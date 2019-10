[배시원 쌤의 신나는 영어여행] '말'과 관련된 표현들

word의 가장 기본적인 뜻은 '말, 단어'입니다.

그래서 have a word with란 표현은

'~와 잠깐 한두 마디 이야기를 나누다'라는 뜻이랍니다.

그런데 words라고 해서 복수로 쓰면

주로 '말다툼, 논쟁'이란 뜻으로 쓰인답니다.

호주 맥쿼리대 통번역 대학원에서 석사학위를 받았으며 현재 배시원 영어교실 원장을 맡고있다.

사랑과 이별의 아픔을 가슴 저리는 가사로 표현한 이 노래는 ‘엘튼 존’의 명곡 [Sorry seems to be the hardest word]입니다. 이처럼 살아가는 데 ‘말’만큼 중요한 것도 없는 것 같습니다. 정말 말 한마디에 천 냥 빚을 갚을 수도 있고, 무심코 던진 말 한마디가 누구에게는 평생 씻을 수 없는 상처가 될 수도 있기 때문입니다. 그래서 오늘은 소통을 하는 데 가장 중요한 ‘말(word)’과 관련된 영어 표현들에 대해 알아보도록 하겠습니다.우선 다들 아시는 것처럼 word의 가장 기본적인 뜻은 ‘말, 단어’입니다. 그래서 have a word with란 표현은 ‘~와 잠깐 한두 마디 이야기를 나누다’라는 뜻이랍니다. 그런데 words라고 해서 복수로 쓰면 주로 ‘말다툼, 논쟁’이란 뜻으로 쓰인답니다. 그래서 hot words는 ‘격론, 말다툼’이란 뜻이고, have words with a person이란 표현은 ‘남과 언쟁하다’라고 해석할 수 있답니다.그리고 word of mouth는 ‘입소문’이란 뜻이랍니다. 정말 입에서 입으로 전해지는 얘기지요. 그래서 The rumor spread by word of mouth는 ‘그 소문은 입에서 입으로 전해졌다’라는 뜻이고, I heard that she was a great hairdresser by word of mouth라는 표현은 ‘내가 듣기엔 그녀가 훌륭한 헤어 디자이너라고 하던데’ 정도로 이해하시면 됩니다.이 외에도 word가 들어간 표현들은 참 많은데, in a word라는 표현은 ‘한 마디로 (말해서)란 뜻이고, keep one’s word는 ‘약속을 지키다’, 반대로 break one’s word는 ‘약속을 어기다’라는 뜻이랍니다.10월 9일은 한글날입니다. 소중한 우리말 더욱 아끼고 사랑해야겠습니다.