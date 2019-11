韓국민의 정부신뢰도 39%…OECD 36개국 중 22위

경제협력개발기구(OECD)의 정부 신뢰도 조사에서 우리나라의 신뢰도 수치와 순위가 모두 상승했지만, 국민 10명 중 6명은 여전히 정부를 신뢰하지 않는 것으로 나타났다.행정안전부는 OECD가 14일(현지시간) 발표한 '한눈에 보는 정부 2019' 보고서에서 한국 정부에 대한 국민의 신뢰도가 39%로 조사됐다고 밝혔다.OECD의 정부 신뢰도 조사는 작년 하반기 중 각국 국민 1천명에게 '당신은 중앙정부를 신뢰하는가'(Do you have confidence in national government)라고 질문해 '그렇다' 또는 '아니다'로 답하게 하는 방식으로 이뤄졌다.신뢰도는 이 질문에 '그렇다'고 답한 응답자의 비율이다.한국 정부 신뢰도 39%는 국민 10명 중 약 4명은 정부를 믿지만 6명은 믿지 않는다는 뜻이다.한국 정부에 대한 신뢰도는 OECD 36개 회원국 평균인 45%를 밑돈다.다만 한국은 첫 조사가 이뤄진 2007년 이후 가장 높은 수준의 정부 신뢰도를 보였다.격년으로 발표되는 이 조사에서 한국 정부의 신뢰도는 2007년 24%, 2011년 27%, 2013년 23%, 2015년 34%, 2017년 24% 등을 나타냈다.공식조사와 별도로 지난해 OECD와 한국개발연구원(KDI) 공동연구로 공개한 2018년 한국 정부 신뢰도는 36%였다.정부 신뢰도 순위도 높아졌다.이번 조사에서 한국은 36개국 가운데 22위에 올랐다.여전히 중하위권이긴 하지만 직전 공식조사인 2017년(32위)보다 10계단, 비공식 조사인 2018년(25위)보다는 3계단 상승했다.그 이전의 한국 정부 신뢰도 순위는 2011년 31위, 2013년 29위, 2015년 26위였다.인접한 순위의 국가를 보면 한국의 정부 신뢰도는 체코(19위), 영국(20위), 에스토니아(21위·이상 42%)보다 낮고 헝가리(23위·39%), 일본(24위·38%), 프랑스(25위·38%), 아이슬란드(26위·37%)보다 높았다.미국(30위·31%)도 한국 아래 순위에 있었다.정부 신뢰도 1위는 조사대상자의 85%가 정부를 신뢰한다고 답한 스위스였다.룩셈부르크(76%), 노르웨이(68%), 네덜란드(66%), 뉴질랜드(64%) 순으로 뒤를 이었다./연합뉴스