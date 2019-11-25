◈한일시멘트그룹◇한일시멘트▷전무 이노선▷상무보 허권회▷이사대우 신정우 서호석◇한일현대시멘트▷이사대우 양재선 장중석 정원균◇한일네트웍스▷상무보 이진선◇한일건재▷상무보 윤영훈◇우덕축산▷이사대우 박영식
◈대신금융그룹◇대신증권◎신규선임<상무>▷경영기획본부장 이성근▷강남지역본부장 임민수▷경영지원본부장 김수창▷Market Solution부문장 이재우▷IT본부장 홍종국◎승진<전무>▷동부지역본부장 이정화▷전략지원부문장·프라이빗라운지부문장 진승욱▷PF부문장 권택현▷IB부문장 박성준◎전보<전무>▷준법감시인·준법지원부문장 홍대한<상무>▷대신나인원프라이빗라운지장 이순남◇대신에프앤아이◎신규선임<상무>▷투자본부장 전동민◇대신에이엠씨◎승진<전무>▷자산관리본부장 노명문◇대신저축은행◎신규선임<상무>▷영업본부장 이영석◇대신자산운용◎신규선임<상무>▷경영지원그룹장 이동수◎전보<상무>▷준법감시인 김주영◇대신자산신탁◎승진<이사대우>▷신탁사업1부문장 양민영▷신탁사업2부문장 윤종열◇대신경제연구소◎신규선임▷대표이사 조윤남
◈과학기술정보통신부▷연구개발정책과장 황판식
◈통계청<고위공무원>▷통계청 차장 김광섭▷통계데이터허브국장 송성헌
◈국가과학기술인력개발원<승진>▷고객소통팀장 박임마누엘
◈녹색경제신문▷편집주간 김종면
◈CEO스코어데일리◎전보▷정책경제부장 정경진◎승진▷금융증권부장 송정훈
◈위키리크스한국▷편집국 정경부장 윤성필▷〃미래산업팀장 양철승
◈대신금융그룹◇대신증권◎신규선임<상무>▷경영기획본부장 이성근▷강남지역본부장 임민수▷경영지원본부장 김수창▷Market Solution부문장 이재우▷IT본부장 홍종국◎승진<전무>▷동부지역본부장 이정화▷전략지원부문장·프라이빗라운지부문장 진승욱▷PF부문장 권택현▷IB부문장 박성준◎전보<전무>▷준법감시인·준법지원부문장 홍대한<상무>▷대신나인원프라이빗라운지장 이순남◇대신에프앤아이◎신규선임<상무>▷투자본부장 전동민◇대신에이엠씨◎승진<전무>▷자산관리본부장 노명문◇대신저축은행◎신규선임<상무>▷영업본부장 이영석◇대신자산운용◎신규선임<상무>▷경영지원그룹장 이동수◎전보<상무>▷준법감시인 김주영◇대신자산신탁◎승진<이사대우>▷신탁사업1부문장 양민영▷신탁사업2부문장 윤종열◇대신경제연구소◎신규선임▷대표이사 조윤남
◈과학기술정보통신부▷연구개발정책과장 황판식
◈통계청<고위공무원>▷통계청 차장 김광섭▷통계데이터허브국장 송성헌
◈국가과학기술인력개발원<승진>▷고객소통팀장 박임마누엘
◈녹색경제신문▷편집주간 김종면
◈CEO스코어데일리◎전보▷정책경제부장 정경진◎승진▷금융증권부장 송정훈
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