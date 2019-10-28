◎전보
<본부장>
▷증권등록본부장 김정미
<부장>
▷IT서비스부장 정의수 ▷IT전략부장 류상요 ▷증권등록업무부장 박선혜 ▷증권파이낸싱부장 김정민 ▷인적자원개발부 수석조사역 정운근 ▷전산센터구축추진단 수석조사역 김상곤 ▷청산결제부장 백상태 ▷주식등록부장 박종진 ▷IT인프라운영부장 및 전산센터구축추진단장 유장상
<팀장>
▷안전기획팀장 김진택 ▷리스크관리부 청렴준법팀장 서명완 ▷IT서비스부 e-서비스팀장 안호주 ▷전산센터구축추진단 선임전산역 이상섭 ▷전산센터구축추진단 선임전산역 박시형 ▷펀드사무관리부 펀드지원팀장 이남순 ▷채권등록부 채권등록2팀장 함영대 ▷청산결제부 금융지표 개선지원 전담반장 배종혁 ▷채권등록부 채권등록1팀장 김학준 ▷IT서비스부 국제‧펀드서비스팀장 이청우 ▷글로벌서비스부 글로벌정보관리팀장 전일우 ▷해외사업부 ACG총회준비반장 채영진 ▷비서실 선임비서역 권의진 ▷경영전략부 경영관리팀장 김상규 ▷주식등록부 주식등록팀장 손준혁 ▷증권예탁부 투자상품관리팀장 김병만 ▷증권등록업무부 증권등록총괄팀장 최흥규 ▷증권등록업무부 계좌관리팀장 김수진 ▷IT전략부 IT보안팀장 서승룡 ▷비즈니스지원부 선임전산역 이수천 ▷IT서비스부 증권등록서비스팀장 장영민 ▷경영전략부 성과관리팀장 우종하
◎승진
<부장>
▷광주지원장 김승일 ▷비즈니스지원부장 조영빈
<팀장>
▷청산결제부 청산결제기획팀장 이성용 ▷리스크관리부 리스크통제팀장 김승현 ▷비즈니스지원부 선임전산역 손영일
한경닷컴
<본부장>
▷증권등록본부장 김정미
<부장>
▷IT서비스부장 정의수 ▷IT전략부장 류상요 ▷증권등록업무부장 박선혜 ▷증권파이낸싱부장 김정민 ▷인적자원개발부 수석조사역 정운근 ▷전산센터구축추진단 수석조사역 김상곤 ▷청산결제부장 백상태 ▷주식등록부장 박종진 ▷IT인프라운영부장 및 전산센터구축추진단장 유장상
<팀장>
▷안전기획팀장 김진택 ▷리스크관리부 청렴준법팀장 서명완 ▷IT서비스부 e-서비스팀장 안호주 ▷전산센터구축추진단 선임전산역 이상섭 ▷전산센터구축추진단 선임전산역 박시형 ▷펀드사무관리부 펀드지원팀장 이남순 ▷채권등록부 채권등록2팀장 함영대 ▷청산결제부 금융지표 개선지원 전담반장 배종혁 ▷채권등록부 채권등록1팀장 김학준 ▷IT서비스부 국제‧펀드서비스팀장 이청우 ▷글로벌서비스부 글로벌정보관리팀장 전일우 ▷해외사업부 ACG총회준비반장 채영진 ▷비서실 선임비서역 권의진 ▷경영전략부 경영관리팀장 김상규 ▷주식등록부 주식등록팀장 손준혁 ▷증권예탁부 투자상품관리팀장 김병만 ▷증권등록업무부 증권등록총괄팀장 최흥규 ▷증권등록업무부 계좌관리팀장 김수진 ▷IT전략부 IT보안팀장 서승룡 ▷비즈니스지원부 선임전산역 이수천 ▷IT서비스부 증권등록서비스팀장 장영민 ▷경영전략부 성과관리팀장 우종하
◎승진
<부장>
▷광주지원장 김승일 ▷비즈니스지원부장 조영빈
<팀장>
▷청산결제부 청산결제기획팀장 이성용 ▷리스크관리부 리스크통제팀장 김승현 ▷비즈니스지원부 선임전산역 손영일
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