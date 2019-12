'성매매 집결지의 과거와 미래는' 광주 대인동 옛 홍등가서 전시

유리방 업소 활용해 12일까지 '성매매 NO, 여성인권 ON' 주제문화예술 공간으로 밑그림 그리는 시민 집담회 10일 예정성매매 집결지의 과거와 미래를 모색하는 전시회가 도심 속 흉물로 전락한 홍등가 터에서 열린다.2일 광주 동구에 따르면 '성매매 NO, 여성인권 ON'을 주제로 한 전시가 '영빈관'으로 불렸던 대인동 옛 성매매업소에서 3일 개막한다.12일까지 열흘간 이어지는 전시는 광주 성매매피해상담소 '언니네'와 동구가 공동 개최한다.전시는 광주 원도심인 동구 대인동에 자리한 홍등가의 역사, 성매매를 바라보는 지역과 사회의 시선, 성매매로 유입된 여성의 인권을 다룬다.광주의 대표적인 성매매업소 집결지로 수십년간 성업했던 대인동 일원을 돌아보는 자료와 홍등가에서 사용했던 물건 등으로 전시공간을 채운다.10일쯤에는 대인동 성매매 집결지를 문화예술 공간으로 탈바꿈하는 과정의 하나로 시민 누구나 참여할 수 있는 집담회를 열 계획이다.광주시는 '대인동 성매매 실태조사 및 성매매 집결지 공간 활용방안 연구용역' 결과를 토대로 장기적인 도시재생계획을 구상 중이다.인식 개선과 주민협의 체계 형성, 공간 사업화, 원도심 문화자산이나 주변 개발사업과 연계한 도시계획 수립 등 3단계에 걸쳐 성매매 집결지 폐쇄와 공간 활용계획을 세운다.집담회는 인식 개선과 주민협의 체계 형성을 준비하는 절차로 다양한 의견을 가감 없이 듣는 자리다.대인동은 시외버스터미널이 있던 시절부터 광주의 대표적인 성매매업소 집결지였다.유흥주점으로 등록해 위장 영업하는 속칭 '유리방'에서 속이 비치는 옷을 차려입고 진한 화장을 한 여성들이 밤샘 호객행위를 했다.정부의 성매매 집결지 폐쇄 방침에 따라 2016년 시행한 실태조사 때 유리방 10여곳이 성업 중이었다.현재는 안마방이나 오피스텔 등 변종 성매매업소에 밀려 모두 폐업한 상태다.문 닫은 유리방 일부가 영업 당시 모습 그대로 방치돼 있어 도심 속 흉물로 지적받는다.유리방은 모두 폐업했으나 인근 원룸이나 주택에서 성매매하는 이른바 '휘파리' 영업이 이어지고 있다.동구 관계자는 "성매매 집결지 폐쇄와 새로운 도시공간 창출까지는 먼 계획"이라며 "실현 여부는 불투명하지만, 전시회와 집담회라는 새로운 시도로 논의의 장을 마련하고자 한다"고 말했다./연합뉴스