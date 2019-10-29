◈백병원◇부산백병원▷희귀질환센터장 정우영◇상계백병원▷종합건강증진센터소장 김종우◇일산백병원▷중환자실장(외과계) 김준현
◈산업통상자원부◎승진<서기관>▷감사담당관실 남한규▷혁신행정담당관실 김기호▷규제개혁법무담당관실 김정두▷산업일자리혁신과 유은▷산업기술정책과 김종선▷에너지혁신정책과 송용식▷자원안보정책과 권종헌▷신재생에너지정책과 이수부▷미주통상과 조진화▷신북방통상총괄과 김파라▷자유무역협정이행과 김선애▷세계무역기구과 차세운▷투자정책과 곽근열▷해외투자과 최원엽▷통상현안대응단 김용운▷산업정책과 홍충완▷산업기술정책과 김학배▷전력산업과 김동환▷중동아프리카통상과 배판술▷통상분쟁대응과 정문희
◈국세청◎전보<과장급>▷서울지방국세청 전산관리팀장 최영호▷〃 조사3국 조사2과장 전승배▷은평 세무서장 김휘영▷중부지방국세청 개인납세2과장 안민규▷대전지방국세청 성실납세지원국장 조성택▷국세청 문준검◎초임<세무서장>▷충주 양경렬▷영동 이승원▷예산 이은성▷진주 이호범
◈동북아센터▷사무국장 강진욱
◈산업통상자원부◎승진<서기관>▷감사담당관실 남한규▷혁신행정담당관실 김기호▷규제개혁법무담당관실 김정두▷산업일자리혁신과 유은▷산업기술정책과 김종선▷에너지혁신정책과 송용식▷자원안보정책과 권종헌▷신재생에너지정책과 이수부▷미주통상과 조진화▷신북방통상총괄과 김파라▷자유무역협정이행과 김선애▷세계무역기구과 차세운▷투자정책과 곽근열▷해외투자과 최원엽▷통상현안대응단 김용운▷산업정책과 홍충완▷산업기술정책과 김학배▷전력산업과 김동환▷중동아프리카통상과 배판술▷통상분쟁대응과 정문희
◈국세청◎전보<과장급>▷서울지방국세청 전산관리팀장 최영호▷〃 조사3국 조사2과장 전승배▷은평 세무서장 김휘영▷중부지방국세청 개인납세2과장 안민규▷대전지방국세청 성실납세지원국장 조성택▷국세청 문준검◎초임<세무서장>▷충주 양경렬▷영동 이승원▷예산 이은성▷진주 이호범
◈동북아센터▷사무국장 강진욱
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