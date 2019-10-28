◈한국예탁결제원◎전보▷증권등록본부장 김정미◎승진<부장>▷광주지원장 김승일▷비즈니스지원부장 조영빈◎전보<부장>▷IT서비스부장 정의수▷IT전략부장 류상요▷증권등록업무부장 박선혜▷증권파이낸싱부장 김정민▷인적자원개발부 수석조사역 정운근▷전산센터구축추진단 수석조사역 김상곤▷청산결제부장 백상태▷주식등록부장 박종진▷IT인프라운영부장 및 전산센터구축추진단장 유장상◎승진<팀장>▷청산결제기획팀장 이성용▷리스크통제팀장 김승현▷비즈니스지원부 선임전산역 손영일◎전보<팀장>▷안전기획팀장 김진택▷청렴준법팀장 서명완▷e-서비스팀장 안호주▷전산센터구축추진단 선임전산역 이상섭▷〃 선임전산역 박시형▷펀드지원팀장 이남순▷채권등록2팀장 함영대▷금융지표 개선지원 전담반장 배종혁▷채권등록1팀장 김학준▷국제·펀드서비스팀장 이청우▷글로벌정보관리팀장 전일우▷ACG총회준비반장 채영진▷비서실 선임비서역 권의진▷경영관리팀장 김상규▷주식등록팀장 손준혁▷투자상품관리팀장 김병만▷증권등록총괄팀장 최흥규▷계좌관리팀장 김수진▷IT보안팀장 서승룡▷비즈니스지원부 선임전산역 이수천▷증권등록서비스팀장 장영민▷성과관리팀장 우종하
◈신아일보▷광고마케팅국 부국장 이준희
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