후▷충청북부영업 이기홍▷부산경남동부영업 이성호▷경남영업 장창엽▷대구경북서부영업 이재동▷강남기업영업 박준보▷여의도기업영업 기동호▷미래기업영업 이기조<본부 부서장>▷개인그룹 박승재 서승종 오재일▷고객센터 송현주▷부동산금융부 심기우▷기관영업전략부 박판수▷외환업무센터 류형진▷프로젝트금융부 임인곤▷인사부(지주사파견) 김건호▷직원만족센터 박정호▷IT기획부 김백수▷대기업심사부 김범석▷리스크총괄부 박장근▷금융소비자보호센터 조병열◎이동<본부장>▷강남1영업 전주이▷강남2영업 황규순▷강북영업 안홍주▷관악동작영업 성윤제▷광진성동영업 김창현▷본점영업부 이상철▷서초영업 김인수▷송파영업 안병국▷영등포영업 김혜숙▷종로영업 김인응▷경기중부영업 송대영▷경기서부영업 최연국▷중견기업전략영업 최성욱▷본점1기업영업 김응철▷삼성기업영업 윤익준▷트윈타워기업영업 박시완▷중앙기업영업 이문석▷남대문기업영업 이호영<본부 부서장>▷수신업무센터 김백철▷디지털금융그룹 신균배◇우리금융경영연구소◎승진▷연구본부장 상무대우 김진성
◈BNK금융그룹◇BNK금융지주▷부사장 명형국▷전무 김영문 곽위열 김성주◇부산은행▷부행장보 성경식 손강 방성빈▷상무 이승제 손대진 노준섭 이한창◇경남은행▷부행장 최홍영▷상무 신태수◇BNK캐피탈▷상무 김경섭 윤윤▷이사 박광일◇BNK투자증권▷부사장 김두우 송대환 김상홍▷상무 이광호 유용준 양상근 권용묵 강경웅 서이덕 안기수◇BNK저축은행▷부사장 서재석▷상무 우창범 이진우▷상무보 이억 강찬일◇BNK자산운용▷부사장 안정환◇BNK신용정보▷부사장 조국제
◈교보생명◎신규선임<상무>▷CPC기획팀장 이철▷법무지원팀장 이재명▷중부FP본부장 이관상▷대구FP본부장 노병두▷변액자산담당 조영삼▷GFP사업부장 조재수◎이동<본부장>▷강남FP 조규식▷퇴직연금사업 겸 법인1 신연재▷소매여신사업 정재혁<담당>▷채널 겸 계성원장 편정범▷CPC 박서용▷자산운용 류삼걸<실장/담당임원>▷경영기획실 조대규▷재무실 박진호▷디지털혁신지원실 권창기▷인력지원실 강석정▷홍보담당 겸 정책지원담당 박치수▷신사업추진담당 겸 법인2 허금주▷고객보호담당(CCO) 권현섭▷변액자산담당 조영삼▷준법감시인/공정거래자율준수관리자 이재명<팀장>▷조직순증지원 김준현▷영업교육 정우철▷프로세스혁신 염태일▷상품IT 서경종▷소매여신마케팅 어현우▷소매여신관리 오경미▷변액자산운영 백종혁▷경영기획 유익창▷경리 전은희▷자본관리 정홍민▷보험시스템 이남규▷채널시스템 양진호▷시장개척 정종호▷경영정보시스템 문성진▷퇴직연금컨설팅센터장 조은영▷법인고객지원센터장 문영미▷소매여신신채널센터장 송태앙▷재무설계센터장 박훈동
◈미래에셋그룹◇미래에셋대우▷호찌민사무소 부사장 설경석▷전무 한원동▷이사대우 고준호▷베트남법인 이사대우 이동원▷홍콩법인 상무보 김상준 최보성▷인도네시아법인 이사대우 심태용◇미래에셋자산운용▷미국법인 대표이사 허준혁▷Global X(Japan) Co-CEO 윤주영▷홍콩법인 상무 김병하▷상무보 이필상▷인도법인 이사대우 홍준영▷인도 AI부문대표 이덕청◇미래에셋프레보아생명▷베트남 이사 김시훈◇미래에셋캐피탈베트남▷베트남 이사대우 김유만
◈메리츠화재·메리츠종금증권◇메리츠화재◎승진▷부사장 권대영 장원재▷전무 김경환▷상무 이영미 홍경표 김용일 김정일 박종희◎신규선임<상무보>▷개인영업교육파트장 김상운▷홍보파트장 이용혁▷IT팀장 장진우◇메리츠종금증권◎승진▷부사장 배준수 이세훈 여은석▷전무 박관표 이경수 황승화 유승화▷상무 이승영 박성철 이형태◎신규선임<상무보>▷IB사업2팀장 서준호▷인프라금융팀장 박성수▷구조화상품팀장 겸 채권금융팀장 구재범▷강남금융센터장 홍준서
◈한국투자증권◎승진<부사장>▷경영기획총괄 문성필▷MT본부장 오종현▷KIS인도네시아 법인장 송상엽<전무>▷PF그룹장 김용식▷커뮤니케이션본부장 이희주▷경영지원본부장 강용중▷KIS베트남 법인장 박원상<상무>▷법인본부장 김태호▷리서치센터장 윤희도▷투자금융본부장 지현준▷IB2본부장 이현규<상무보>▷영남 PB2본부장 이창호◎신임▷감사본부장 박홍석 전무▷IB그룹장 배영규▷대체투자본부장 이정민▷PB3본부장 이용구▷IT본부장 최영목▷DT본부장 신봉관▷IB3본부장 이중헌▷PF1본부장 방창진◎전보▷퇴직연금본부장 박종길▷종합금융본부장 고연석▷금융센터본부장 권문규
◈한양증권◎신설▷특수IB센터장(상무대우) 이광호▷특수IB 1부장 박태진
◈산업통상자원부◎승진▷통상차관보 박기영◎전보▷산업혁신성장실장 김용래▷대변인 문신학▷산업정책과장 김성열▷전력시장과장 이옥헌▷에너지기술과장 박훈▷국가기술표준원 적합성평가과장 이재만
◈문화체육관광부◎임용▷양성평등정책담당관 조아리
◈건국대▷SW중심대학사업단 KU OLIVE센터장 김형석▷상허교양대학 국제학부장 박상도
◈중앙그룹◇메가박스◎보임▷멀티플렉스본부 운영BU장 장재영▷〃 영업BU장 겸 마케팅팀장 방세혁▷〃 운영팀장 최경진▷콘텐트본부 배급팀장 김주홍▷경영지원실 경영관리팀장 이종영
◈앰코테크놀로지코리아◎승진▷부사장 겸 공동 대표이사 지종립▷전무 김리훈▷상무 최형석<이사>▷조차현 이원 이준오 박경록
◈제넥신▷사장 지희정▷부사장 우정원
◈우리은행◎승진<본부장>▷성북동대문영업 박구진▷인천영업 김춘경▷대전충청남부영업 이재후▷충청북부영업 이기홍▷부산경남동부영업 이성호▷경남영업 장창엽▷대구경북서부영업 이재동▷강남기업영업 박준보▷여의도기업영업 기동호▷미래기업영업 이기조<본부 부서장>▷개인그룹 박승재 서승종 오재일▷고객센터 송현주▷부동산금융부 심기우▷기관영업전략부 박판수▷외환업무센터 류형진▷프로젝트금융부 임인곤▷인사부(지주사파견) 김건호▷직원만족센터 박정호▷IT기획부 김백수▷대기업심사부 김범석▷리스크총괄부 박장근▷금융소비자보호센터 조병열◎이동<본부장>▷강남1영업 전주이▷강남2영업 황규순▷강북영업 안홍주▷관악동작영업 성윤제▷광진성동영업 김창현▷본점영업부 이상철▷서초영업 김인수▷송파영업 안병국▷영등포영업 김혜숙▷종로영업 김인응▷경기중부영업 송대영▷경기서부영업 최연국▷중견기업전략영업 최성욱▷본점1기업영업 김응철▷삼성기업영업 윤익준▷트윈타워기업영업 박시완▷중앙기업영업 이문석▷남대문기업영업 이호영<본부 부서장>▷수신업무센터 김백철▷디지털금융그룹 신균배◇우리금융경영연구소◎승진▷연구본부장 상무대우 김진성
◈BNK금융그룹◇BNK금융지주▷부사장 명형국▷전무 김영문 곽위열 김성주◇부산은행▷부행장보 성경식 손강 방성빈▷상무 이승제 손대진 노준섭 이한창◇경남은행▷부행장 최홍영▷상무 신태수◇BNK캐피탈▷상무 김경섭 윤윤▷이사 박광일◇BNK투자증권▷부사장 김두우 송대환 김상홍▷상무 이광호 유용준 양상근 권용묵 강경웅 서이덕 안기수◇BNK저축은행▷부사장 서재석▷상무 우창범 이진우▷상무보 이억 강찬일◇BNK자산운용▷부사장 안정환◇BNK신용정보▷부사장 조국제
◈교보생명◎신규선임<상무>▷CPC기획팀장 이철▷법무지원팀장 이재명▷중부FP본부장 이관상▷대구FP본부장 노병두▷변액자산담당 조영삼▷GFP사업부장 조재수◎이동<본부장>▷강남FP 조규식▷퇴직연금사업 겸 법인1 신연재▷소매여신사업 정재혁<담당>▷채널 겸 계성원장 편정범▷CPC 박서용▷자산운용 류삼걸<실장/담당임원>▷경영기획실 조대규▷재무실 박진호▷디지털혁신지원실 권창기▷인력지원실 강석정▷홍보담당 겸 정책지원담당 박치수▷신사업추진담당 겸 법인2 허금주▷고객보호담당(CCO) 권현섭▷변액자산담당 조영삼▷준법감시인/공정거래자율준수관리자 이재명<팀장>▷조직순증지원 김준현▷영업교육 정우철▷프로세스혁신 염태일▷상품IT 서경종▷소매여신마케팅 어현우▷소매여신관리 오경미▷변액자산운영 백종혁▷경영기획 유익창▷경리 전은희▷자본관리 정홍민▷보험시스템 이남규▷채널시스템 양진호▷시장개척 정종호▷경영정보시스템 문성진▷퇴직연금컨설팅센터장 조은영▷법인고객지원센터장 문영미▷소매여신신채널센터장 송태앙▷재무설계센터장 박훈동
◈미래에셋그룹◇미래에셋대우▷호찌민사무소 부사장 설경석▷전무 한원동▷이사대우 고준호▷베트남법인 이사대우 이동원▷홍콩법인 상무보 김상준 최보성▷인도네시아법인 이사대우 심태용◇미래에셋자산운용▷미국법인 대표이사 허준혁▷Global X(Japan) Co-CEO 윤주영▷홍콩법인 상무 김병하▷상무보 이필상▷인도법인 이사대우 홍준영▷인도 AI부문대표 이덕청◇미래에셋프레보아생명▷베트남 이사 김시훈◇미래에셋캐피탈베트남▷베트남 이사대우 김유만
◈메리츠화재·메리츠종금증권◇메리츠화재◎승진▷부사장 권대영 장원재▷전무 김경환▷상무 이영미 홍경표 김용일 김정일 박종희◎신규선임<상무보>▷개인영업교육파트장 김상운▷홍보파트장 이용혁▷IT팀장 장진우◇메리츠종금증권◎승진▷부사장 배준수 이세훈 여은석▷전무 박관표 이경수 황승화 유승화▷상무 이승영 박성철 이형태◎신규선임<상무보>▷IB사업2팀장 서준호▷인프라금융팀장 박성수▷구조화상품팀장 겸 채권금융팀장 구재범▷강남금융센터장 홍준서
◈한국투자증권◎승진<부사장>▷경영기획총괄 문성필▷MT본부장 오종현▷KIS인도네시아 법인장 송상엽<전무>▷PF그룹장 김용식▷커뮤니케이션본부장 이희주▷경영지원본부장 강용중▷KIS베트남 법인장 박원상<상무>▷법인본부장 김태호▷리서치센터장 윤희도▷투자금융본부장 지현준▷IB2본부장 이현규<상무보>▷영남 PB2본부장 이창호◎신임▷감사본부장 박홍석 전무▷IB그룹장 배영규▷대체투자본부장 이정민▷PB3본부장 이용구▷IT본부장 최영목▷DT본부장 신봉관▷IB3본부장 이중헌▷PF1본부장 방창진◎전보▷퇴직연금본부장 박종길▷종합금융본부장 고연석▷금융센터본부장 권문규
◈한양증권◎신설▷특수IB센터장(상무대우) 이광호▷특수IB 1부장 박태진
◈산업통상자원부◎승진▷통상차관보 박기영◎전보▷산업혁신성장실장 김용래▷대변인 문신학▷산업정책과장 김성열▷전력시장과장 이옥헌▷에너지기술과장 박훈▷국가기술표준원 적합성평가과장 이재만
◈문화체육관광부◎임용▷양성평등정책담당관 조아리
◈건국대▷SW중심대학사업단 KU OLIVE센터장 김형석▷상허교양대학 국제학부장 박상도
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