여수시, 2023년 '세계 만(灣) 클럽' 총회 유치

전남 여수시는 2023년 열리는 '세계에서 가장 아름다운 만(灣) 클럽'(Club of the Most Beautiful bays in the World) 제19차 연차총회를 유치했다고 18일 밝혔다.이날 일본 도야마현에서 열린 '세계에서 가장 아름다운 만 클럽' 제15차 연차총회에서 여수시는 2023년 총회 개최지로 확정됐다.여수시는 여수항 개항 100주년을 기념하고, 2026년 여수세계섬박람회 개최 붐 조성을 위해 세계 만 클럽 연차총회 유치를 추진했다.7월에는 유치 희망 서한문을 미셸 부졸(Michel Bujold) 세계 만 클럽 회장에게 발송했고, 이사회 임원에게도 개별적으로 협력을 당부했다.연차총회 하루 전날인 17일에는 권오봉 시장이 이사회 임원들을 직접 만나 지지를 호소했다.세계에서 가장 아름다운 만 클럽은 만의 보호와 보전, 지속가능한 개발을 목표로 1997년 3월 설립된 국제비정부기구다.여자만, 가막만, 장수만 등 5개만을 품고 있는 여수는 2009년 11월 회원에 가입했고, 2014년 제10차 연차총회를 열었다./연합뉴스