◈한국마이크로소프트<전무>▷컨슈머·디바이스사업본부 박범주<상무>▷IT본부 우제완▷공공사업본부 전세광<이사>▷엔터프라이즈커머셜사업본부 김종문 김진억 박남옥▷엔터프라이즈글로벌사업본부 김용선▷파트너·SMC사업본부 권은정 김명신 송상윤 진찬욱 황은하▷공공사업본부 박상현 전원▷GBB(Global Black Belt)본부 송치훈▷MS컨설팅서비스본부 박민우▷컨슈머·디바이스사업본부 박승준▷HR본부 김태진▷R&D본부 Joris Abalea 이소영▷커머셜소프트웨어엔지니어링사업본부 김대우
◈한화손해보험▷디지털혁신실장 김민기▷고객시장혁신실장 변동헌▷자동차보험부문장 정의봉▷경영지원실장 장창섭▷강북지역단장 김원하
◈금융위원회▷금융그룹감독혁신단 지배구조팀장 이인욱
◈식품의약품안전처▷한약정책과장 고호연
◈문화재청▷천연기념물과장 황권순▷문화유산교육팀장 전기선
◈한국무역협회◎승진<임원>▷전무이사(국제무역연구원장 겸직) 신승관▷MICE추진본부장 허인규
◈근로복지공단▷보험재정이사 이주일
◈경제·인문사회연구회◎승진<책임전문위원>▷평가기획부 최재녕▷정보화부 이수한<전문위원>▷예산부 김순종▷총무인사부 안현수
◈국민대▷창업지원단장 오하령
◈매일경제신문◎승진▷편집국 국차장 겸 지식부장 김명수▷광고마케팅국 광고2부장(부국장대우) 유창호▷편집국 경제부(부장대우) 송성훈▷〃 산업부(부장대우) 황형규▷〃 증권부(부장대우) 남기현▷기획부장 직대 황순우◎전보▷월간국장 홍기영▷주간국장 직대 설진훈▷편집국 4차산업 겸 프리미엄부장 김주영▷〃 금융부장 정혁훈▷〃 경제부장 김대영▷〃 중소기업부장 김경도◎승진 및 전보▷전국취재부장(부국장) 장종회▷문화부장 이은아▷국제 겸 영문뉴스부장 전병득▷유통경제부장 노영우◇매일방송◎승진▷보도국차장 겸 산업부장 겸 한국데이터거래소추진위원회 위원장 최은수▷기획실 미디어전략부장(부국장대우) 김창민▷보도국 정치부(부장대우) 최중락 김명준◎전보▷교양국장직대 박병호▷예능국장직대 정해상▷심의실장직대 정완진▷보도국 경제부장 은영미◎승진 및 전보▷논설실장직대 정운갑▷보도국 사회1부장(부국장) 장광익◇MBN미디어텍◎승진▷보도미술부장(부국장대우) 양진오◇매일경제TV▷대표 장용수◇매경비즈▷대표 김웅철◇매경닷컴▷대표 겸 여플 대표 최용성◇매경출판▷대표 서정희
◈OBS경인TV▷보도국 총괄에디터(부국장) 이윤택<보도국 팀장>▷월드뉴스 이무섭▷보도영상 이경재▷영상편집 이동호▷경기총국 취재 고영규▷의정부총국 취재 강병호▷경제산업 양태환▷국회 김용주▷정치 배해수▷사회 김미애
◈한화손해보험▷디지털혁신실장 김민기▷고객시장혁신실장 변동헌▷자동차보험부문장 정의봉▷경영지원실장 장창섭▷강북지역단장 김원하
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