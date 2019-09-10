◈한경닷컴▷뉴스국 산업부장 겸 뉴스랩팀장 김민성
◈키움증권▷프로젝트투자본부 글로벌인프라팀장 안창윤
◈국무조정실·국무총리비서실▷정무실장 김창덕▷국회협력행정관 오성호
◈금융위원회▷사회적금융팀장 권주성
◈동국대 서울캠퍼스▷언론정보대학원장 겸 국제정보보호대학원장 강재원▷융합교육센터장 하홍열
◈경주대▷대학원장 신희영<처장>▷기획 이태균▷교무 김기석▷학생·취업창업능력개발 최무현▷입학·국제교류 김성민▷사무 김형호▷산학협력단장 김철수
◈목원대<부처장>▷입학 임전수▷기획예산 방재인▷학술정보(겸 전산정보과장) 이형주▷미래창의평생교육원 과장 이재만▷음악대학 교학과장 김종대▷홍보·비서팀장 권경태▷생활관 과장 김천규▷학술정보과장 문정종▷산업정보언론대학원 교학과장 장순광▷취업지원과장·취업진로센터 과장 박형주▷시설과장 송영남▷미술·디자인대 교학과장 김선명▷대학원·교육대학원 교학과장 박춘식▷교양지원과장·스톡스대 교학과장 오혜원▷사범대 교학과장 노희자▷기획관리과장 동인범
◈비즈니스포스트▷산업부장(수석부국장) 권복기
◈키움증권▷프로젝트투자본부 글로벌인프라팀장 안창윤
◈국무조정실·국무총리비서실▷정무실장 김창덕▷국회협력행정관 오성호
◈금융위원회▷사회적금융팀장 권주성
◈동국대 서울캠퍼스▷언론정보대학원장 겸 국제정보보호대학원장 강재원▷융합교육센터장 하홍열
◈경주대▷대학원장 신희영<처장>▷기획 이태균▷교무 김기석▷학생·취업창업능력개발 최무현▷입학·국제교류 김성민▷사무 김형호▷산학협력단장 김철수
◈목원대<부처장>▷입학 임전수▷기획예산 방재인▷학술정보(겸 전산정보과장) 이형주▷미래창의평생교육원 과장 이재만▷음악대학 교학과장 김종대▷홍보·비서팀장 권경태▷생활관 과장 김천규▷학술정보과장 문정종▷산업정보언론대학원 교학과장 장순광▷취업지원과장·취업진로센터 과장 박형주▷시설과장 송영남▷미술·디자인대 교학과장 김선명▷대학원·교육대학원 교학과장 박춘식▷교양지원과장·스톡스대 교학과장 오혜원▷사범대 교학과장 노희자▷기획관리과장 동인범
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