경남정보대학교는 15일부터 이틀간 경주 한화리조트에서 해외 취업을 희망하는 ICT컴퓨터계열과 방송영상과 학생 40명을 대상으로 '글로벌 취업캠프'를 열었다.이번 캠프는 K-MOVE 스쿨 사업 중 '일본 콘텐츠 개발 역량을 갖춘 IT 전문가 양성 과정'과 연계해 마련됐다.학생들은 해외 취업 이해, 준비사항, IT 활성화 시장인 일본 취업 시장 분석, 해외 취업에 필요한 직무역량 강화, 이력서·자기소개서 작성 등으로 나눠 교육을 받았다.최종 해외취업자로 선발되는 학생은 일본 오사카에 있는 IT·시스템·소프트웨어·콘텐츠 제작 업체 등으로 취업한다.학교 측은 미선발된 학생에게 베트남, 대만 등 신흥 IT 성장지역으로 취업을 연계할 계획이다./연합뉴스