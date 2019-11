[배시원 쌤의 신나는 영어여행] 'write'와 관련된 다양한 표현들

우선 write가 '쓰다'라는 뜻이라는 건 다 아실 거라 생각합니다.

하지만 scribe이란 단어에도 '쓰다'라는 뜻이 있다는 것을 아셨나요?

이 단어는 다양한 '접두사(prefix)'와 결합하여

다양한 뜻의 단어들을 만들어낼 수 있답니다.

이루어질 수 없는 사랑의 안타까움을 노래한 이 곡은 뮤지컬[아이다(Aida)]의 수록 곡으로 유명한 [Written in the stars]입니다. 원래 written in the stars는 ‘별에 쓰여진’이란 뜻이지만, ‘(운명처럼) 그렇게 되다’라는 뜻을 가진 표현이랍니다.‘사랑을 쓰려거든 연필로 쓰세요’라는 옛 노랫말처럼, 말보다는 글이 울림이 오래가고, 또 ‘기억은 사라져도, 기록은 남는다’는 말처럼 무언가 중요한 것을 잊지 않기 위해서, 우리는 늘 무언가를 써가며 살아가고 있습니다. 영어 단어, 표현 역시 쓰면서 외울 때 보다 정확하고 오래 기억할 수 있답니다. 그래서 오늘은 우리 삶에서 없어서는 안 될 ‘쓰기’와 관련된 영어 표현들에 대해 알아보도록 하겠습니다.우선 write가 ‘쓰다’라는 뜻이라는 건 다 아실 거라 생각합니다. 하지만 scribe이란 단어에도 ‘쓰다’라는 뜻이 있다는 것을 아셨나요? 이 단어는 다양한 ‘접두사(prefix)’와 결합하여 다양한 뜻의 단어들을 만들어낼 수 있답니다.예를 들어, inscribe는 ‘안에(in) 쓰다’라는 의미라 ‘새기다’라는 뜻이고, describe는 de가 아래(down)의 뜻이라 ‘받아 적다’라는 의미로 출발했는데, 지금은 ‘세세히 설명하다, 묘사하다’ 정도의 의미로 쓰인답니다.subscribe 역시 sub이 아래(underneath)의 뜻이라 원래는 ‘밑에 뭔가를 적다’라는 뜻이었지만, 지금은 ‘정기 구독하다’의 뜻으로 쓰인답니다. 예전에는 이 단어를 설명하기 위해 어원을 이용해서 열심히 설명했지만, 요즘은 YouTube 영상의 ‘구독’ 표시 덕분에 굳이 따로 설명하지 않아도 많은 학생들이 이 단어를 알고 있답니다. 역시 이 세상에 쉬운 단어랑 어려운 단어는 없는 것 같습니다. 나와 친한 단어와 낯선 단어만 있을 뿐.끝으로 prescribe는 ‘처방하다’라는 뜻이랍니다. 약국에서 약을 타기 전에 의사 선생님께서 나를 위해 ‘먼저(pre) 써주신 것(scribe)’이 prescribe이기 때문이지요. 하지만 proscribe는 ‘금지하다’라는 뜻이랍니다. pre가 먼저(before)의 뜻이 강하다면, pro는 앞(in front of)이란 뜻이 강한 접두사거든요. 잔디밭 앞에 쓰여 있는 말 “잔디밭을 밟지 마시오.” 또는 종종 담벼락에 쓰여 있는 강력한 경고 문구들 “쓰레기를 절대 버리지 마시오.” 등을 떠올리시면 쉽게 이해하실 수 있으실 겁니다.이 외에도 conscribe(징집하다), circumscribe(제한하다), transcribe(베끼다), 그리고 scribble(휘갈겨 쓰다) 등등 scribe가 들어간 단어는 정말 많답니다. 앞으로 scribe가 들어간 단어를 보면 ‘쓰다’를 떠올려주세요. 이렇게 어원을 통해 단어들을 가슴에 새기다 보면 훨씬 더 정확하고 오래 단어를 기억할 수 있답니다.