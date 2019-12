에버랜드, '2020 비긴 어게인 위드 에버랜드' 캠페인

거꾸로 가는 롤러코스터 가동·숫자 '20' 관련 고객 특별 우대삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 2020년 경자년(庚子年)을 맞아 올해 12월부터 내년 2월까지 '2020 비긴 어게인 위드 에버랜드'(2020 Begin Again with Everland) 캠페인을 진행한다.에버랜드는 2일 "1919년에 이어 100여 년 만에 같은 숫자(20)가 반복되는 2020년 특별한 해를 맞아 총 6개의 빅 이벤트와 함께 하는 이번 캠페인을 마련했다"고 밝혔다.캠페인의 첫 번째 이벤트로 '2020년 나의 꿈 그리기 대회'가 초등학생 이하 어린이를 대상으로 10일까지 진행된다.내년에 이루고 싶은 꿈을 그려 에버랜드 홈페이지와 SNS에 응모하면 220명을 뽑아 에버랜드 이용권, 캐릭터 상품, 음료 기프티콘 등 선물을 준다.국내 처음으로 반대 방향으로 달리는 새로운 롤러코스터 '역주행 레이싱 코스터'를 6일부터 연간 회원 대상으로 시범 운영한 뒤 14일부터 일반 고객에게도 오픈한다.에버랜드를 방문한 고객들을 대상으로 2020년에 이루고 싶은 소원을 적어 벽에 걸어 보는 '2020 위시 월(wish wall)' 이벤트도 이달 중순부터 진행한다.에버랜드는 국제 구호 개발 NGO(플랜코리아)와 함께 위시 월에 걸리는 소원의 숫자만큼 특정 기부금을 자체적으로 출연해 소외지역 아동 돕기 기금으로 활용할 예정이다.올해 마지막 날인 31일 자정 에버랜드 포시즌스 가든에서는 새해맞이 2020초(약 33분) 전부터 카운트다운을 시작해 자정에 맞춰 평소보다 3배 이상 규모의 불꽃 쇼를 펼친다.새해맞이 불꽃 쇼는 유튜브, 네이버TV 등 에버랜드 공식 SNS로 생중계되며, 불꽃 쇼 당일 한정 57% 이상 할인 이용권을 오는 9일부터 네이버 예약으로 단독판매한다.내년 1월에는 한달 내내 매일 2020명과 2020년에 결혼 20주년·입사 20주년 등 20과 관련한 사연이 있는 고객에게 특별한 가격 혜택 서비스를 제공한다.졸업 시즌인 2월에는 새로운 시작의 설렘을 담은 청춘 축제 '헬로 마이 트웬티즈(Hello My Twenties)'를 열어 내년에 스무 살을 맞이하거나, 스무 살 시절을 이미 경험한 고객들에게 스무살을 추억할 수 있는 다양한 이벤트를 진행한다./연합뉴스