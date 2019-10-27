◈세방그룹◇세방◎신임▷상무보대우 허인철◇세방전지◎보임▷영업부문 업무총괄 전무 원성연▷관리 및 생산부문 업무총괄 상무 차주호▷국내영업본부장 상무보 원안식▷경영관리본부장 상무보대우 오경중◎신임▷상무보대우 윤형선 이령◇세방산업◎전보▷대표이사 전무 홍순태◎승진▷상무 박정희◇이앤에스글로벌◎신임▷상무보대우 손권식◇세방리튬배터리◎전보▷대표이사 상무 차주호◇동양메탈◎승진▷대표이사 전무 홍순태
◈도모브로더▷대표 최승호 이선종
◈기획재정부◎승진<부이사관>▷인사과장 이승욱
◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷신재생에너지정책단장 최우석
◈해양수산부◎전보<국장급>▷해양정책실 국제원양정책관 우동식
◈외교부▷주캄보디아대사 박흥경
◈해양수산부◎전보<국장급>▷해양정책실 국제원양정책관 우동식
◈조선대▷총장직무대리 이대용▷대학원장 장완식▷기획조정실장 겸 대학특성화지원센터장 이민창▷교무처장 황윤용▷연구처장 겸 산학협력단장 이종국▷취업학생처장 겸 대학일자리센터장 윤오남▷대외협력처장 김봉철▷기획조정부실장 겸 대학특성화지원센터 부센터장 변재영▷교무부처장 겸 대학혁신사업지원센터 교육부 센터장 송경오▷연구처 산학부처장 겸 산학협력단 산학부단장 황석승▷연구처 연구부처장 겸 산학협력단 연구부단장 박종철▷대학원 부원장 전홍성▷보건진료소장 김삼철
◈도모브로더▷대표 최승호 이선종
◈기획재정부◎승진<부이사관>▷인사과장 이승욱
◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷신재생에너지정책단장 최우석
◈해양수산부◎전보<국장급>▷해양정책실 국제원양정책관 우동식
◈외교부▷주캄보디아대사 박흥경
◈해양수산부◎전보<국장급>▷해양정책실 국제원양정책관 우동식
◈조선대▷총장직무대리 이대용▷대학원장 장완식▷기획조정실장 겸 대학특성화지원센터장 이민창▷교무처장 황윤용▷연구처장 겸 산학협력단장 이종국▷취업학생처장 겸 대학일자리센터장 윤오남▷대외협력처장 김봉철▷기획조정부실장 겸 대학특성화지원센터 부센터장 변재영▷교무부처장 겸 대학혁신사업지원센터 교육부 센터장 송경오▷연구처 산학부처장 겸 산학협력단 산학부단장 황석승▷연구처 연구부처장 겸 산학협력단 연구부단장 박종철▷대학원 부원장 전홍성▷보건진료소장 김삼철
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지