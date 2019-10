전 항운노조 위원장 친분 이용 채용 비리 개입 여성 실형

조합원 인사에 막강한 영향력을 가진 전 부산항운노조 위원장과의 특별한 관계를 이용해 1억원을 받고 취업·승진 청탁을 한 여성이 1심에서 실형을 선고받았다.부산지법 형사5부(권기철 부장판사)는 배임수재, 근로기준법·대부업법 위반 혐의로 기소된 A(59) 씨에게 징역 1년 4개월과 추징금 7천500만원을 선고했다고 3일 밝혔다.판결문에 따르면 A 씨는 B(64) 씨로부터 2017년 9월께 항운노조 조합원인 아들 C 씨를 조장으로 승진시켜달라는 청탁을 받고 현금 7천500만원을 받았다.A 씨는 20여년간 특별한 관계를 유지해오던 이모 전 부산항운노조 위원장에게 C 씨 이름을 알려줬고, 이 전 위원장은 노조 간부에게 지시해 C 씨를 조장으로 승진시켰다.A 씨는 앞선 2014년에도 B 씨에게 3천만원을 받고 같은 수법으로 아들 C 씨를 부산항운노조에 취업시켜줬다.이 전 위원장은 재직할 때는 물론 퇴임 이후에도 취업, 승진, 전환배치, 정년연장, 대의원 선출, 비리 구속자 복직 등 다양한 인사 청탁 비리에 관여해 사실상 부산항운노조 '상왕'이라는 비판을 받아왔다.현재 이 전 위원장은 외부인, 노조원 등에게 4억원 이상을 받고 총 12건의 인사 비리를 저지른 혐의로 재판을 받고 있다.A 씨는 지자체에 대부업 등록을 하지 않고 2012년부터 6년간 총 119차례에 걸쳐 16억8천200여만원을 빌려주는 불법 대부업을 한 혐의도 받았다.재판부는 "피고인은 이 전 위원장과의 관계를 이용해 1억원이 넘는 돈을 챙겼다"며 "아들, 조카에 이어 지인 아들의 특혜성 취업을 성사시키고 금전적 이익을 챙기는 사이 누군가의 취업과 승진 기회는 박탈됐다"고 양형 이유를 설명했다.재판부는 A 씨에게 1억여원을 건넨 혐의(배임증재)로 재판에 넘겨진 B 씨에게는 "아들이 특혜를 받아 인사의 공정성을 기대하는 조합원에게 좌절감을 줬다"며 징역 5개월의 실형을 선고했다./연합뉴스