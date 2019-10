"3약 복합제제, 초파리 수명 50% 연장"

현재 의료용으로 쓰이고 있는 3가지 약을 혼합한 폴리 필(polypill)에 노화를 늦추는 단서가 있다는 연구 결과가 나왔다.영국 킹스 칼리지 런던(KCL)과 독일 막스 플랑크 노화 생물학연구소의 공동 연구진은 이 폴리 필은 초파리(drosophila)의 수명을 50% 가까이 연장시키는 효과가 있다는 연구결과를 발표했다고 로이터 통신 등이 30일 보도했다.이 폴리 필은 조울증 등에 쓰이는 기분 안정제 리튬(lithium), 항암제 트라메티닙(trametinib), 면역억제제 라파마이신(rapamycin) 등 3가지 약을 섞은 것이라고 연구진은 밝혔다.이 3가지 약은 하나하나가 모두 초파리의 수명을 늘리는 효과가 있으며 3가지를 섞었을 땐 수명 연장 효과가 극대화되는 것으로 나타났다고 킹스 칼리지 런던 건강 노화 연구소(Institute of Healthy Aging)의 린다 패트리지 교수는 설명했다.이 3가지 약 중 어느 하나를 썼을 땐 초파리의 수명이 평균 11%, 2가지를 투여했을 땐 약 30%, 3가지를 한꺼번에 투여했을 땐 48% 연장됐다.이 3가지 약은 세포 신호전달 경로는 각자 다르지만 합쳤을 땐 영양소 감지 네트워크(nutrient sensing network)를 형성한다.영양소 감지 네트워크는 곤충에서 인간에 이르기까지 진화의 모든 과정에서 보존돼온 시스템이다.이 네트워크는 영양소의 섭취량 변화에 따른 신체의 반응을 조절, 노화를 지연시키는 것으로 믿어진다고 연구진은 설명했다.이 약들은 영양소 감지 네트워크 안에서 각자의 신호전달 경로에 따라 작용하지만, 그 과정에서 발생하는 부작용을 줄이기 위해 서로를 보완하는 것으로 보인다고 연구진은 밝혔다.즉 라파마이신은 지방대사 과정에서 인간의 인슐린 저항과 비슷한 바람직 하지 않은 효과를 발생시키는데 리튬과 함께 있으면 리튬이 이러한 부작용을 해소해 준다는 것이다.연구팀은 앞으로 이 3가지 약을 섞었을 때 어떠한 작용이 나타나는지를 정확히 규명해 쥐와 같은 포유동물을 대상으로 실험을 이어 갈 계획이다.초파리는 인간과 상당 부분 비슷한 유전 구조를 가지고 있어 의학 연구에 흔히 사용되고 있다.이 연구결과는 미국 국립과학원 회보(Proceedings of National Academy of Sciences) 최신호에 발표됐다./연합뉴스