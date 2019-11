문재인 대통령, MBC '국민과의 대화' 출연

배철수 "사회서 가장 필요한 게 사랑이라 선곡"

배철수, 문재인 대통령 등장곡으로 비틀즈 'All you need is love' 선곡(국민과의 대화)/사진=MBC 캡처

MC 배철수가 문재인 대통령의 등장곡으로 비틀스의 'All you need is love'를 선곡했다.문 대통령은 19일 오후 방송된 MBC '국민이 묻는다. 2019 국민과의 대화'에 출연해 300명의 국민과 질의응답 시간을 가졌다.이날 방송에서는 문 대통령이 스튜디오에 입장하는 동안 비틀스의 'All you need is love'가 흘러나왔다.'All you need is love'는 베트남전이 한창이던 1967년 발표한 곡으로 평화의 메세지를 담고 있다.배철수가 문 대통령에게 "이 곡을 아냐"고 질문하자 "노래 제목은 정확하게 모르지만 '사랑'에 대한 노래라고 알고 있다"며 선곡의 의미를 되물었다.이에 배철수는 "사회에서 가장 필요한게 사랑이라 선곡했다"고 답했다.이 말을 들은 문 대통령은 "저는 국민들로부터 사랑을 많이 받은 정치인이다. 사랑받은 만큼 갚아라'라는 뜻인 거 같다"면서 "사랑의 토대는 소통도 필요할 것이고 그런 자리라는 의미로 느꼈다"고 말했다.방정훈 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com