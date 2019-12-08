◈SK하이닉스▷펠로우(연구직 전문 임원) 권언오 김규현 서강봉 오상현 정우식
◈농협금융그룹◇농협금융지주▷경영지원부장 정종관▷사업전략부장 황종연▷디지털전략부장 조청래▷리스크관리부장 이재윤◇농협은행▷종합기획부장 반채운▷경영지원부장 김형기▷홍보국장 문상철▷마케팅전략부장 이창기▷개인고객부장 이연호▷퇴직연금부장 김기현▷투자금융부장 서진택▷외환사업부장 김평태▷공공금융부장 백남성▷농업금융부장 이훈▷대손보전기금부장 차재택▷인사부장 금동명▷업무지원센터장 박찬오▷여신심사부장 손원영▷여신관리부장 최영식▷기업개선부장 이정환▷리스크관리부장 김광주▷디지털채널부장 정종욱▷디지털마케팅부장 이정한▷고객행복센터장 허옥남▷신탁부장 최순체▷수탁업무센터장 이청훈▷자금부장 이재충▷자금운용지원단장 이순재▷정보보호부장 임순혁▷IT보안부장 김대형▷IT기획부장 박수기▷IT금융부장 조상진▷IT디지털금융부장 위길량▷IT카드개발단장 김동수▷카드회원사업부장 서준호▷카드신용관리부장 김창선▷준법감시부장 서덕문◇농협생명▷경영기획부장 여운철▷경영지원부장 주경돈▷농축협사업부장 김근호▷영업지원부장 김기동▷고객지원부장 정종효▷신채널사업부장 김재춘▷상품개발부장 이재원▷감사실장 류영수▷정보보호최고책임자 유창준◇농협손해보험▷경영기획부장 유지영▷농업보험부장 김민호▷고객지원부장 이현승▷정보보호최고책임자 한창희
◈한국항공우주산업◎업무위촉 변경▷사업본부장(국내부문) 문석주▷운영본부장 직무대행 겸 품질경영실장 이진재▷관리본부장 직무대행 겸 커뮤니케이션실장 김준명▷개발본부 우주CE 직무대행 겸 개발사업관리실장 한창헌◎신규임원 선임▷미래전략실장 백동현◎승진<상무>▷국내사업2실장 배기홍▷해외사업1실장 배찬휴<상무보>▷경영기획실장 박경은▷조립생산실장 이상재
◈한유그룹◎승진◇한유▷선박관리팀장 상무 하병진▷경영지원팀장 이사대우 양인근◇한유에너지▷윤활유사업본부장 부사장 겸 한유 SK ETS전략담담임원 권순성▷에너지사업본부장 전무 최진석▷마린사업팀장 이사대우 구자웅◇한유 SK ETS▷울산공장장 상무 장인교▷마케팅사업부장 이사대우 서종원▷울산공장 부공장장 겸 생산팀장 이사대우 옥상수◇한유넥스텔▷대표이사 부사장 박진석
◈KB손해보험◎선임▷의정부지역단장 양정용▷강릉지역단장 김완식▷충주지역단장 황두성▷목포지역단장 송영우▷전주지역단장 권선열▷법인마케팅파트장 정성욱▷법인영업5부장 길장철▷법인제휴영업부장 박태완▷GA지원파트장 방종복▷대구GA사업단장 정종필▷충청GA사업단장 정대용▷방카슈랑스영업2부장 김민선▷장기상품개발파트장 김동진▷장기심사파트장 정연우▷장기지방보상부장 안기석▷자동차업무파트장 홍상의▷수도권2보상부장 문형▷부산보상부장 강동우▷일반상품파트장 정재근▷신시장파트장 최재호▷재물해상파트장 황성수▷인사지원파트장 주동욱▷모바일파트장 김범석▷고객지원파트장 임남수▷법무파트장 허웅▷송무파트장 장원혁◎전보▷개인마케팅파트장 이계춘▷영업교육파트장 한제희▷RFC사업부장 이상우▷서울중부지역단장 김경미▷일산지역단장 허보량▷경인지역단장 홍창기▷부경울산지역단장 송광호▷강남서초지역단장 박윤수▷평택지역단장 강상준▷방카슈랑스영업4부장 김종원▷포항지역단장 김성우▷대구지역단장 배순영▷호남GA사업단장 정택균▷수원지역단장 신기원▷광주지역단장 황숙자▷법인영업1부장 박상규▷법인영업2부장 최재림▷수도GA1사업단장 오명교▷인천GA사업단장 이태웅▷부산GA2사업단장 김갑진▷수도GA2사업단장 안현영▷방카슈랑스지원파트장 김민석▷장기전문조사부장 장일환▷장기수도권보상부장 배성륜▷자동차혁신파트장 백제호▷수도권1보상부장 류종렬▷수도권3보상부장 김은회▷특종파트장 김별기▷인사기획파트장 박영미▷고객컨택파트장 유현▷TC지원파트장 및 수원TC사업단장 김민중
◈외교부▷차관보 김건
◈국토교통부◎승진<국장급>▷기술안전정책관 정용식
◈보건복지부▷질병관리본부 기획조정부장 강민규▷인구정책실 노인지원과장 박기준
◈문화체육관광부◎승진<부이사관>▷홍보담당관 정원상▷재정담당관 정상원▷예술정책과장 송윤석▷관광정책과장 정향미◎전보<과장급>▷홍보담당관 최재원▷여론과장 박영혜▷관광산업정책과장 정원상
◈중소벤처기업부◎전보▷전북지방중소벤처기업청장 서기관 안남우
◈중앙그룹◇중앙일보<제작총괄>▷콘텐트제작 치프에디터 이상렬▷콘텐트제작에디터 강민석 조강수 고정애 서경호 채병건 박진석 손해용 유지혜▷콘텐트제작에디터 겸 논설위원 윤석만▷칼럼니스트 겸 중앙일보플러스 콘텐트랩실장 이훈범<뉴스룸>▷정치디렉터 겸 국제외교안보디렉터 김정하▷국제외교안보 부디렉터 차세현▷경제디렉터 김창규▷경제 부디렉터 김영훈▷산업 부디렉터 최지영▷사회디렉터 김원배▷정책디렉터 신성식▷정책 부디렉터 겸 내셔널팀장 염태정▷문화디렉터 이후남▷비주얼디렉터 조문규
◈농협금융그룹◇농협금융지주▷경영지원부장 정종관▷사업전략부장 황종연▷디지털전략부장 조청래▷리스크관리부장 이재윤◇농협은행▷종합기획부장 반채운▷경영지원부장 김형기▷홍보국장 문상철▷마케팅전략부장 이창기▷개인고객부장 이연호▷퇴직연금부장 김기현▷투자금융부장 서진택▷외환사업부장 김평태▷공공금융부장 백남성▷농업금융부장 이훈▷대손보전기금부장 차재택▷인사부장 금동명▷업무지원센터장 박찬오▷여신심사부장 손원영▷여신관리부장 최영식▷기업개선부장 이정환▷리스크관리부장 김광주▷디지털채널부장 정종욱▷디지털마케팅부장 이정한▷고객행복센터장 허옥남▷신탁부장 최순체▷수탁업무센터장 이청훈▷자금부장 이재충▷자금운용지원단장 이순재▷정보보호부장 임순혁▷IT보안부장 김대형▷IT기획부장 박수기▷IT금융부장 조상진▷IT디지털금융부장 위길량▷IT카드개발단장 김동수▷카드회원사업부장 서준호▷카드신용관리부장 김창선▷준법감시부장 서덕문◇농협생명▷경영기획부장 여운철▷경영지원부장 주경돈▷농축협사업부장 김근호▷영업지원부장 김기동▷고객지원부장 정종효▷신채널사업부장 김재춘▷상품개발부장 이재원▷감사실장 류영수▷정보보호최고책임자 유창준◇농협손해보험▷경영기획부장 유지영▷농업보험부장 김민호▷고객지원부장 이현승▷정보보호최고책임자 한창희
◈한국항공우주산업◎업무위촉 변경▷사업본부장(국내부문) 문석주▷운영본부장 직무대행 겸 품질경영실장 이진재▷관리본부장 직무대행 겸 커뮤니케이션실장 김준명▷개발본부 우주CE 직무대행 겸 개발사업관리실장 한창헌◎신규임원 선임▷미래전략실장 백동현◎승진<상무>▷국내사업2실장 배기홍▷해외사업1실장 배찬휴<상무보>▷경영기획실장 박경은▷조립생산실장 이상재
◈한유그룹◎승진◇한유▷선박관리팀장 상무 하병진▷경영지원팀장 이사대우 양인근◇한유에너지▷윤활유사업본부장 부사장 겸 한유 SK ETS전략담담임원 권순성▷에너지사업본부장 전무 최진석▷마린사업팀장 이사대우 구자웅◇한유 SK ETS▷울산공장장 상무 장인교▷마케팅사업부장 이사대우 서종원▷울산공장 부공장장 겸 생산팀장 이사대우 옥상수◇한유넥스텔▷대표이사 부사장 박진석
◈KB손해보험◎선임▷의정부지역단장 양정용▷강릉지역단장 김완식▷충주지역단장 황두성▷목포지역단장 송영우▷전주지역단장 권선열▷법인마케팅파트장 정성욱▷법인영업5부장 길장철▷법인제휴영업부장 박태완▷GA지원파트장 방종복▷대구GA사업단장 정종필▷충청GA사업단장 정대용▷방카슈랑스영업2부장 김민선▷장기상품개발파트장 김동진▷장기심사파트장 정연우▷장기지방보상부장 안기석▷자동차업무파트장 홍상의▷수도권2보상부장 문형▷부산보상부장 강동우▷일반상품파트장 정재근▷신시장파트장 최재호▷재물해상파트장 황성수▷인사지원파트장 주동욱▷모바일파트장 김범석▷고객지원파트장 임남수▷법무파트장 허웅▷송무파트장 장원혁◎전보▷개인마케팅파트장 이계춘▷영업교육파트장 한제희▷RFC사업부장 이상우▷서울중부지역단장 김경미▷일산지역단장 허보량▷경인지역단장 홍창기▷부경울산지역단장 송광호▷강남서초지역단장 박윤수▷평택지역단장 강상준▷방카슈랑스영업4부장 김종원▷포항지역단장 김성우▷대구지역단장 배순영▷호남GA사업단장 정택균▷수원지역단장 신기원▷광주지역단장 황숙자▷법인영업1부장 박상규▷법인영업2부장 최재림▷수도GA1사업단장 오명교▷인천GA사업단장 이태웅▷부산GA2사업단장 김갑진▷수도GA2사업단장 안현영▷방카슈랑스지원파트장 김민석▷장기전문조사부장 장일환▷장기수도권보상부장 배성륜▷자동차혁신파트장 백제호▷수도권1보상부장 류종렬▷수도권3보상부장 김은회▷특종파트장 김별기▷인사기획파트장 박영미▷고객컨택파트장 유현▷TC지원파트장 및 수원TC사업단장 김민중
◈외교부▷차관보 김건
◈국토교통부◎승진<국장급>▷기술안전정책관 정용식
◈보건복지부▷질병관리본부 기획조정부장 강민규▷인구정책실 노인지원과장 박기준
◈문화체육관광부◎승진<부이사관>▷홍보담당관 정원상▷재정담당관 정상원▷예술정책과장 송윤석▷관광정책과장 정향미◎전보<과장급>▷홍보담당관 최재원▷여론과장 박영혜▷관광산업정책과장 정원상
◈중소벤처기업부◎전보▷전북지방중소벤처기업청장 서기관 안남우
◈중앙그룹◇중앙일보<제작총괄>▷콘텐트제작 치프에디터 이상렬▷콘텐트제작에디터 강민석 조강수 고정애 서경호 채병건 박진석 손해용 유지혜▷콘텐트제작에디터 겸 논설위원 윤석만▷칼럼니스트 겸 중앙일보플러스 콘텐트랩실장 이훈범<뉴스룸>▷정치디렉터 겸 국제외교안보디렉터 김정하▷국제외교안보 부디렉터 차세현▷경제디렉터 김창규▷경제 부디렉터 김영훈▷산업 부디렉터 최지영▷사회디렉터 김원배▷정책디렉터 신성식▷정책 부디렉터 겸 내셔널팀장 염태정▷문화디렉터 이후남▷비주얼디렉터 조문규
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