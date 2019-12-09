◈애경그룹◎승진<대표이사>▷AMPLUS자산개발 이영수 대표이사 전무▷AK켐텍 신상용 대표이사 전무<전무>▷AK켐텍 신상용▷애경유화 박생환<상무>▷애경산업 송기복▷애경화학 김주담▷애경화학 최선규▷AK켐텍 홍창기▷코스파 현종능<상무보>▷애경산업 최용희 이신영 남기천▷제주항공 박석룡▷애경유화 김원효▷AK켐텍 이성국▷AMPLUS자산개발 성혁재◎이동<상무보>▷애경산업 박찬영▷애경화학 박태한
◈대유위니아그룹◇위니아대우▷부사장(1급) 안병덕▷부사장(2급) 윤의창▷전무 위대성 장세훈▷상무 서운석 홍승부 김정한 이형진▷상무보 이종훈 심규일◇위니아대우매뉴팩처링▷부사장(1급) 양원기◇위니아대우▷부사장(2급) 최찬수▷상무 김만석 김석곤 이춘도▷상무보 강종구 김영팔◇위니아SLS▷부사장(1급) 백성식▷전무 정한구▷상무 김준▷상무보 조한관◇대유에이텍▷상무보 범형택◇대유에이피▷상무 서종만▷상무보 송인건◇스마트저축은행▷상무 이동석◇대유홀딩스▷상무보 최광옥
◈보령제약그룹◇보령제약◎승진<상무>▷Renal 본부 김길순▷제제연구소 황용연▷ETC운영그룹 김기정<상무보>▷CNS 영업그룹 김정유▷제조1그룹 엄홍열◎보임<전무>▷운영총괄(COO) 장두현▷글로벌사업본부장 최성원◇보령바이오파마◎승진<상무>▷생명공학연구소 김태연
◈한화생명◇본사▷미래전략실장 겸 전략컨설팅TF팀장 엄성민▷상품전략실장 겸 디지털전략추진팀장 신충호▷OI추진실장 문효일<팀장>▷PINE TF 장우경▷SSP TF 안중철▷헬스케어TF 허정은▷SI 오창식▷AI플러스TF 이준섭▷전략채널영업 이경섭▷고객지원 이양식▷보험심사 이원근▷경영관리 윤종국▷언더라이팅 김종원▷디지털문화 이국희▷자산관리솔루션TF 권남열▷준법감시 박진수▷고객서비스관리TF 이성호▷DP63 조정연▷DP강남 신미진▷소비자보호실장 서용성▷상품전략실 Coach 장덕보 임병욱 김한식<본부장>▷개인영업본부장 민정기◇지역 <본부장>▷강북지역 소방섭▷강남지역 최승영▷경인지역 여경구▷부산지역 박상호<지역단장>▷일산 전병진▷구리 안상범▷동부광진 홍승표▷대전 유성조▷충남 송정섭▷충북 채상천▷강서 이종호▷분당 김성준▷인천 양길섭▷강동 박종선▷강원 김영주▷영등포광명 이도형▷안산 김종곤▷송파 오준석▷서초 김영구▷목포 장진복▷전주 이용재▷대구 최덕규▷신부산 이영호▷마산 박순갑▷남울산 최태영▷HFP영남 김영일▷HFP중부 김남선▷HFP경인 장원석▷HFP서울 김남수<사업단장>▷중부GA 함홍식▷호남GA 서영범▷강북GA 한규동▷서울GA 한승의▷부산GA 이준우▷강남GA 김재식▷영남BA 장인태▷경인BA 강종수▷강북BA 김호두▷중부BA 김수창
◈이베스트투자증권◎승진<부사장>▷경영지원총괄 정종열<상무>▷IT 지원본부장 백호진▷IB 금융본부장 김주한▷투자금융본부장 김현호<상무보>▷준법감시본부장 이현주▷글로벌영업본부장 이종호▷트레이딩솔루션본부장 이선범▷경영전략본부장 김동현
◈산업통상자원부▷해외투자과장 박선정▷대불자유무역지역관리원장 주명선
◈과학기술정보통신부▷통신정책관 홍진배▷기획재정담당관 전영수▷소프트웨어정책과장 홍성완
◈한국도로공사<실처장급>▷감사실장 강운▷미래전략처장 손진식▷인력처장 김명호▷휴게시설처장 김성진▷재난안전처장 이두행▷건설처장 조주기▷품질환경처장 이의준▷기술심사처장 봉영채▷도로교통연구원장 박건태▷스마트도로연구단장 김진광▷인재개발원장 이호경▷밀양울산건설사업단장 박종건▷용인구리건설사업단장 배상복▷수도권본부장 김선일▷강원본부장 이병웅▷전북본부장 권혁▷대구경북본부장 김동수▷통행료정산센터장 김시환▷홍보실장 차동민▷사회가치혁신처장 이용양▷정보처장 서경석▷교통처장 류종득▷설계처장 박중규▷세종안성건설사업단장 이재인▷광주전남본부장 김주성▷국가교통빅데이터플랫폼구축추진단장 박경호▷ICT운영센터장 김남열▷교통센터장 엄인섭▷수원지사장 이장희▷동서울지사장 오용권▷원주지사장 박현섭▷대전지사장 박정민▷당진지사장 우정원▷전주지사장 박성환▷김포양주건설사업단장 김유복
◈팍스경제TV▷대표이사 사장 김영무
◈대유위니아그룹◇위니아대우▷부사장(1급) 안병덕▷부사장(2급) 윤의창▷전무 위대성 장세훈▷상무 서운석 홍승부 김정한 이형진▷상무보 이종훈 심규일◇위니아대우매뉴팩처링▷부사장(1급) 양원기◇위니아대우▷부사장(2급) 최찬수▷상무 김만석 김석곤 이춘도▷상무보 강종구 김영팔◇위니아SLS▷부사장(1급) 백성식▷전무 정한구▷상무 김준▷상무보 조한관◇대유에이텍▷상무보 범형택◇대유에이피▷상무 서종만▷상무보 송인건◇스마트저축은행▷상무 이동석◇대유홀딩스▷상무보 최광옥
◈보령제약그룹◇보령제약◎승진<상무>▷Renal 본부 김길순▷제제연구소 황용연▷ETC운영그룹 김기정<상무보>▷CNS 영업그룹 김정유▷제조1그룹 엄홍열◎보임<전무>▷운영총괄(COO) 장두현▷글로벌사업본부장 최성원◇보령바이오파마◎승진<상무>▷생명공학연구소 김태연
◈한화생명◇본사▷미래전략실장 겸 전략컨설팅TF팀장 엄성민▷상품전략실장 겸 디지털전략추진팀장 신충호▷OI추진실장 문효일<팀장>▷PINE TF 장우경▷SSP TF 안중철▷헬스케어TF 허정은▷SI 오창식▷AI플러스TF 이준섭▷전략채널영업 이경섭▷고객지원 이양식▷보험심사 이원근▷경영관리 윤종국▷언더라이팅 김종원▷디지털문화 이국희▷자산관리솔루션TF 권남열▷준법감시 박진수▷고객서비스관리TF 이성호▷DP63 조정연▷DP강남 신미진▷소비자보호실장 서용성▷상품전략실 Coach 장덕보 임병욱 김한식<본부장>▷개인영업본부장 민정기◇지역 <본부장>▷강북지역 소방섭▷강남지역 최승영▷경인지역 여경구▷부산지역 박상호<지역단장>▷일산 전병진▷구리 안상범▷동부광진 홍승표▷대전 유성조▷충남 송정섭▷충북 채상천▷강서 이종호▷분당 김성준▷인천 양길섭▷강동 박종선▷강원 김영주▷영등포광명 이도형▷안산 김종곤▷송파 오준석▷서초 김영구▷목포 장진복▷전주 이용재▷대구 최덕규▷신부산 이영호▷마산 박순갑▷남울산 최태영▷HFP영남 김영일▷HFP중부 김남선▷HFP경인 장원석▷HFP서울 김남수<사업단장>▷중부GA 함홍식▷호남GA 서영범▷강북GA 한규동▷서울GA 한승의▷부산GA 이준우▷강남GA 김재식▷영남BA 장인태▷경인BA 강종수▷강북BA 김호두▷중부BA 김수창
◈이베스트투자증권◎승진<부사장>▷경영지원총괄 정종열<상무>▷IT 지원본부장 백호진▷IB 금융본부장 김주한▷투자금융본부장 김현호<상무보>▷준법감시본부장 이현주▷글로벌영업본부장 이종호▷트레이딩솔루션본부장 이선범▷경영전략본부장 김동현
◈산업통상자원부▷해외투자과장 박선정▷대불자유무역지역관리원장 주명선
◈과학기술정보통신부▷통신정책관 홍진배▷기획재정담당관 전영수▷소프트웨어정책과장 홍성완
◈한국도로공사<실처장급>▷감사실장 강운▷미래전략처장 손진식▷인력처장 김명호▷휴게시설처장 김성진▷재난안전처장 이두행▷건설처장 조주기▷품질환경처장 이의준▷기술심사처장 봉영채▷도로교통연구원장 박건태▷스마트도로연구단장 김진광▷인재개발원장 이호경▷밀양울산건설사업단장 박종건▷용인구리건설사업단장 배상복▷수도권본부장 김선일▷강원본부장 이병웅▷전북본부장 권혁▷대구경북본부장 김동수▷통행료정산센터장 김시환▷홍보실장 차동민▷사회가치혁신처장 이용양▷정보처장 서경석▷교통처장 류종득▷설계처장 박중규▷세종안성건설사업단장 이재인▷광주전남본부장 김주성▷국가교통빅데이터플랫폼구축추진단장 박경호▷ICT운영센터장 김남열▷교통센터장 엄인섭▷수원지사장 이장희▷동서울지사장 오용권▷원주지사장 박현섭▷대전지사장 박정민▷당진지사장 우정원▷전주지사장 박성환▷김포양주건설사업단장 김유복
◈팍스경제TV▷대표이사 사장 김영무
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